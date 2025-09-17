Borse europee caute mentre Milano accelera al ribasso, in coda Tenaris

(Teleborsa) - Piazza Affari accelera al ribasso
, mentre le altre Borse europee viaggiano miste introno alla parità. Cresce sempre più l'attesa per l'esito della due giorni del FOMC
che oggi dovrebbe allentare la politica monetaria statunitense, con un taglio di 25 punti base è dato ormai per certo. Focus anche sulle dichiarazioni del presidente della Fed Jerome Powell
in occasione della conferenza stampa che seguirà l'annuncio tassi.
A Piazza Affari in coda Tenaris
dopo che Piper Sandler ha tagliato
il giudizio sul titolo a "Neutral" da "Overweight", abbassando anche il target price a 41 dollari per azione dai precedenti 48 dollari.
L'Euro / Dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,184. Sessione debole per l'oro
, che scambia con un calo dello 0,64%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,99% e continua a trattare a 63,88 dollari per barile.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +87 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,46%. Tra i mercati del Vecchio Continente
incolore Francoforte
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, si muove in modesto rialzo Londra
, evidenziando un incremento dello 0,20%, e senza slancio Parigi
, che negozia con un -0,17%.
Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,05% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share
, che scivola a 44.671 punti.
Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,61%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso il FTSE Italia Star
(-0,21%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Nexi
(+1,20%), Telecom Italia
(+1,15%), DiaSorin
(+1,03%) e Inwit
(+0,60%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris
, che ottiene -2,54%.
Calo deciso per Ferrari
, che segna un -2,09%.
Sotto pressione Unicredit
, con un forte ribasso del 2,00%.
Soffre Banca MPS
, che evidenzia una perdita dell'1,81%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Sanlorenzo
(+2,71%), WIIT
(+1,70%), Reply
(+1,36%) e El.En
(+1,16%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su MFE A
, che continua la seduta con -5,26%.
Sensibili perdite per MFE B
, in calo del 4,67%.
Preda dei venditori Banca Generali
, con un decremento del 2,83%.
Si concentrano le vendite su Technoprobe
, che soffre un calo del 2,30%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso: Mercoledì 17/09/2025
01:50 Giappone
: Bilancia commerciale (atteso -513,6 Mld ¥; preced. -118,4 Mld ¥)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,8%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%).