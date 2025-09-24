Apertura in rosso per l'azionario europeo, giù anche Piazza Affari

(Teleborsa) - Avvio negativo per Piazza Affari e le altre principali Borse europee
, in scia
chiusura in calo di Wall Street, in un contesto di crescente incertezza
sul futuro percorso dei tassi d’interesse statunitensi
. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, in un discorso alla Camera di Commercio della Greater Providence nel Rhode Island martedì, ha segnalato crescenti rischi economici e incertezza sui tassi d’interesse.
Sul fronte macroeconomico
, atteso in mattinata l'indice IFO di settembre della Germania.
A Piazza Affari
, guida Leonardo
, sostenuta anche dalla collaborazione con la francese Atos
per un contratto con la Commissione europea
per la sicurezza informatica del valore massimo di 326 milioni. In coda, invece Stellantis
.
Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA
, che scende a quota 1,179. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +88 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,55%. Tra gli indici di Eurolandia
sostanzialmente debole Francoforte
, che registra una flessione dello 0,28%, si muove sotto la parità Londra
, evidenziando un decremento dello 0,30%, e contrazione moderata per Parigi
, che soffre un calo dello 0,37%.
Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,59%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che perde lo 0,58%, scambiando a 44.829 punti.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,33%); come pure, sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,50%.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, in luce Leonardo
, con un ampio progresso dell'1,82%.
Bilancio positivo per Inwit
, che vanta un progresso dello 0,90%.
Sostanzialmente tonico Snam
, che registra una plusvalenza dello 0,76%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis
, che ottiene -2,68%.
In rosso Saipem
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,25%.
Spicca la prestazione negativa di Mediobanca
, che scende dell'1,66%.
Sottotono Tenaris
che mostra una limatura dell'1,49%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Fincantieri
(+3,13%), Cembre
(+2,31%), Avio
(+1,72%) e Alerion Clean Power
(+1,17%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Piaggio
, che prosegue le contrattazioni a -2,71%. Philogen
scende dell'1,72%.
Calo deciso per Ferragamo
, che segna un -1,68%.
Sotto pressione Banco di Desio e della Brianza
, con un forte ribasso dell'1,67%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso: Mercoledì 24/09/2025
02:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 49,7 punti)
09:00 Spagna
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,4%)
10:00 Germania
: Indice IFO (atteso 89,3 punti; preced. 89 punti)
16:00 USA
: Vendita case nuove, mensile (preced. -0,6%)
16:00 USA
: Vendita case nuove (atteso 650K unità; preced. 652K unità).