Milano 10:37
42.656 +0,82%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:37
9.238 +0,11%
Francoforte 10:37
23.751 +0,32%

Borse europee caute, Piazza Affari in attesa di Fitch

Commento, Finanza, Spread
Borse europee caute, Piazza Affari in attesa di Fitch
(Teleborsa) - Seduta all'insegna della prudenza per il Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. L'attenzione degli investitori resta sulle banche centrali dopo che ieri, come atteso, la Banca d'Inghilterra ha deciso di mantenere invariato il tasso di riferimento al 4%. Anche la Banca del Giappone, oggi, ha mantenuto i tassi stabili ma ha annunciato la vendita delle sue partecipazioni in ETF e REIT.

Attesi per questa sera i rating di Dbrs sulla Francia e di Fitch sull’Italia. In relazione a quest'ultima, secondo gli analisti, ci sono le premessa perchè ottenga un upgrade.

Sul fronte macroeconomico, sorprendono al ribasso i prezzi alla produzione in Germania ad agosto 2025 che hanno registrato un decremento mensile dello 0,5%, rispetto al -0,1% del mese precedente. Le stime degli analisti erano per una discesa dello 0,1%. Risulta in leggero calo la fiducia delle imprese manifatturiere francesi a settembre 2025. Il relativo indice, si attesta a 96 punti, in linea con le attese e dopo i 97 punti del mese precedente.

Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 3.645,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a +87 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,53%.

Tra i listini europei ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,35%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,23% a 42.404 punti, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share, che rimane a 45.009 punti.

Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (-0,02%); con analoga direzione, pressoché invariato il FTSE Italia Star (-0,04%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben impostata Unipol, che mostra un incremento del 2,73%.

Tonica Stellantis che evidenzia un bel vantaggio del 2,70%.

Resistente BPER, che segna un piccolo aumento dello 0,62%.

Nexi avanza dello 0,61%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -1,05%.

Discesa modesta per Recordati, che cede un piccolo -0,85%.

Pensosa Moncler, con un calo frazionale dello 0,71%.

Tentenna Banco BPM, con un modesto ribasso dello 0,63%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Ferragamo (+4,37%), Philogen (+1,80%), Banco di Desio e della Brianza (+1,32%) e Danieli (+1,11%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Technoprobe, che continua la seduta con -2,06%.

Giornata fiacca per NewPrinces, che segna un calo dell'1,04%.

Piccola perdita per WIIT, che scambia con un -0,82%.

Tentenna Cementir, che cede lo 0,70%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:

Venerdì 19/09/2025
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,1%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,8%; preced. -1,5%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,1%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,6%; preced. 0,8%).
Condividi
```