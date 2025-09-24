Eventi e scadenze del 24 settembre 2025

Mercoledì 24/09/2025

Aton Green Storage

Braga Moro

Creactives Group

Dhh

Energy Time

Eviso

Gismondi 1754

Impianti

Maps

MFE A

Next Geosolutions Europe

Racing Force

Redelfi

Star7

(Teleborsa) -- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l'opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Saranno presenti Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperà il 23 e il 24 settembre- Banca d'Italia aderisce alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici. L'iniziativa, promossa dalla Commissione Europea e dedicata al futuro del pianeta, mira a promuovere il dialogo tra cittadinanza e ricerca scientifica ed è curata dall'associazione Frascati Scienza- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea in formato virtuale- Fiera Milano a Rho - Diciassettesima edizione dell'evento leader per il settore bricolage, fai-da-te, casa, giardino e ferramenta con una forte attenzione a digitalizzazione e sostenibilità. Questa edizione si presenta come la più ricca e completa di sempre, con oltre 490 espositori su una superficie di 25.000 mq nei padiglioni 22 e 24- Parigi - Banca d'Italia, in collaborazione con Banca di Francia, Banca di Inghilterra,FMI e OECD, organizza la 6ª conferenza congiunta su "Flussi internazionali di capitale e politiche finanziarie". Il workshop contribuirà al dibattito sull'evoluzione dei flussi di capitale nel contesto di un sistema finanziario maggiormente frammentato e nelle prospettive di una normalizzazione delle politiche monetarie09:00 -- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà alla presentazione e annullo filatelico del francobollo celebrativo dedicato a Confcommercio09:30 -- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà a Genga (AN) - per un sopralluogo tecnico presso il cantiere RFI della Linea Orte-Falconara - Galleria La Rossa del lotto Genga-Serra San Quirico10:00 -- Roma - Università degli Studi Link - Lectio Magistralis su "Etica ed Economia". Interviene Antonio Patuelli, Presidente ABI11:00 -- Foro Italico, Roma - Evento di presentazione della nuova Partnership tra Bancomat e Sport e Salute12:30 -- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha previsto un girotavolo per gli operatori su RWM di Domusnovas (Sulcis)14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise14:30 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo14:30 -- Roma - Iniziativa di Fondazione CDP, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che mira a riconoscere e finanziare progetti con le migliori soluzioni innovative a favore dell'inclusione sociale e professionale delle fasce più fragili della società. Interverranno, tra gli altri, Giovanni Gorno Tempini (Presidente di CDP e di fondazione CDP), Dario Scannapieco (AD di CDP), Andrea Forghieri (Executive Director di Intesa Sanpaolo per il sociale) e Francesca Sofia (DGdi Fondazione CDP)17:00 -- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha previsto un girotavolo per gli operatori su Ac Boilers18:30 -- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà a Porto San Giorgio (FM) per incontrare i cittadini (piazza Matteotti)- Asta BTP Short - BTP€i- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale