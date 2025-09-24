Milano 9:09
42.291 -0,44%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:09
9.210 -0,14%
23.582 -0,12%

Listini asiatici misti, poco mossa la Borsa di Tokyo

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Seduta mista per i principali listini asiatici, dopo la chiusura in calo di Wall Street, dopo che il presidente della Federal Reserve Powell ha segnalato crescenti rischi economici e incertezza sui tassi d’interesse.

I deboli dati dell’indice dei responsabili degli acquisti dal Giappone e i dati sull’inflazione dei consumatori australiani più alti del previsto hanno anche pesato sul sentiment. Le azioni cinesi hanno rappresentato un’eccezione, registrando lievi guadagni grazie a un certo ottimismo riguardo ulteriori misure di stimolo da Pechino.

Tokyo continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07% sul Nikkei 225, mentre, al contrario, in rialzo Shenzhen, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando allo 0,71%.

Positivo Hong Kong (+0,77%); in lieve ribasso Seul (-0,57%).

In frazionale calo Mumbai (-0,43%); con analoga direzione, negativo Sydney (-1,01%).

Sostanziale invarianza per l'Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,04%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato -0,09%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.

Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 1,65%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,89%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:

Mercoledì 24/09/2025
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 49,7 punti).
