Eventi e scadenze: settimana del 22 settembre 2025

Lunedì 22/09/2025

Dhh

Directa Sim

Health Italia

I.M.D. International Medical Devices

Predict

S.S. Lazio

Ubaldi Costruzioni

Martedì 23/09/2025

Bestbe Holding

Doxee

Edil San Felice

Growens

Lindbergh

Omer

Philogen

Porto Aviation Group

Ubaldi Costruzioni

Valtecne

Zest

Mercoledì 24/09/2025

Aton Green Storage

Braga Moro

Creactives Group

Dhh

Energy Time

Eviso

Gismondi 1754

Impianti

Maps

MFE A

Next Geosolutions Europe

Racing Force

Redelfi

Star7

Giovedì 25/09/2025

Abc Company

Restart

Allcore

Blackberry

Bolognafiere

Brioschi

Compagnia Dei Caraibi

Cyberoo

Deodato.Gallery

Digital Bros

Digital Value

Dotstay

E.P.H.

Energy

Erredue

Execus

Fope

Frendy Energy

Friends

Giglio.Com

Industrie Chimiche Forestali

Intred

Iscc Fintech

Ivision Tech

Olidata

Osai Automation System

Powersoft

Racing Force

Ratti

Saipem

Seri Industrial

Sicily By Car

Softlab

Somec

Tecma Solutions

Xenia Hotellerie Solution

Venerdì 26/09/2025

A.B.P. Nocivelli

Adventure

Bastogi

Bellini Nautica

Bertolotti

Cloudia Research

Copernico

Crowdfundme

Cyberoo

Danieli

Ecomembrane

EEMS

Eles

Elsa Solutions

Energy

E-Novia

Esautomotion

Farmacosmo

Fervi

Gambero Rosso

Haiki+

Ilpra

Innovatec

Juventus

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Lemon Sistemi

Longino&Cardenal

Magis

Mare Engineering Group

Metriks Ai

Mondo Tv France

Monnalisa

Neosperience

Notorious Pictures

Radici

Reti

Saccheria F.Lli Franceschetti

Sbe-Varvit

Simone

Smart Capital

Soges Group

Spindox

Svas Biosana

Talea Group

Telesia

Tmp Group

Tps

Trendevice

Vimi Fasteners

Visibilia Editore

Yolo Group

Sabato 27/09/2025

(Teleborsa) -- Appuntamento annuale con la campagna-evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione europea. Il tema portante scelto quest'anno è "Mobilità per tutti". Anche in questa edizione, a Roma verranno organizzati incontri e iniziative sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale- Genova - Evento dedicato al mondo della nautica e agli appassionati del mare. Piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore- Indicatori di solidità finanziaria; Titoli di debito10:00 -- Bottega del Terzo settore, Ascoli Piceno - Il Ministro Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, interverrà a chiusura dell'evento "Giovani, imprese e lavoro: nuove opportunità per l'area cratere", insieme al Commissario straordinario sisma 2016, Guido Castelli10:15 -- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà ad un sopralluogo tecnico presso la sottostazione elettrica di Donnas, linea Ivrea-Aosta (via Roma, 56)11:00 -- Bologna, Europauditorium - Palazzo dei Congressi- Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'inaugurazione Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno11:00 -- Camera dei Deputati - Il Direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, presenta Rapporto annuale "L'Italia e i suoi Beni - Creare valore con gli immobili dello Stato" illustra le attività svolte e i risultati conseguiti nel 2024 per la gestione e riqualificazione del patrimonio immobiliare dello Stato. Interverranno il Vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, e il Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo11:30 -- Sede ITA Airways, Fiumicino (RM) - Cerimonia di firma dell'adesione di ITA Airways ad ALIS - Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, con l'avvio della partnership strategica tra le due realtà. Interverranno, Guido Grimaldi (Presidente ALIS) e Sandro Pappalardo (Presidente ITA Airways)- Comunicazione BOT- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati semestrali alle ore 16.00 - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo: CdG Bilancio- Risultati di periodo: CdG Bilancio- CDA: Relazione semestrale Piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore- Banca d'Italia aderisce alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici. L'iniziativa, promossa dalla Commissione Europea e dedicata al futuro del pianeta, mira a promuovere il dialogo tra cittadinanza e ricerca scientifica ed è curata dall'associazione Frascati Scienza- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l'opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Saranno presenti Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperà il 23 e il 24 settembre- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026- Montreal - L'Assemblea si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro dell'aviazione civile internazionale, in particolare sostenibilità, efficienza operativa, innovazione. