Eventi e scadenze del 24 settembre 2025

Mercoledì 24/09/2025 Appuntamenti
: Milano Fashion Week Women
- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026 (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025) 42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO)
- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025) 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA 80)
- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l'opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Saranno presenti Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperà il 23 e il 24 settembre (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025) "Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2025"
- Banca d'Italia aderisce alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici. L'iniziativa, promossa dalla Commissione Europea e dedicata al futuro del pianeta, mira a promuovere il dialogo tra cittadinanza e ricerca scientifica ed è curata dall'associazione Frascati Scienza (da martedì 23/09/2025 a mercoledì 24/09/2025) BCE
- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea in formato virtuale Bricoday 2025
- Fiera Milano a Rho - Diciassettesima edizione dell'evento leader per il settore bricolage, fai-da-te, casa, giardino e ferramenta con una forte attenzione a digitalizzazione e sostenibilità. Questa edizione si presenta come la più ricca e completa di sempre, con oltre 490 espositori su una superficie di 25.000 mq nei padiglioni 22 e 24 (da mercoledì 24/09/2025 a giovedì 25/09/2025) "International Capital Flows and Financial Policies"
- Parigi - Banca d'Italia, in collaborazione con Banca di Francia, Banca di Inghilterra,FMI e OECD, organizza la 6ª conferenza congiunta su "Flussi internazionali di capitale e politiche finanziarie". Il workshop contribuirà al dibattito sull'evoluzione dei flussi di capitale nel contesto di un sistema finanziario maggiormente frammentato e nelle prospettive di una normalizzazione delle politiche monetarie
09:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso
- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà alla presentazione e annullo filatelico del francobollo celebrativo dedicato a Confcommercio
09:30 - Attività di Governo - Matteo Salvini
- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà a Genga (AN) - per un sopralluogo tecnico presso il cantiere RFI della Linea Orte-Falconara - Galleria La Rossa del lotto Genga-Serra San Quirico
10:00 - ABI
- Roma - Università degli Studi Link - Lectio Magistralis su "Etica ed Economia". Interviene Antonio Patuelli, Presidente ABI
11:00 - Presentazione Partnership tra Bancomat e Sport e Salute
- Foro Italico, Roma - Evento di presentazione della nuova Partnership tra Bancomat e Sport e Salute
12:30 - MIMIT - Tavolo RWM di Domusnovas (Sulcis)
- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha previsto un girotavolo per gli operatori su RWM di Domusnovas (Sulcis)
14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Valensise
- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise
14:30 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting
- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
14:30 - Fondazione CDP - Premio Innovazione Sociale
- Roma - Iniziativa di Fondazione CDP, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che mira a riconoscere e finanziare progetti con le migliori soluzioni innovative a favore dell'inclusione sociale e professionale delle fasce più fragili della società. Interverranno, tra gli altri, Giovanni Gorno Tempini (Presidente di CDP e di fondazione CDP), Dario Scannapieco (AD di CDP), Andrea Forghieri (Executive Director di Intesa Sanpaolo per il sociale) e Francesca Sofia (DGdi Fondazione CDP)
17:00 - MIMIT - Tavolo su Ac Boilers
- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha previsto un girotavolo per gli operatori su Ac Boilers
18:30 - Attività di Governo - Matteo Salvini
- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà a Porto San Giorgio (FM) per incontrare i cittadini (piazza Matteotti) Titoli di Stato
- Asta BTP Short - BTP€i Aziende
