Seduta mista per le borse asiatiche, occhi sui verbali della BoJ

(Teleborsa) - Seduta mista per i principali listini asiatici, in scia alla chiusura debole di Wall Street, mentre gli investitori restano in attesa dei prossimi dati macro a stelle e strisce (richieste sussidi disoccupazione e PIL secondo trimestre giovedì e PCE venerdì) in un contesto di incertezza sulle prossime mosse della Federal Reserve.

In Giappone, l’attenzione si è rivolta alla pubblicazione dei verbali della riunione politica di luglio della Bank of Japan. I verbali hanno mostrato che alcuni responsabili politici hanno sostenuto la necessità di considerare aumenti dei tassi in futuro, evidenziando divisioni all’interno del consiglio.

Tokyo continua la seduta con un guadagno frazionale sul Nikkei 225 dello 0,22%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa Shenzhen, che arriva al 2,52%.

Consolida i livelli della vigilia Hong Kong (-0,08%); in lieve ribasso Seul (-0,2%).

In frazionale calo Mumbai (-0,22%); sulla parità Sydney (+0,01%).

Sostanziale invarianza per l'Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile -0,03%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato -0,07%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 1,65%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,92%.