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione in termini di sicurezza, ambiente e crescita efficiente09:15 -- Centro Congressi Cariplo, Milano - La conferenza riunirà economisti di primo piano ed esperti per analizzare le tendenze globali che definiranno i mercati nel prossimo futuro. Tra i relatori Carlo Cottarelli (Direttore Osservatorio Conti Pubblici Italiani - Università Cattolica), Ignazio Angeloni (economista), Giovanni Romano (Presidente e AD Q8 Quaser), Carlo Alberto Carnevale Maffè (SDA Bocconi), Alessandra Perrazzelli (Docente Politecnico di Milano e già Vice Direttrice Generale Banca d'Italia)09:30 -- Villa Wolkonsky, Roma - Il Forum riunirà i massimi rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo imprenditoriale e giornalisti per delineare scenari e politiche a sostegno della crescita e della competitività del Paese. Tra gli interventi, Giampiero Zurlo, Presidente di URANIA Media, i Ministri Giuli e Zangrillo, i Vicepresidenti di Camera e Senato, i Presidenti di BPER Banca, Banca Monte dei Paschi di Siena, INVIMIT e Confagricoltura e il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Fitto11:00 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, all'evento "I diritti dei malati oncologici"14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Presidente dell'AIAD - Federazione aziende italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, Giuseppe Cossiga15:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra una delegazione di rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti d'America, membri della Commissione Bilancio, guidati dal rappresentante Ronald Estes15:30 -- Palazzo Serbelloni, Milano - Evento di EY "Tax Control Framework e cooperative compliance: misure per rafforzare l'attrattività dell'Italia", dedicato al ruolo strategico della cooperative compliance nel sistema fiscale italiano. Interverranno, tra gli altri, il Viceministro Leo, Vincenzo Carbone (Direttore Agenzia delle Entrate), Stefania Boschetti (CEO di EY Italia) e Giovanni Grugni (Head of Tax di Eni)17:00 -- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha previsto un girotavolo per gli operatori su Yoox- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Comunicazione Medio-Lungo- Assemblea: Esame e approvazione del bilancio separato e consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2024 - unica convocazione- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei Risultati semestrali H1 2025 di Ubaldi Costruzioni, durante la quale il management presenterà i dati finanziari relativi al primo semestre 2025 e fornirà un aggiornamento sulle principali performance e prospettive future - h 11.00- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Banca d'Italia aderisce alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici. L'iniziativa, promossa dalla Commissione Europea e dedicata al futuro del pianeta, mira a promuovere il dialogo tra cittadinanza e ricerca scientifica ed è curata dall'associazione Frascati Scienza- Montreal - L'Assemblea si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro dell'aviazione civile internazionale, in particolare sostenibilità, efficienza operativa, innovazione. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione in termini di sicurezza, ambiente e crescita efficiente - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea in formato virtuale- Parigi - Banca d'Italia, in collaborazione con Banca di Francia, Banca di Inghilterra,FMI e OECD, organizza la 6ª conferenza congiunta su "Flussi internazionali di capitale e politiche finanziarie". Il workshop contribuirà al dibattito sull'evoluzione dei flussi di capitale nel contesto di un sistema finanziario maggiormente frammentato e nelle prospettive di una normalizzazione delle politiche monetarie- Fiera Milano a Rho - Diciassettesima edizione dell'evento leader per il settore bricolage, fai-da-te, casa, giardino