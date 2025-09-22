Eventi e scadenze: settimana del 22 settembre 2025

(Teleborsa) -
Lunedì 22/09/2025 Appuntamenti
: Settimana Europea della mobilità 2025
- Appuntamento annuale con la campagna-evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione europea. Il tema portante scelto quest'anno è "Mobilità per tutti". Anche in questa edizione, a Roma verranno organizzati incontri e iniziative sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale (da martedì 16/09/2025 a lunedì 22/09/2025) 65° Salone Nautico internazionale di Genova
- Genova - Evento dedicato al mondo della nautica e agli appassionati del mare. Piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore (da giovedì 18/09/2025 a martedì 23/09/2025) Banca d'Italia
- Indicatori di solidità finanziaria; Titoli di debito
10:00 - Attività di Governo - Ministro Marina Calderone
- Bottega del Terzo settore, Ascoli Piceno - Il Ministro Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, interverrà a chiusura dell'evento "Giovani, imprese e lavoro: nuove opportunità per l'area cratere", insieme al Commissario straordinario sisma 2016, Guido Castelli
10:15 - Attività di Governo - Matteo Salvini
- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà ad un sopralluogo tecnico presso la sottostazione elettrica di Donnas, linea Ivrea-Aosta (via Roma, 56)
11:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso a Cersaie
- Bologna, Europauditorium - Palazzo dei Congressi- Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'inaugurazione Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno
11:00 - Agenzia del Demanio - Rapporto annuale 2025
- Camera dei Deputati - Il Direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, presenta Rapporto annuale "L'Italia e i suoi Beni - Creare valore con gli immobili dello Stato" illustra le attività svolte e i risultati conseguiti nel 2024 per la gestione e riqualificazione del patrimonio immobiliare dello Stato. Interverranno il Vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, e il Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo
11:30 - Frma adesione di Ita Airways ad Alis con avvio partnership strategica
- Sede ITA Airways, Fiumicino (RM) - Cerimonia di firma dell'adesione di ITA Airways ad ALIS - Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, con l'avvio della partnership strategica tra le due realtà. Interverranno, Guido Grimaldi (Presidente ALIS) e Sandro Pappalardo (Presidente ITA Airways) Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione BOT Aziende
: Dhh
- CDA: Relazione semestrale Directa Sim
- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati semestrali alle ore 16.00 - CDA: Relazione semestrale Health Italia
- CDA: Relazione semestrale I.M.D. International Medical Devices
- CDA: Relazione semestrale Predict
- CDA: Relazione semestrale S.S. Lazio
- Risultati di periodo: CdG Bilancio S.S. Lazio|
- Risultati di periodo: CdG Bilancio Ubaldi Costruzioni
- CDA: Relazione semestrale
Martedì 23/09/2025 Appuntamenti
: 65° Salone Nautico internazionale di Genova
- Genova - Evento dedicato al mondo della nautica e agli appassionati del mare. Piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore (da giovedì 18/09/2025 a martedì 23/09/2025) "Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2025"
- Banca d'Italia aderisce alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici. L'iniziativa, promossa dalla Commissione Europea e dedicata al futuro del pianeta, mira a promuovere il dialogo tra cittadinanza e ricerca scientifica ed è curata dall'associazione Frascati Scienza (da martedì 23/09/2025 a mercoledì 24/09/2025) 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA 80)
- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l'opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Saranno presenti Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperà il 23 e il 24 settembre (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025) Milano Fashion Week Women
- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026 (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025) 42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO)
- Montreal - L'Assemblea si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro dell'aviazione civile internazionale, in particolare sostenibilità, efficienza operativa, innovazione. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione in termini di sicurezza, ambiente e crescita efficiente (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025)
