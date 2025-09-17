Milano 10:49
Finanza, Consensus
Esprinet, TP ICAP Midcap incrementa target price e conferma Buy
(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 7,1 euro per azione (dai precedenti 6,9 euro) il target price su Esprinet, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 20%.

Gli analisti evidenziano che Esprinet prosegue la sua strategia di crescita lungo la catena del valore e di diversificazione con l'annuncio dell'acquisizione di Vamat, distributore di tecnologie fotovoltaiche attivo in Benelux e Irlanda. Questa operazione evidenzia l'ambizione del gruppo di radicarsi più saldamente nella transizione energetica, rafforzando Zeliatech con l'aggiunta di driver di crescita ad alto valore e espandendosi in nuove aree geografiche strategiche.

Il corrispettivo in contanti ammonta a 12,6 milioni di euro (escluse le rettifiche al closing). Su questa base, la valutazione implicita si attesta a circa 4,7x EV/EBITDA (2024), leggermente al di sotto del multiplo di Esprinet di 4,9x al 2025. L'operazione risulta quindi accrescitiva sia in termini di profilo di marginalità che di multiplo di ingresso. L'impatto patrimoniale è limitato: l'indebitamento netto aumenta di 12 milioni di euro, corrispondente a un flusso di cassa in uscita di 12,6 milioni di euro compensato da 0,6 milioni di euro di cassa netta entro il target.
