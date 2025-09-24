Milano 10:10
42.366 -0,26%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 10:10
9.196 -0,30%
Francoforte 10:09
23.606 -0,02%

Apertura in rosso per l'azionario europeo, giù anche Piazza Affari
(Teleborsa) - Avvio negativo per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, in scia chiusura in calo di Wall Street, in un contesto di crescente incertezza sul futuro percorso dei tassi d’interesse statunitensi. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, in un discorso alla Camera di Commercio della Greater Providence nel Rhode Island martedì, ha segnalato crescenti rischi economici e incertezza sui tassi d’interesse.

Sul fronte macroeconomico, atteso in mattinata l'indice IFO di settembre della Germania.

A Piazza Affari, guida Leonardo, sostenuta anche dalla collaborazione con la francese Atos per un contratto con la Commissione europea per la sicurezza informatica del valore massimo di 326 milioni. In coda, invece Stellantis.

Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,179. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +88 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,55%.

Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,28%, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,30%, e contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,37%.

Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,59%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,58%, scambiando a 44.829 punti.

Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,33%); come pure, sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,50%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in luce Leonardo, con un ampio progresso dell'1,82%.

Bilancio positivo per Inwit, che vanta un progresso dello 0,90%.

Sostanzialmente tonico Snam, che registra una plusvalenza dello 0,76%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis, che ottiene -2,68%.

In rosso Saipem, che evidenzia un deciso ribasso del 2,25%.

Spicca la prestazione negativa di Mediobanca, che scende dell'1,66%.

Sottotono Tenaris che mostra una limatura dell'1,49%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Fincantieri (+3,13%), Cembre (+2,31%), Avio (+1,72%) e Alerion Clean Power (+1,17%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Piaggio, che prosegue le contrattazioni a -2,71%.

Philogen scende dell'1,72%.

Calo deciso per Ferragamo, che segna un -1,68%.

Sotto pressione Banco di Desio e della Brianza, con un forte ribasso dell'1,67%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:

Mercoledì 24/09/2025
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 49,7 punti)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,4%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 89,3 punti; preced. 89 punti)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -0,6%)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 650K unità; preced. 652K unità).