09:15 - Conferenza Rischio Paese di Coface
- Centro Congressi Cariplo, Milano - La conferenza riunirà economisti di primo piano ed esperti per analizzare le tendenze globali che definiranno i mercati nel prossimo futuro. Tra i relatori Carlo Cottarelli (Direttore Osservatorio Conti Pubblici Italiani - Università Cattolica), Ignazio Angeloni (economista), Giovanni Romano (Presidente e AD Q8 Quaser), Carlo Alberto Carnevale Maffè (SDA Bocconi), Alessandra Perrazzelli (Docente Politecnico di Milano e già Vice Direttrice Generale Banca d'Italia)
09:30 - URANIA Policy & Business Forum
- Villa Wolkonsky, Roma - Il Forum riunirà i massimi rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo imprenditoriale e giornalisti per delineare scenari e politiche a sostegno della crescita e della competitività del Paese. Tra gli interventi, Giampiero Zurlo, Presidente di URANIA Media, i Ministri Giuli e Zangrillo, i Vicepresidenti di Camera e Senato, i Presidenti di BPER Banca, Banca Monte dei Paschi di Siena, INVIMIT e Confagricoltura e il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Fitto
11:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana
- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, all'evento "I diritti dei malati oncologici"
14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Cossiga
- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Presidente dell'AIAD - Federazione aziende italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, Giuseppe Cossiga
15:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana
- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra una delegazione di rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti d'America, membri della Commissione Bilancio, guidati dal rappresentante Ronald Estes
15:30 - EY - Tax Control Framework e cooperative compliance: misure per rafforzare attrattività d'Italia
- Palazzo Serbelloni, Milano - Evento di EY "Tax Control Framework e cooperative compliance: misure per rafforzare l'attrattività dell'Italia", dedicato al ruolo strategico della cooperative compliance nel sistema fiscale italiano. Interverranno, tra gli altri, il Viceministro Leo, Vincenzo Carbone (Direttore Agenzia delle Entrate), Stefania Boschetti (CEO di EY Italia) e Giovanni Grugni (Head of Tax di Eni)
17:00 - MIMIT - Tavolo su Yoox
- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha previsto un girotavolo per gli operatori su Yoox Borsa
: Giappone
- Borsa di Tokyo chiusa per festività Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione Medio-Lungo Aziende
: Bestbe Holding
- Assemblea: Esame e approvazione del bilancio separato e consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2024 - unica convocazione Doxee
- CDA: Relazione semestrale Edil San Felice
- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale Growens
- CDA: Relazione semestrale Lindbergh
- CDA: Relazione semestrale Omer
- CDA: Relazione semestrale Philogen
- CDA: Relazione semestrale Porto Aviation Group
- CDA: Relazione semestrale Ubaldi Costruzioni
- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei Risultati semestrali H1 2025 di Ubaldi Costruzioni, durante la quale il management presenterà i dati finanziari relativi al primo semestre 2025 e fornirà un aggiornamento sulle principali performance e prospettive future - h 11.00 Valtecne
- CDA: Relazione semestrale Zest
- CDA: Relazione semestrale
Mercoledì 24/09/2025 Appuntamenti
: "Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2025"
- Banca d'Italia aderisce alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici. L'iniziativa, promossa dalla Commissione Europea e dedicata al futuro del pianeta, mira a promuovere il dialogo tra cittadinanza e ricerca scientifica ed è curata dall'associazione Frascati Scienza (da martedì 23/09/2025 a mercoledì 24/09/2025) 42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO)
- Montreal - L'Assemblea si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro dell'aviazione civile internazionale, in particolare sostenibilità, efficienza operativa, innovazione. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione in termini di sicurezza, ambiente e crescita efficiente (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025) 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA 80)
- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l'opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Saranno presenti Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperà il 23 e il 24 settembre (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025) Milano Fashion Week Women
- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026 (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025) BCE
- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea in formato virtuale "International Capital Flows and Financial Policies"
- Parigi - Banca d'Italia, in collaborazione con Banca di Francia, Banca di Inghilterra,FMI e OECD, organizza la 6ª conferenza congiunta su "Flussi internazionali di capitale e politiche finanziarie". Il workshop contribuirà al dibattito sull'evoluzione dei flussi di capitale nel contesto di un sistema finanziario maggiormente frammentato e nelle prospettive di una normalizzazione delle politiche monetarie Bricoday 2025
- Fiera Milano a Rho - Diciassettesima edizione dell'evento leader per il settore bricolage, fai-da-te, casa, giardino e ferramenta con una forte attenzione a digitalizzazione e sostenibilità. Questa edizione si presenta come la più ricca e completa di sempre, con oltre 490 espositori su una superficie di 25.000 mq nei padiglioni 22 e 24 (da mercoledì 24/09/2025 a giovedì 25/09/2025)
09:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso
- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà alla presentazione e annullo filatelico del francobollo celebrativo dedicato a Confcommercio
10:00 - ABI
- Roma - Università degli Studi Link - Lectio Magistralis su "Etica ed Economia". Interviene Antonio Patuelli, Presidente ABI
11:00 - Presentazione Partnership tra Bancomat e Sport e Salute
- Foro Italico, Roma - Evento di presentazione della nuova Partnership tra Bancomat e Sport e Salute
12:30 - MIMIT - Tavolo RWM di Domusnovas (Sulcis)
- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha previsto un girotavolo per gli operatori su RWM di Domusnovas (Sulcis)
14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Valensise
- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise
14:30 - Fondazione CDP - Premio Innovazione Sociale
- Roma - Iniziativa di Fondazione CDP, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che mira a riconoscere e finanziare progetti con le migliori soluzioni innovative a favore dell'inclusione sociale e professionale delle fasce più fragili della società. Interverranno, tra gli altri, Giovanni Gorno Tempini (Presidente di CDP e di fondazione CDP), Dario Scannapieco (AD di CDP), Andrea Forghieri (Executive Director di Intesa Sanpaolo per il sociale) e Francesca Sofia (DGdi Fondazione CDP)
14:30 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting
- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
17:00 - MIMIT - Tavolo su Ac Boilers
- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha previsto un girotavolo per gli operatori su Ac Boilers Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BTP Short - BTP€i Aziende
: Aton Green Storage
- CDA: Relazione semestrale Braga Moro
- CDA: Relazione semestrale Creactives Group
- CDA: Bilancio Dhh
- Appuntamento: Presentazione analisti Energy Time
- CDA: Relazione semestrale Eviso
- CDA: Bilancio Gismondi 1754
- CDA: Relazione semestrale Impianti
- CDA: Relazione semestrale Maps
- CDA: Relazione semestrale MFE A
- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale Next Geosolutions Europe
- CDA: Relazione semestrale Racing Force
- CDA: Relazione semestrale Redelfi
- CDA: Relazione semestrale Star7
- CDA: Relazione semestrale
Giovedì 25/09/2025 Appuntamenti
: 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA 80)
- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l'opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Saranno presenti Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperà il 23 e il 24 settembre (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025) Milano Fashion Week Women
- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026 (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025) 42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO)
- Montreal - L'Assemblea si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro dell'aviazione civile internazionale, in particolare sostenibilità, efficienza operativa, innovazione. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione in termini di sicurezza, ambiente e crescita efficiente (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025) Bricoday 2025
