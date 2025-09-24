Listini asiatici misti, poco mossa la Borsa di Tokyo

(Teleborsa) - Seduta mista
per i principali listini asiatici, dopo la chiusura in calo di Wall Street
, dopo che il presidente della Federal Reserve Powell
ha segnalato crescenti rischi
economici e incertezza sui tassi d’interesse.
I deboli dati
dell’indice dei responsabili degli acquisti dal Giappone
e i dati sull’inflazione dei consumatori australiani
più alti del previsto hanno anche pesato sul sentiment. Le azioni cinesi hanno rappresentato un’eccezione
, registrando lievi guadagni grazie a un certo ottimismo riguardo ulteriori misure di stimolo
da Pechino. Tokyo
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07% sul Nikkei 225
, mentre, al contrario, in rialzo Shenzhen
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando allo 0,71%.
Positivo Hong Kong
(+0,77%); in lieve ribasso Seul
(-0,57%).
In frazionale calo Mumbai
(-0,43%); con analoga direzione, negativo Sydney
(-1,01%).
Sostanziale invarianza per l'Euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile +0,04%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un moderato -0,09%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che scambia sui valori della vigilia.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,65%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,89%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici: Mercoledì 24/09/2025
02:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 49,7 punti).