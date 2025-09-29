Bonus elettrodomestici in gazzetta: ora decreti per attivarlo

(Teleborsa) - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Economia, contenente le disposizioni in materia di contributo per l'acquisto di grandi elettrodomestici, ovvero ilSaranno ora "uno o più decreti direttoriali" della Direzione generale competente del Mimit – si legge nel decreto –, ad indicare "le tempistiche di attivazione dell'iniziativa, la durata, il funzionamento della piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori".Il, fino ad un massimo di 100 euro (200 se l'utente ha un Isee inferiore a 25mila euro), verrà concesso "rispettando l'ordine temporale di presentazione delle istanze", quindi cone il "suo riconoscimento è subordinato all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie". La dotazione stanziata dalla scorsa manovra è pari a 50 milioni di euro. Il contributo, sotto forma di voucher, sarà "concesso all'utente finale maggiorenne ed è spendibile presso il venditore per l'acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall'utente finale". All'esito delle verifiche relative ai requisiti, "la piattaforma informatica conferma all'utente il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l'importo massimo attraverso il rilascio di un voucher, avente una validità limitata nel tempo dal momento dell'emissione, associato al codice fiscale dell'utente finale richiedente".