- Fiera Milano a Rho - Diciassettesima edizione dell'evento leader per il settore bricolage, fai-da-te, casa, giardino e ferramenta con una forte attenzione a digitalizzazione e sostenibilità. Questa edizione si presenta come la più ricca e completa di sempre, con oltre 490 espositori su una superficie di 25.000 mq nei padiglioni 22 e 24 (da mercoledì 24/09/2025 a giovedì 25/09/2025) Abruzzo Economy Summit - Stati Generali dell'Economia
- Pescara - Quinta edizione della kermesse ideata dall'agenzia di comunicazione Mirus e promossa dalla Regione Abruzzo. Tra gli altri, prenderanno parte alla manifestazione illustri personalità del mondo dell'economia e delle istituzioni, tra i quali, i Ministri Tajani e Calderone, Paolo Arrigoni(Presidente GSE), Giuseppe Lasco (DG Poste Italiane), Mario Nobile (DG Agenzia per l'Italia Digitale) e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Fazzolari (da giovedì 25/09/2025 a venerdì 26/09/2025) BCE
- Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea in formato virtuale TEHA - 3° Forum Risorsa Mare
- Civitavecchia - Terza edizione dell'evento itinerante di The European House – Ambrosetti in collaborazione con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Partecipano, tra gli altri, i ministri Musumeci, Lollobrigida, Santanchè e Abodi, il Managing Partner e AD di THEA, l'AD di Fincantieri oltre a numerose altre personalità (da giovedì 25/09/2025 a venerdì 26/09/2025) BOJ
- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 30 e 31 luglio 2025 Banca d'Italia e CEPR - 8° workshop di economia del lavoro
- Roma - La 8ª edizione del workshop di economia del lavoro: "le politiche e le istituzioni del mercato del lavoro", organizzato dalla Banca d'Italia e dal CEPR, permetterà ai ricercatori di presentare studi sul ruolo delle politiche e delle istituzioni nel mercato del lavoro e nel facilitare l'incontro tra imprese e lavoratori (da giovedì 25/09/2025 a venerdì 26/09/2025) Banca d'Italia
- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia IIA - "Competenze digitali e offerte tecnologiche"
- Roma - Evento di Italian Insurtech Association, che coinvolgerà importanti player anche di carattere istituzionale, oltre che la community per approfondire la distribuzione assicurativa, con focus sulle competenze digitali e le tecnologie emergenti. Verranno inoltre presentate due ricerche: Competenze digitali e offerte tecnologiche, in collaborazione con EY e la ricerca Legal Compliance: Evoluzioni "AI Regtech" in collaborazione con la Commissione Regtech IIA BCE
- Bollettino Economico
08:00 - ACEA
- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di agosto
10:00 - Inaugurazione nuova sede Zurich Italia
- Via Santa Margherita 11, Milano - Conferenza stampa di inaugurazione, alla presenza delle Istituzioni, della nuova sede in centro a Milano di Zurich Italia. Con l'occasione verrà anche inaugurata la mostra "The Eternal Elegance" del fotografo Gian Paolo Barbieri, ospitata nel nuovo edificio di Zurich Italia. Interverrà il CEO di Zurich Italia, Bruno Scaroni
11:00 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting
- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
11:00 - SVIMEZ - "La ZES unica alla sfida dell’attuazione. Risultati e prospettive"
- Convegno organizzato da SVIMEZ, in collaborazione con l'Istituto Reichlin, con la partecipazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per il Sud, Luigi Sbarra. Interverranno, tra gli altri, Gian Paolo Manzella (Vicepresidente Svimez), Luigi Sbarra, Giuliano Amato (Istituto Reichlin) e Adriano Giannola (Presidente Svimez)
11:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana
- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, al convegno "Giovanni Amendola. Cent'anni dopo"
12:30 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana
- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra gli studenti della Lega del Filo d'Oro
15:00 - Question time - Ministro Giorgetti
- Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti in Senato Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT Aziende
: Abc Company
- CDA: Relazione semestrale Restart
- CDA: Relazione semestrale Allcore
- CDA: Relazione semestrale Blackberry
- Risultati di periodo Bolognafiere
- CDA: Relazione semestrale Brioschi
- CDA: Relazione semestrale Compagnia Dei Caraibi
- CDA: Relazione semestrale Cyberoo
- CDA: Relazione semestrale Deodato.Gallery
- CDA: Relazione semestrale Digital Bros
- CDA: Bilancio Digital Value
- CDA: Relazione semestrale Dotstay
- CDA: Relazione semestrale E.P.H.
