Esprinet, TP ICAP Midcap incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 7,1 euro
per azione (dai precedenti 6,9 euro) il target price
su Esprinet
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 20%.
Gli analisti evidenziano che Esprinet prosegue la sua strategia di crescita lungo la catena del valore e di diversificazione con l'annuncio
dell'acquisizione di Vamat
, distributore di tecnologie fotovoltaiche attivo in Benelux e Irlanda. Questa operazione evidenzia l'ambizione del gruppo di radicarsi più saldamente nella transizione energetica, rafforzando Zeliatech con l'aggiunta di driver di crescita ad alto valore e espandendosi in nuove aree geografiche strategiche.
Il corrispettivo in contanti ammonta a 12,6 milioni di euro (escluse le rettifiche al closing). Su questa base, la valutazione implicita si attesta a circa 4,7x EV/EBITDA (2024), leggermente al di sotto del multiplo di Esprinet di 4,9x al 2025. L'operazione risulta quindi accrescitiva sia in termini di profilo di marginalità che di multiplo di ingresso
. L'impatto patrimoniale è limitato: l'indebitamento netto aumenta di 12 milioni di euro, corrispondente a un flusso di cassa in uscita di 12,6 milioni di euro compensato da 0,6 milioni di euro di cassa netta entro il target.