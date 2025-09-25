Forum "Risorsa Mare" 2025: al via la terza edizione

(Teleborsa) - Inizia oggi la terza edizione del Forum "", realizzato da TEHA Group in collaborazione con il Ministro per le Politiche del mare e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per approfondire le direzioni da seguire per rafforzare il contributo dele degli asset collegati a questa risorsa per lo sviluppo del Paese.Al 2023, in Italia, secondo il XIII Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare di Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne – Unioncamere – OsserMare, l’genera un Valore Aggiunto diretto di. Considerando il moltiplicatore economico di 1,8 il contributo complessivo del settore all’economia arriva a 217 miliardi di Euro. Il 32,5% del Valore Aggiunto diretto nazionale (25 miliardi di Euro) è generato nelle 8 Regioni del Sud Italia, con la Sicilia protagonista.In questa edizione è stato confermato l’approccio metodologico utilizzato nelle prime due edizioni, al fine di valorizzare la Risorsa Mare dal punto di vistaed, puntando su una sempre maggiore convergenza tra le politiche pubbliche e gli investimenti del privato.Oltre al monitoraggio dei progressi di tutte le aree di attività e unadegli, d’accordo con il Ministro per le Politiche del mare e con i Partner dell’iniziativa, il Libro Blu di questa edizione si focalizza sul contributo delle "Industrie del Mare" all’in chiave economica e geopolitica: industria marittima, subacquea eturismo costiero. L’obiettivo è di rafforzare le ambizioni tracciate per l’Economia del Mare nel "", presentato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a ottobre 2024, dove è stata individuata come nuovo dominio economico assieme alla Space Economy."La crescente centralità del mare nelle Politiche economiche se da un lato premia gli sforzi degli imprenditori dall’altro impone la necessità di far fronte a sfide di grande portata. Dalla conquista della dimensione subacquea alla transizione energetica. Risorsa mare diventa così un cantiere di idee per noi legislatori", ha dichiarato, Ministro per le Politiche del mare.“Nella prima edizione, insieme al Ministro Nello Musumeci e ai Partner, abbiamo dato vita a una piattaforma in grado di indirizzare gli investimenti pubblici-privati nelle filiere più promettenti dell’Economia del Mare. Con questo terzo Forum, Risorsa Mare si conferma sempre più come il momento annuale di rendicontazione dell’avanzamento delle indicazioni contenute nel Piano del Mare, di stimolo alla collaborazione tra gli operatori del settore e di individuazione di linee di sviluppo strategiche da perseguire", ha aggiunto, Managing Partner & CEO, The European House - Ambrosetti e TEHA Group.Lo studio ha sottolineato come l’rappresenti un asset strategico per il Paese, cona livello europeo e mondiale: seconda in UE per numero di navi, prima per short-sea shipping e leader globale nella flotta di traghetti, con oltre 100mila occupati. Lasi conferma eccellenza nei segmenti ad alta complessità (51% dei superyacht e 40% delle navi da crociera), ma soffre l’erosione del Registro Navale e la pressione normativa legata a transizione ecologica e ETS, che richiede interventi fiscali e industriali mirati.Centrale è anche la "": stimata in 400 miliardi di euro globali nel prossimo decennio, vale oggi circa 2 miliardi in Italia e risulta cruciale per sicurezza digitale ed energetica, oltre che per l’accesso a materiali strategici. Il Polo Nazionale della Subacquea può consolidare la leadership del Paese in sensoristica e sorveglianza.Ilgenera 15 miliardi di valore aggiunto con 13,4 milioni di crocieristi, ma i porti turistici soffrono carenze infrastrutturali e gestionali. Investire in intermodalità, cold ironing e carburanti alternativi è decisivo sia per rafforzare competitività e decarbonizzazione, sia per trasformare i porti in strumenti di politica industriale e sviluppo territoriale.