- Assemblea: Bilancio - CDA: Relazione semestrale Energy
- CDA: Relazione semestrale Erredue
- CDA: Relazione semestrale Execus
- CDA: Relazione semestrale Fope
- CDA: Relazione semestrale Frendy Energy
- CDA: Relazione semestrale Friends
- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata Giglio.Com
- CDA: Relazione semestrale Industrie Chimiche Forestali
- CDA: Relazione semestrale Intred
- CDA: Relazione semestrale Iscc Fintech
- CDA: Relazione semestrale Ivision Tech
- CDA: Relazione semestrale Olidata
- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 Osai Automation System
- CDA: Relazione semestrale Powersoft
- CDA: Relazione semestrale Racing Force
- Appuntamento: Presentazione analisti Ratti
- CDA: Relazione semestrale Saipem
- Assemblea: Assemblea straordinaria Seri Industrial
- CDA: Relazione semestrale Sicily By Car
- CDA: Relazione semestrale Softlab
- CDA: Relazione semestrale Somec
- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale Tecma Solutions
- CDA: Relazione semestrale Tecma Solutions
- CDA: Relazione semestrale Xenia Hotellerie Solution
- Appuntamento: Presentazione analisti
Venerdì 26/09/2025 Appuntamenti
: 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA 80)
- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l'opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Saranno presenti Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperà il 23 e il 24 settembre (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025) 42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO)
- Montreal - L'Assemblea si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro dell'aviazione civile internazionale, in particolare sostenibilità, efficienza operativa, innovazione. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione in termini di sicurezza, ambiente e crescita efficiente (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025) Milano Fashion Week Women
- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026 (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025) Abruzzo Economy Summit - Stati Generali dell'Economia
- Pescara - Quinta edizione della kermesse ideata dall'agenzia di comunicazione Mirus e promossa dalla Regione Abruzzo. Tra gli altri, prenderanno parte alla manifestazione illustri personalità del mondo dell'economia e delle istituzioni, tra i quali, i Ministri Tajani e Calderone, Paolo Arrigoni(Presidente GSE), Giuseppe Lasco (DG Poste Italiane), Mario Nobile (DG Agenzia per l'Italia Digitale) e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Fazzolari (da giovedì 25/09/2025 a venerdì 26/09/2025) TEHA - 3° Forum Risorsa Mare
- Civitavecchia - Terza edizione dell'evento itinerante di The European House – Ambrosetti in collaborazione con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Partecipano, tra gli altri, i ministri Musumeci, Lollobrigida, Santanchè e Abodi, il Managing Partner e AD di THEA, l'AD di Fincantieri oltre a numerose altre personalità (da giovedì 25/09/2025 a venerdì 26/09/2025) Banca d'Italia e CEPR - 8° workshop di economia del lavoro
- Roma - La 8ª edizione del workshop di economia del lavoro: "le politiche e le istituzioni del mercato del lavoro", organizzato dalla Banca d'Italia e dal CEPR, permetterà ai ricercatori di presentare studi sul ruolo delle politiche e delle istituzioni nel mercato del lavoro e nel facilitare l'incontro tra imprese e lavoratori (da giovedì 25/09/2025 a venerdì 26/09/2025) NPL Meeting 2025
- Villa Fürstenberg, Venezia - 14ª edizione dell'importante evento italiano dedicato agli NPL, organizzato da Banca Ifis, che porterà a confronto tutti i soggetti, istituzionali e non, che operano nell'ambito dei crediti deteriorati. Interverrà, tra gli altri, Frederik Geertman (CEO Banca Ifis) Rating sovrano
- Spagna - Fitch e Moody's pubblicano la revisione del merito di credito Rating sovrano
- Francia - Scope pubblica la revisione del merito di credito Salone Auto Torino 2025
- Il Salone dell'auto di Torino è un evento all'aperto che celebra la storia e il futuro dell'automobile, con prototipi dei grandi carrozzieri, novità, proposte dalle case automobilistiche, espressione di innovazione e tecnologia, supercar e hypercar. L'edizione 2025 vedrà la partecipazione di oltre 50 brand e l'arrivo di più di 500.000 visitatori nelle vie del centro di Torino (da venerdì 26/09/2025 a domenica 28/09/2025)
