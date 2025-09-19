Tokyo in ribasso dopo piani della Bank of Japan per vendita di asset

(Teleborsa) - Seduta mista per i mercati azionari asiatici, dove prevale il colore rosso
, con i principali indici che non hanno seguito Wall Street, che invece ha segnato nuovi record dopo il primo taglio dei tassi dell'anno della Fed. Il Nikkei giapponese ha invertito i guadagni iniziali dopo che la Bank of Japan ha mantenuto invariati i tassi di interesse, come da attese, ma ha annunciato che venderà le sue partecipazioni in ETF e REIT
(la BoJ si è dimostrata un affidabile acquirente di ETF su larga scala, fornendo di fatto un supporto alla domanda per i principali indici). Gli investitori hanno anche notato che due membri del board della BoJ hanno espresso
dissenso dalla decisione di mantenere i tassi, un segnale di crescente orientamento aggressivo.
I dati pubblicati questa mattina hanno mostrato
che l'indice core dei prezzi al consumo giapponese è aumentato del 2,7% ad agosto
rispetto all'anno precedente, rallentando dal 3,1% di luglio, ma rimanendo al di sopra dell'obiettivo del 2% della Banca del Giappone per il 30esimo mese consecutivo.
A Tokyo
, si muove sotto la parità il Nikkei 225
, che scende con uno scarto percentuale dello 0,64%, spezzando la catena positiva di dieci consecutivi rialzi, iniziata il 4 di questo mese; sulla stessa linea, perde terreno Shenzhen
, che ritraccia dell'1,28%.
In lieve ribasso Hong Kong
(-0,29%); sulla stessa linea, in frazionale calo Seul
(-0,69%). Poco sotto la parità Mumbai
(-0,55%); leggermente positivo Sydney
(+0,44%).
Andamento annoiato per l'Euro contro la valuta nipponica
, che scambia in ribasso dello 0,44%. Sostanziale invarianza per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile -0,17%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato -0,19%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,64%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,86%.