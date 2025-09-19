Borse europee caute, Piazza Affari in attesa di Fitch

(Teleborsa) - Seduta all'insegna della prudenza
per il Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. L'attenzione degli investitori resta sulle banche centrali dopo che ieri, come atteso, la Banca d'Inghilterra
ha deciso di mantenere invariato il tasso di riferimento al 4%. Anche la Banca del Giappone
, oggi, ha mantenuto i tassi stabili ma ha annunciato la vendita delle sue partecipazioni in ETF e REIT.
Attesi per questa sera i rating di Dbrs sulla Francia
e di Fitch sull’Italia
. In relazione a quest'ultima, secondo gli analisti, ci sono le premessa perchè ottenga un upgrade.
Sul fronte macroeconomico
, sorprendono al ribasso i prezzi alla produzione in Germania ad agosto 2025
che hanno registrato un decremento mensile dello 0,5%, rispetto al -0,1% del mese precedente. Le stime degli analisti erano per una discesa dello 0,1%. Risulta in leggero calo la fiducia delle imprese manifatturiere francesi a settembre 2025
. Il relativo indice, si attesta a 96 punti, in linea con le attese e dopo i 97 punti del mese precedente.
Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 3.645,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +87 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,53%. Tra i listini europei
ferma Francoforte
, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e performance modesta per Parigi
, che mostra un moderato rialzo dello 0,35%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,23% a 42.404 punti, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 45.009 punti.
Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(-0,02%); con analoga direzione, pressoché invariato il FTSE Italia Star
(-0,04%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben impostata Unipol
, che mostra un incremento del 2,73%.
Tonica Stellantis
che evidenzia un bel vantaggio del 2,70%.
Resistente BPER
, che segna un piccolo aumento dello 0,62%. Nexi
avanza dello 0,61%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics
, che continua la seduta con -1,05%.
Discesa modesta per Recordati
, che cede un piccolo -0,85%.
Pensosa Moncler
, con un calo frazionale dello 0,71%.
Tentenna Banco BPM
, con un modesto ribasso dello 0,63%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Ferragamo
(+4,37%), Philogen
(+1,80%), Banco di Desio e della Brianza
(+1,32%) e Danieli
(+1,11%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Technoprobe
, che continua la seduta con -2,06%.
Giornata fiacca per NewPrinces
, che segna un calo dell'1,04%.
Piccola perdita per WIIT
, che scambia con un -0,82%.
Tentenna Cementir
, che cede lo 0,70%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso: Venerdì 19/09/2025
01:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,1%)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,8%; preced. -1,5%)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,1%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,6%; preced. 0,8%).