e ferramenta con una forte attenzione a digitalizzazione e sostenibilità. Questa edizione si presenta come la più ricca e completa di sempre, con oltre 490 espositori su una superficie di 25.000 mq nei padiglioni 22 e 24 Il workshop contribuirà al dibattito sull'evoluzione dei flussi di capitale nel contesto di un sistema finanziario maggiormente frammentato e nelle prospettive di una normalizzazione delle politiche monetarie- Fiera Milano a Rho - Diciassettesima edizione dell'evento leader per il settore bricolage, fai-da-te, casa, giardino e ferramenta con una forte attenzione a digitalizzazione e sostenibilità. Questa edizione si presenta come la più ricca e completa di sempre, con oltre 490 espositori su una superficie di 25.000 mq nei padiglioni 22 e 2409:00 -- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà alla presentazione e annullo filatelico del francobollo celebrativo dedicato a Confcommercio10:00 -- Roma - Università degli Studi Link - Lectio Magistralis su "Etica ed Economia". Interviene Antonio Patuelli, Presidente ABI11:00 -- Foro Italico, Roma - Evento di presentazione della nuova Partnership tra Bancomat e Sport e Salute12:30 -- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha previsto un girotavolo per gli operatori su RWM di Domusnovas (Sulcis)14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise14:30 -- Roma - Iniziativa di Fondazione CDP, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che mira a riconoscere e finanziare progetti con le migliori soluzioni innovative a favore dell'inclusione sociale e professionale delle fasce più fragili della società. Interverranno, tra gli altri, Giovanni Gorno Tempini (Presidente di CDP e di fondazione CDP), Dario Scannapieco (AD di CDP), Andrea Forghieri (Executive Director di Intesa Sanpaolo per il sociale) e Francesca Sofia (DGdi Fondazione CDP)14:30 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo17:00 -- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha previsto un girotavolo per gli operatori su Ac Boilers- Asta BTP Short - BTP€i- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l'opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Saranno presenti Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperà il 23 e il 24 settembre L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione in termini di sicurezza, ambiente e crescita efficiente- Fiera Milano a Rho - Diciassettesima edizione dell'evento leader per il settore bricolage, fai-da-te, casa, giardino e ferramenta con una forte attenzione a digitalizzazione e sostenibilità. Questa edizione si presenta come la più ricca e completa di sempre, con oltre 490 espositori su una superficie di 25.000 mq nei padiglioni 22 e 24- Pescara - Quinta edizione della kermesse ideata dall'agenzia di comunicazione Mirus e promossa dalla Regione Abruzzo. Tra gli altri, prenderanno parte alla manifestazione illustri personalità del mondo dell'economia e delle istituzioni, tra i quali, i Ministri Tajani e Calderone, Paolo Arrigoni(Presidente GSE), Giuseppe Lasco (DG Poste Italiane), Mario Nobile (DG Agenzia per l'Italia Digitale) e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Fazzolari- Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea in formato virtuale- Civitavecchia - Terza edizione dell'evento itinerante di The European House – Ambrosetti in collaborazione con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Partecipano, tra gli altri, i ministri Musumeci, Lollobrigida, Santanchè e Abodi, il Managing Partner e AD di THEA, l'AD di Fincantieri oltre a numerose altre personalità- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 30 e 31 luglio 2025- Roma - La 8ª edizione del workshop di economia del lavoro: "le politiche e le istituzioni del mercato del lavoro", organizzato dalla Banca d'Italia e dal CEPR, permetterà ai ricercatori di presentare studi sul ruolo delle politiche e delle istituzioni nel mercato del lavoro e nel facilitare l'incontro tra imprese e lavoratori- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Roma - Evento di Italian Insurtech Association, che coinvolgerà importanti player anche di carattere istituzionale, oltre che la community per approfondire la distribuzione assicurativa, con focus sulle competenze digitali e le tecnologie emergenti. Verranno inoltre presentate due ricerche: Competenze digitali e offerte tecnologiche, in collaborazione con EY e la ricerca Legal Compliance: Evoluzioni "AI Regtech" in collaborazione con la Commissione Regtech IIA- Bollettino Economico08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di agosto10:00 -- Via Santa Margherita 11, Milano - Conferenza stampa di inaugurazione, alla presenza delle Istituzioni, della nuova sede in centro a Milano di Zurich Italia. Con l'occasione verrà anche inaugurata la mostra "The Eternal Elegance" del fotografo Gian Paolo Barbieri, ospitata nel nuovo edificio di Zurich Italia. Interverrà il CEO di Zurich Italia, Bruno Scaroni11:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo11:00 -- Convegno organizzato da SVIMEZ, in collaborazione con l'Istituto Reichlin, con la partecipazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per il Sud, Luigi Sbarra. Interverranno, tra gli altri, Gian Paolo Manzella (Vicepresidente Svimez), Luigi Sbarra, Giuliano Amato (Istituto Reichlin) e Adriano Giannola (Presidente Svimez)11:00 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, al convegno "Giovanni Amendola. Cent'anni dopo"12:30 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra gli studenti della Lega del Filo d'Oro15:00 -- Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti in Senato- Asta BOT- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Assemblea straordinaria- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l'opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Saranno presenti Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperà il 23 e il 24 settembre Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026 Partecipano, tra gli altri, i ministri Musumeci, Lollobrigida, Santanchè e Abodi, il Managing Partner e AD di THEA, l'AD di Fincantieri oltre a numerose altre personalità- Roma - La 8ª edizione del workshop di economia del lavoro: "le politiche e le istituzioni del mercato del lavoro", organizzato dalla Banca d'Italia e dal CEPR, permetterà ai ricercatori di presentare studi sul ruolo delle politiche e delle istituzioni nel mercato del lavoro e nel facilitare l'incontro tra imprese e lavoratori- Villa Fürstenberg, Venezia - 14ª edizione dell'importante evento italiano dedicato agli NPL, organizzato da Banca Ifis, che porterà a confronto tutti i soggetti, istituzionali e non, che operano nell'ambito dei crediti deteriorati. Interverrà, tra gli altri, Frederik Geertman (CEO Banca Ifis)- Spagna - Fitch e Moody's pubblicano la revisione del merito di credito- Francia - Scope pubblica la revisione del merito di credito- Il Salone dell'auto di Torino è un evento all'aperto che celebra la storia e il futuro dell'automobile, con prototipi dei grandi carrozzieri, novità, proposte dalle case automobilistiche, espressione di innovazione e tecnologia, supercar e hypercar. L'edizione 2025 vedrà la partecipazione di oltre 50 brand e l'arrivo di più di 500.000 visitatori nelle vie del centro di Torino10:00 -- Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - agosto 202514:30 -- Palazzo della Luce, Torino - Al Meeting del CSE, Consorzio Servizi Bancari, interverranno, tra gli altri, Nicola Sbrizzi (Presidente CSE), Gian Maria Mossa (AD Banca Generali) e Antonio Patuelli (Presidente ABI)- Asta Medio-Lungo- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione del bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2025- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, volontariamente sottoposta a revisione legale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l'opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Saranno presenti Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperà il 23 e il 24 settembre L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione in termini di sicurezza, ambiente e crescita efficiente- Il Salone dell'auto di Torino è un evento all'aperto che celebra la storia e il futuro dell'automobile, con prototipi dei grandi carrozzieri, novità, proposte dalle case automobilistiche, espressione di innovazione e tecnologia, supercar e hypercar. L'edizione 2025 vedrà la partecipazione di oltre 50 brand e l'arrivo di più di 500.000 visitatori nelle vie del centro di Torino