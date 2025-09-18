Danieli posa la prima pietra del nuovo impianto green a Lulea

(Teleborsa) - Alla presenza della vicepremier e ministra svedese dell'Energia, delle Imprese e dell'Industria,, delle istituzioni locali e dei vertici industriali, è stataper il gigante dell'acciaio svedesea Lulea.Il progetto, del valore di, darà vita a uno degli impianti siderurgici più avanzati al mondo, con unadella Svezia, un traguardo storico nella transizione energetica europea.Nel suo intervento, la vicepremierha dichiarato: "Questo impianto è la prova concreta che la transizione industriale è possibile. È un investimento che riduce le emissioni, crea lavoro e rafforza la competitività della Svezia e dell'Europa. Dimostra che sostenibilità e crescita possono andare di pari passo. Si tratta della più grande iniziativa di ricerca e innovazione mai realizzata nella storia moderna della Svezia: un progetto che trasforma le scoperte scientifiche di oggi nella tecnologia di domani, mettendola al servizio del nostro Paese e del mercato globale. È anche un investimento nella sicurezza e nella resilienza del nostro Paese. Dalla tradizione ingegneristica del passato alle nuove tecnologie di oggi, la Svezia ha sempre trovato la forza di innovare. Ora scriviamo il prossimo capitolo della nostra storia industriale: liberarci dai combustibili fossili, costruendo prosperità e posti di lavoro. L'acciaio prodotto a Lulea sarà non solo acciaio svedese, ma un simbolo europeo e globale di come affrontare i tempi turbolenti con coraggio e innovazione. Questo è il fondamento della nostra futura prosperità, della sicurezza e della leadership internazionale della Svezia".Il nuovo impianto sarà equipaggiato con le più avanzate tecnologie Danieli, progettate per garantire la massima efficienza energetica e il pieno rispetto dei più rigorosi standard ambientali.Il nuovo mini-mill sarà dotato delle più avanzate tecnologie sviluppate da Danieli: d, un, una"Siamo onorati che la Vicepremier Ebba Busch abbia definito questo progetto come simbolo di una nuova stagione industriale" dichiara il"È la conferma che l'innovazione tecnologica italiana è in grado di generare benefici ambientali, economici e sociali concreti, guidando la transizione globale verso un'acciaieria decarbonizzata e competitiva".Il nuovo impianto entrerà in funzione entro la fine del 2028 e raggiungerà la piena operatività nel 2029. Con questa realizzazione, Danieli si conferma campione tecnologico europeo nella transizione verde e partner strategico per i progetti di sostenibilità più ambiziosi a livello globale.