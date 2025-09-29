Borse asiatiche in ordine sparso. In calo la piazza di Tokyo

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana in calo per la borsa di Tokyo
, mentre si muovono con segni misti le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Sony Financial Group
ha debuttato in borsa dopo il recente spin off registrando un balzo del 36%. La capitalizzazione iniziale della società è stata valutata attorno ai 1.000 miliardi di yen.
Il Nikkei 225
è in calo (-0,91%): il principale indice azionario giapponese
prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario, Shenzhen
guadagna l'1,34% rispetto alla seduta precedente.
Positivo Hong Kong
(+1,42%); con analoga direzione, buona la prestazione di Seul
(+1,41%) che recupera dopo il forte calo di venerdì dovuto all'incertezza sui colloqui commerciali con Washington.
Leggermente positivo Mumbai
(+0,33%); con analoga direzione, in frazionale progresso Sydney
(+0,68%).
Contenuto ribasso per l'Euro contro la valuta nipponica
, che mostra una flessione dello 0,25%. La giornata del 28 settembre si presenta piatta per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un esiguo +0,02%. Giornata fiacca per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile +0,2%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,65%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,88%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici: Martedì 30/09/2025
01:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 0,3%)
01:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,7%; preced. -1,2%) Mercoledì 01/10/2025
01:50 Giappone
: Indice Tankan, trimestrale (preced. 13 punti)
02:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 48,4 punti; preced. 49,7 punti) Venerdì 03/10/2025
01:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,3%).