Tokyo chiusa per festività. Misto il resto dell'Asia

Bene i titoli legati ai chip dopo l’investimento di Nvidia in OpenAI

(Teleborsa) - Si muovono in ordine sparso le principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, mentre è rimasta chiusa oggi per festività la piazza di Tokyo.

Tra i titoli, va segnalata la buona performance di quelli legati ai chip dopo l’investimento di Nvidia in OpenAI. Si tratta di una partnership strategica destinata a ridefinire gli equilibri dell’economia dell’intelligenza artificiale. L’intesa, formalizzata con una lettera di intenti, prevede la realizzazione di almeno 10 gigawatt di data center AI basati su sistemi NVIDIA, pari a milioni di GPU dedicate all’addestramento e all’esecuzione dei modelli di nuova generazione di OpenAI.

Tra gli indici asiatici, giornata debole per l'indice di Shenzhen in calo dell'1,35%. In rosso anche Hong Kong (-0,98%); mentre guadagni frazionali si registrano per Seul (+0,52%).

Poco sotto la parità Mumbai (-0,31%); in moderato rialzo Sydney (+0,45%).

Andamento piatto per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra una variazione percentuale pari a +0,05%. Appiattita la performance dell'Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un modesto +0,01%. Sostanziale invarianza per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,08%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 1,66%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,88%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:

Mercoledì 24/09/2025
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 50,2 punti; preced. 49,7 punti).
