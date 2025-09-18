Danieli posa la prima pietra del nuovo impianto green a Lulea

(Teleborsa) - Alla presenza della vicepremier e ministra svedese dell'Energia, delle Imprese e dell'Industria, Ebba Busch
, delle istituzioni locali e dei vertici industriali, è stata posata oggi la prima pietra del nuovo impianto green realizzato da Danieli
per il gigante dell'acciaio svedese SSAB
a Lulea.
Il progetto, del valore di circa 1 miliardo di euro
, darà vita a uno degli impianti siderurgici più avanzati al mondo, con una capacità produttiva di 2,5 milioni di tonnellate annue di acciaio speciale e una riduzione del 7% delle emissioni totali di CO2
della Svezia, un traguardo storico nella transizione energetica europea.
Nel suo intervento, la vicepremier Ebba Busch
ha dichiarato: "Questo impianto è la prova concreta che la transizione industriale è possibile. È un investimento che riduce le emissioni, crea lavoro e rafforza la competitività della Svezia e dell'Europa. Dimostra che sostenibilità e crescita possono andare di pari passo. Si tratta della più grande iniziativa di ricerca e innovazione mai realizzata nella storia moderna della Svezia: un progetto che trasforma le scoperte scientifiche di oggi nella tecnologia di domani, mettendola al servizio del nostro Paese e del mercato globale. È anche un investimento nella sicurezza e nella resilienza del nostro Paese. Dalla tradizione ingegneristica del passato alle nuove tecnologie di oggi, la Svezia ha sempre trovato la forza di innovare. Ora scriviamo il prossimo capitolo della nostra storia industriale: liberarci dai combustibili fossili, costruendo prosperità e posti di lavoro. L'acciaio prodotto a Lulea sarà non solo acciaio svedese, ma un simbolo europeo e globale di come affrontare i tempi turbolenti con coraggio e innovazione. Questo è il fondamento della nostra futura prosperità, della sicurezza e della leadership internazionale della Svezia".
Il nuovo impianto sarà equipaggiato con le più avanzate tecnologie Danieli, progettate per garantire la massima efficienza energetica e il pieno rispetto dei più rigorosi standard ambientali.
Il nuovo mini-mill sarà dotato delle più avanzate tecnologie sviluppate da Danieli: due forni DigiMelter ad alta efficienza energetica alimentati da Q-One®
, un impianto di metallurgia secondaria di ultima generazione
, una linea integrata di colata e laminazione diretta QSP®
e sistemi di trattamento delle acque e dei fumi ai più alti standard ambientali
.
"Siamo onorati che la Vicepremier Ebba Busch abbia definito questo progetto come simbolo di una nuova stagione industriale" dichiara il CEO Danieli, Giacomo Mareschi Danieli,
"È la conferma che l'innovazione tecnologica italiana è in grado di generare benefici ambientali, economici e sociali concreti, guidando la transizione globale verso un'acciaieria decarbonizzata e competitiva".
Il nuovo impianto entrerà in funzione entro la fine del 2028 e raggiungerà la piena operatività nel 2029. Con questa realizzazione, Danieli si conferma campione tecnologico europeo nella transizione verde e partner strategico per i progetti di sostenibilità più ambiziosi a livello globale.