Europa apre in frazionale rialzo ma debole Piazza Affari

(Teleborsa) -Resta indietro invece la piazza di Milano.Tra gli investitori cresce l'attesa per la decisione sui tassi da parte della Fed, da cui un taglio di 25 punti base è dato ormai per certo, e delle dichiarazioni di Jerome Powell.Sul fronte macro, occhi all'inflazione di agosto dell'Eurozona.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,184. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,54%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,26%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,47%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,55%, piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 42.437 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 45.064 punti.Pressoché invariato il(+0,1%); guadagni frazionali per il(+0,36%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 2,36%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,52%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,45%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,42%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,77%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,37%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,93%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,91%.del FTSE MidCap,(+3,78%),(+2,57%),(+1,41%) e(+1,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,42%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,39%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Bilancia commerciale (atteso -513,6 Mld ¥; preced. -118,4 Mld ¥)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,8%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 2%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%).