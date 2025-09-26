Tokyo debole insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Finale al ribasso per la borsa di, sulla scia della performance negativa messa a segno da Wall Street, la vigilia, dopo che il calo inaspettato delle richieste settimanali di sussidio di disoccupazione e il PIL USA cresciuto più del previsto, nel secondo trimestre, hanno ridotto le possibilità di ulteriori tagli dei tassi di interesse, da parte della Fed, quest'anno.L'indice giapponesesegna uno scarto percentuale dello 0,65%, mentre, al contrario,è debole e lima lo 0,08%.In lieve ribasso(-0,52%); con analoga direzione, pessimo il mercato di(-2,71%).In frazionale calo(-0,44%); sui livelli della vigilia(+0,07%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 25 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,11%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,07%.Il rendimento dell'tratta 1,66%, mentre il rendimento delè pari 1,88%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,3%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. -1,6%)01:50: Indice Tankan, trimestrale (preced. 13 punti).