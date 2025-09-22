Fine Foods, acquistate 18.900 azioni proprie

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals
, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 15 al 19 settembre 2025, complessivamente 18.900 azioni proprie
(pari allo 0,0739% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 8,9347 euro per un controvalore
pari a 168.865,04 euro
.
A seguito degli acquisti indicati, al 19 settembre il Produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.277.451 azioni proprie, pari al 4,9978% del capitale sociale.
Intanto, a Piazza Affari, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per Fine Foods & Pharmaceuticals
che si posiziona a 8,9 euro.