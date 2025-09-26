Tokyo debole insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) - Finale al ribasso per la borsa di Tokyo
, sulla scia della performance negativa messa a segno da Wall Street, la vigilia, dopo che il calo inaspettato delle richieste settimanali di sussidio di disoccupazione e il PIL USA cresciuto più del previsto, nel secondo trimestre, hanno ridotto le possibilità di ulteriori tagli dei tassi di interesse, da parte della Fed, quest'anno.
L'indice giapponese Nikkei 225
segna uno scarto percentuale dello 0,65%, mentre, al contrario, Shenzhen
è debole e lima lo 0,08%.
In lieve ribasso Hong Kong
(-0,52%); con analoga direzione, pessimo il mercato di Seul
(-2,71%).
In frazionale calo Mumbai
(-0,44%); sui livelli della vigilia Sydney
(+0,07%).
Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro la valuta nipponica
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 25 settembre si presenta piatta per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un esiguo +0,11%. Giornata fiacca per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile +0,07%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,66%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,88%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati asiatici: Martedì 30/09/2025
01:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,3%)
01:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (preced. -1,6%) Mercoledì 01/10/2025
01:50 Giappone
: Indice Tankan, trimestrale (preced. 13 punti).