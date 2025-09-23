Tokyo chiusa per festività. Misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Si muovono in ordine sparso le principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, mentre è rimasta chiusa oggi per festività la piazza di Tokyo.
Tra i titoli, va segnalata la buona performance di quelli legati ai chip dopo l’investimento di Nvidia in OpenAI
. Si tratta di una partnership strategica destinata a ridefinire gli equilibri dell’economia dell’intelligenza artificiale. L’intesa, formalizzata con una lettera di intenti, prevede la realizzazione di almeno 10 gigawatt di data center AI basati su sistemi NVIDIA, pari a milioni di GPU dedicate all’addestramento e all’esecuzione dei modelli di nuova generazione di OpenAI.
Tra gli indici asiatici, giornata debole per l'indice di Shenzhen
in calo dell'1,35%. In rosso anche Hong Kong
(-0,98%); mentre guadagni frazionali si registrano per Seul
(+0,52%).
Poco sotto la parità Mumbai
(-0,31%); in moderato rialzo Sydney
(+0,45%).
Andamento piatto per l'Euro contro la valuta nipponica
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,05%. Appiattita la performance dell'Euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un modesto +0,01%. Sostanziale invarianza per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile +0,08%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,66%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,88%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati asiatici: Mercoledì 24/09/2025
02:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 50,2 punti; preced. 49,7 punti).