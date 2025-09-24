Listini asiatici misti, poco mossa la Borsa di Tokyo

Tokyo

(Teleborsa) -per i principali listini asiatici, dopo la chiusura, dopo che il presidente della Federal Reserveha segnalatoeconomici e incertezza sui tassi d’interesse.dell’indice dei responsabili degli acquisti dale i dati sull’inflazione dei consumatoripiù alti del previsto hanno anche pesato sul sentiment. Le azioni cinesi hanno rappresentato un’, registrando lievi guadagni grazie a un certo ottimismo riguardo ulteriorida Pechino.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07% sul, mentre, al contrario, in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando allo 0,71%.Positivo(+0,77%); in lieve ribasso(-0,57%).In frazionale calo(-0,43%); con analoga direzione, negativo(-1,01%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,04%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,09%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 1,65%, mentre il rendimento deltratta 1,89%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 49,7 punti).