Fine Foods, acquistate 18.900 azioni proprie
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 15 al 19 settembre 2025, complessivamente 18.900 azioni proprie (pari allo 0,0739% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 8,9347 euro per un controvalore pari a 168.865,04 euro.

A seguito degli acquisti indicati, al 19 settembre il Produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.277.451 azioni proprie, pari al 4,9978% del capitale sociale.

Intanto, a Piazza Affari, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per Fine Foods & Pharmaceuticals che si posiziona a 8,9 euro.