10:00 - BCE
- Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - agosto 2025
14:30 - Meeting CSE "L'evoluzione tecnologica funzionale e normativa nel sistema bancario"
- Palazzo della Luce, Torino - Al Meeting del CSE, Consorzio Servizi Bancari, interverranno, tra gli altri, Nicola Sbrizzi (Presidente CSE), Gian Maria Mossa (AD Banca Generali) e Antonio Patuelli (Presidente ABI) Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta Medio-Lungo Aziende
: A.B.P. Nocivelli
- CDA: Bilancio Adventure
- CDA: Relazione semestrale Bastogi
- CDA: Relazione semestrale Bellini Nautica
- CDA: Relazione semestrale Bertolotti
- CDA: Relazione semestrale Cloudia Research
- CDA: Relazione semestrale Copernico
- CDA: Relazione semestrale Crowdfundme
- CDA: Relazione semestrale Cyberoo
- Appuntamento: Presentazione analisti Danieli
- CDA: Bilancio Ecomembrane
- CDA: Relazione semestrale EEMS
- CDA: Relazione semestrale Eles
- CDA: Relazione semestrale Elsa Solutions
- CDA: Relazione semestrale Energy
- Appuntamento: Presentazione analisti E-Novia
- CDA: Relazione semestrale Esautomotion
- CDA: Relazione semestrale Farmacosmo
- CDA: Relazione semestrale Fervi
- CDA: Relazione semestrale Gambero Rosso
- CDA: Relazione semestrale Haiki+
- CDA: Relazione semestrale Ilpra
- CDA: Relazione semestrale Innovatec
- CDA: Relazione semestrale Juventus
- CDA: Bilancio Laboratorio Farmaceutico Erfo
- CDA: Relazione semestrale Lemon Sistemi
- CDA: Relazione semestrale Longino&Cardenal
- CDA: Relazione semestrale Magis
- CDA: Relazione semestrale Mare Engineering Group
- CDA: Relazione semestrale Metriks Ai
- CDA: Relazione semestrale Mondo Tv France
- CDA: Relazione semestrale Monnalisa
- CDA: Relazione semestrale Neosperience
- CDA: Relazione semestrale Notorious Pictures
- CDA: Relazione semestrale Radici
- CDA: Relazione semestrale Reti
- CDA: Relazione semestrale Saccheria F.Lli Franceschetti
- CDA: Relazione semestrale Sbe-Varvit
- CDA: Relazione semestrale Simone
- CDA: Approvazione del bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2025 Smart Capital
- CDA: Relazione semestrale Soges Group
- CDA: Relazione semestrale Spindox
- CDA: Relazione semestrale Svas Biosana
- CDA: Relazione semestrale Talea Group
- CDA: Approvazione Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, volontariamente sottoposta a revisione legale Telesia
- CDA: Relazione semestrale Tmp Group
- CDA: Relazione semestrale Tps
- CDA: Relazione semestrale Trendevice
- CDA: Relazione semestrale Vimi Fasteners
- CDA: Relazione semestrale Visibilia Editore
- CDA: Relazione semestrale Yolo Group
- CDA: Relazione semestrale
Sabato 27/09/2025 Appuntamenti
: 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA 80)
- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l'opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Saranno presenti Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperà il 23 e il 24 settembre (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025) Milano Fashion Week Women
- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026 (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025) 42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO)
- Montreal - L'Assemblea si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro dell'aviazione civile internazionale, in particolare sostenibilità, efficienza operativa, innovazione. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione in termini di sicurezza, ambiente e crescita efficiente (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025) Salone Auto Torino 2025
- Il Salone dell'auto di Torino è un evento all'aperto che celebra la storia e il futuro dell'automobile, con prototipi dei grandi carrozzieri, novità, proposte dalle case automobilistiche, espressione di innovazione e tecnologia, supercar e hypercar. L'edizione 2025 vedrà la partecipazione di oltre 50 brand e l'arrivo di più di 500.000 visitatori nelle vie del centro di Torino (da venerdì 26/09/2025 a domenica 28/09/2025)(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))