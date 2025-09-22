Seduta mista con Tokyo sugli scudi

(Teleborsa) - Seduta mista per i principali listini asiatici
, con i titoli giapponesi che hanno registrato un forte rimbalzo dalle perdite precedenti nonostante una Banca del Giappone aggressiva, mentre i guadagni dei produttori di chip hanno sostenuto i mercati della Corea del Sud. Prese di profitto sui principali titoli internet hanno pesato sulle azioni di Hong Kong.
Sul fronte delle banche centrali, la Banca Popolare Cinese
ha lasciato invariato il tasso primario di riferimento sui prestiti, come ampiamente previsto, mantenendolo ai minimi storici. Pechino cerca di mantenere una politica monetaria accomodante e sostenere la crescita.
A Tokyo
, il Nikkei 225
continua la giornata con un aumento dell'1,09%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per Shenzhen
, che arriva allo 0,33%.
In rosso Hong Kong
(-0,84%); in frazionale progresso Seul
(+0,54%).
Sulla parità Mumbai
(-0,16%); guadagni frazionali per Sydney
(+0,44%).
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro contro la valuta nipponica
, che sta facendo un moderato +0,13%. Seduta trascurata per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un timido -0,14%. Andamento piatto per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,2%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,66%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,87%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati asiatici: Mercoledì 24/09/2025
02:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 50,2 punti; preced. 49,7 punti).