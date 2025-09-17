Europa apre in frazionale rialzo ma debole Piazza Affari

(Teleborsa) - Apertura perlopiù in frazionale rialzo per le borse del Vecchio Continente.
Resta indietro invece la piazza di Milano.
Tra gli investitori cresce l'attesa per la decisione sui tassi da parte della Fed, da cui un taglio di 25 punti base è dato ormai per certo, e delle dichiarazioni di Jerome Powell.
Sul fronte macro, occhi all'inflazione di agosto dell'Eurozona.
Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,184. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,54%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,26%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,47%. Nello scenario borsistico europeo
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,55%, piatta Londra
, che tiene la parità, e senza spunti Parigi
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.
A Milano, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 42.437 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 45.064 punti.
Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,1%); guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,36%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, denaro su DiaSorin
, che registra un rialzo del 2,36%.
Bilancio decisamente positivo per Telecom Italia
, che vanta un progresso dell'1,52%.
Seduta senza slancio per Stellantis
, che riflette un moderato aumento dell'1,45%.
Piccolo passo in avanti per Nexi
, che mostra un progresso dell'1,42%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Brunello Cucinelli
, che prosegue le contrattazioni a -1,77%.
Fiacca Tenaris
, che mostra un piccolo decremento dell'1,37%.
Discesa modesta per Moncler
, che cede un piccolo -0,93%.
Pensosa Ferrari
, con un calo frazionale dello 0,91%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Avio
(+3,78%), Sanlorenzo
(+2,57%), Banco di Desio e della Brianza
(+1,41%) e GVS
(+1,34%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su MFE B
, che continua la seduta con -3,42%.
Si concentrano le vendite su MFE A
, che soffre un calo del 2,39%.
Tentenna RCS
, con un modesto ribasso dello 0,96%.
Giornata fiacca per Comer Industries
, che segna un calo dello 0,82%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati: Mercoledì 17/09/2025
01:50 Giappone
: Bilancia commerciale (atteso -513,6 Mld ¥; preced. -118,4 Mld ¥)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,8%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%).