Seduta all'insegna dell'incertezza per le Borse del Vecchio Continente

(Teleborsa) - Prosegue all'insegna della cautela la seduta per la borsa milanese
, in linea con i gli altri listini europei.
A Piazza Affari in evidenza, in particolare Stellantis e Unipol, in scia agli upgrade rispettivamente di Berenberg
e Barclays
.
Sul fronte delle banche centrali, ieri, come atteso, la Banca d'Inghilterra
ha deciso di mantenere invariato il tasso di riferimento al 4%. E oggi la Banca del Giappone
, ha lasciato i tassi stabili ma ha annunciato la vendita delle sue partecipazioni in ETF e REIT.
Attesi per questa sera i rating di Dbrs sulla Francia
e di Fitch sull’Italia
. In relazione a quest'ultima, secondo gli analisti, ci sono le premessa perchè ottenga un upgrade.
Sempre guardando all'Italia, il MEF
ha annunciato una nuova emissione
nell’ambito della famiglia BTP Valore
dal 20 al 24 ottobre, rivolta esclusivamente dai piccoli risparmiatori.
Dal lato macroeconomico, per luglio l'Istat
ha stimato che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni
sia cresciuto dello 0,7% rispetto a giugno, tornando a crescere dopo il calo congiunturale dei due mesi precedenti. Nella media del trimestre maggio - luglio 2025 la produzione nelle costruzioni aumenta dell'1,3% nel confronto con il trimestre precedente.
Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,22%. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 3.657 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,07%) si attesta su 62,89 dollari per barile.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +87 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,53%. Nello scenario borsistico europeo
piccola perdita per Francoforte
, che scambia con un -0,23%, resta vicino alla parità Londra
(-0,01%), e giornata moderatamente positiva per Parigi
, che sale di un frazionale +0,23%.
Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 44.975 punti.
Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,33%); pressoché invariato il FTSE Italia Star
(-0,14%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Stellantis
(+3,29%), Unipol
(+2,44%), BPER
(+1,33%) e Italgas
(+1,08%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics
, che continua la seduta con -1,65%.
Tentenna Telecom Italia
, che cede l'1,42%.
Sostanzialmente debole Banco BPM
, che registra una flessione dell'1,41%.
Si muove sotto la parità Brunello Cucinelli
, evidenziando un decremento dell'1,37%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Ferragamo
(+7,67%), Avio
(+3,00%), CIR
(+1,89%) e El.En
(+1,68%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su MFE A
, che prosegue le contrattazioni a -2,31%.
Seduta negativa per Carel Industries
, che mostra una perdita dell'1,93%.
Sotto pressione Technoprobe
, che accusa un calo dell'1,88%.
Scivola Maire
, con un netto svantaggio dell'1,77%.