Eventi e scadenze: settimana del 29 settembre 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 29/09/2025


Appuntamenti:
42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) - Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025)
80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA 80) - Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l'opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Saranno presenti Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperà il 23 e il 24 settembre (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025)
Milano Fashion Week Women - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026 (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025)
World Travel & Tourism Council Global Summit - WTTC - Il WTTC Global Summit si svolge a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. È il 25° Summit annuale più influente nel settore del Turismo e dei Viaggi, che riunisce leader globali del settore pubblico, privato e istituzionale per dialoghi strategici e collaborazioni. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà il 29 settembre alle ore 9:30 (da domenica 28/09/2025 a martedì 30/09/2025)
Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Astana - Baku - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, in Kazakhstan - Azerbaigian (da domenica 28/09/2025 a mercoledì 01/10/2025)
10:00 - Ansaldo Nucleare - Cerimonia di inaugurazione Master Nucleare - Auditorium Ansaldo Energia, Genova - Cerimonia di inaugurazione del "Master in technologies for nuclear power plants". Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Fabbri (AD Ansaldo Energia), Daniela Gentile (AD Ansaldo Nucleare), Stefano Monti (Presidente Associazione Italiana Nucleare) e, da remoto, Aurelio Regina (Presidente Fondimpresa)
10:00 - Attività di Governo - Matteo Salvini - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla Cerimonia di inaugurazione della motonave ibrida "Ambrosiana" in servizio sul Lago di Como - Pontile di navigazione, Lago di Como
10:30 - Wealth Management Divisions, motore di crescita di Intesa Sanpaolo - Grattacielo Gioia 22, Milano - Alla conferenza stampa, interverranno Tommaso Corcos (Responsabile Wealth Management Divisions Intesa Sanpaolo), Virginia Borla (AD e DG Intesa Sanpaolo Assicurazioni), Maria Luisa Gota (AD e DG Capital SGR) e Lino Mainolfi (AD e DG Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking)
11:00 - Conferenza Stampa di presentazione Maker Faire 2025 - Camera di Commercio di Roma - Conferenza Stampa di presentazione della 13 edizione di Maker Faire 2025 - The European edition, n programma dal 17 al 19 ottobre 2025, con Lorenzo Tagliavanti (Presidente della Camera di Commercio di Roma) e Luciano Mocci (Presidente di Innova Camera)
11:00 - Intermonte, AIPB e PoliMi: Private Banking: il ruolo del risparmio privato per la crescita del Paese - Fondazione Luigi Rovati, Milano - Evento organizzato da AIPB (Associazione Italiana Private Banking) con Intermonte e Politecnico di Milano, dedicato al ruolo strategico che l'industria Private e il risparmio privato possono svolgere come motore di crescita per il Paese. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di AIPB, il Sottosegretario Freni, gli AD di Intermonte, Arca Fondi SGR e Anima Holding e Anima SGR
11:45 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Umaro Sissoco Embaló - Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Presidente della Repubblica della Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló
11:45 - Attività di Governo - Matteo Salvini - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla presentazione dello studio strategico territoriale sul futuro dell'area Lario, Valtellina, Chiavenna, Valchiavenna-Confindustria Lecco/Como - Lariofiere
15:00 - EY Global Wealth Research 2025 - Palazzo Mezzanotte, Milano - Presentazione dei risultati della nuova edizione dell'indagine biennale "EY Global Wealth Research 2025", condotta su un campione di 3.600 clienti wealth in 30 Paesi, inclusa l'Italia. Interverranno numerosi rappresentanti di alcune delle principali realtà del Private Banking e del Wealth Management italiano
15:15 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Salman bin Hamad Al Khalifa - Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà Sua Altezza Reale il Principe Salman bin Hamad Al Khalifa, Principe Ereditario e Primo Ministro del Regno del Bahrein
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento BTP Short - BTP€i
Aziende:
A.B.P. Nocivelli - Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati alla comunità finanziaria - ore 10:30
Acquazzurra - CDA: Relazione semestrale
Alfio Bardolla - CDA: Relazione semestrale
Alfonsino - CDA: Relazione semestrale
Ambromobiliare - CDA: Relazione semestrale
Arterra Bioscience - CDA: Relazione semestrale
Beewize - CDA: Relazione semestrale
Bestbe Holding - CDA: Esame e approvazione della relazione semestrale consolidata del Gruppo Bestbe Holding S.p.A. per il periodo chiuso al 30 giugno 2025
Borgosesia - CDA: Relazione semestrale
Circle - CDA: Relazione semestrale
Cofle - CDA: Relazione semestrale
Convergenze - CDA: Relazione semestrale
CSP International Fashion Group - CDA: Relazione semestrale
Cube Labs - CDA: Relazione semestrale
Dedem - CDA: Relazione semestrale
Distribuzione Elettrica Adriatica - CDA: Relazione semestrale
Ediliziacrobatica - CDA: Relazione semestrale
Ena - CDA: Relazione semestrale
Energy Time - CDA: Relazione semestrale
Esi - CDA: Relazione semestrale
Eukedos - CDA: Relazione semestrale
Fae Technology - CDA: Relazione semestrale
Fidia - CDA: Relazione semestrale
Franchetti - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025
Gel - CDA: Relazione semestrale
Gentili Mosconi - CDA: Relazione semestrale
GPI - CDA: Relazione semestrale
Green Oleo - CDA: Relazione semestrale
Gt Talent Group - CDA: Relazione semestrale
Haiki+ - CDA: Relazione semestrale
High Quality Food - CDA: Relazione semestrale
I.Co.P - CDA: Relazione semestrale
Impianti - CDA: Relazione semestrale
International Care Company - CDA: Relazione semestrale
Marzocchi Pompe - CDA: Relazione semestrale
Mit Sim - CDA: Relazione semestrale
Novamarine - CDA: Relazione semestrale
Nusco - CDA: Relazione semestrale
Pattern - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale
Planetel - CDA: Relazione semestrale
Premia Finance - CDA: Relazione semestrale
Promotica - CDA: Relazione semestrale
Riba Mundo Tecnologia - CDA: Relazione semestrale
Rino Petino - CDA: Relazione semestrale
Sciuker Frames - CDA: Relazione semestrale
Seri Industrial - CDA: Relazione semestrale
Siav - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2025
Solutions Capital Management Sim - CDA: Relazione semestrale
Sostravel.Com - CDA: Relazione semestrale
Tecno - CDA: Relazione semestrale
Telesia - CDA: Relazione semestrale
Ucapital24 - CDA: Relazione semestrale
Vinext - CDA: Relazione semestrale
Vne - CDA: Relazione semestrale

Martedì 30/09/2025


Appuntamenti:
42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) - Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025)
Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Astana - Baku - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, in Kazakhstan - Azerbaigian (da domenica 28/09/2025 a mercoledì 01/10/2025)
World Travel & Tourism Council Global Summit - WTTC - Il WTTC Global Summit si svolge a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. È il 25° Summit annuale più influente nel settore del Turismo e dei Viaggi, che riunisce leader globali del settore pubblico, privato e istituzionale per dialoghi strategici e collaborazioni. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà il 29 settembre alle ore 9:30 (da domenica 28/09/2025 a martedì 30/09/2025)
Banca d'Italia - Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Debito estero dell'Italia; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia
EXPO Ferroviaria 2025 - Fiera Milano Rho - 12ª Esposizione internazionale per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. Fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia. Riunisce i principali rappresentanti del settore, tra i quali aziende ferroviarie, fornitori di servizi da tutto il mondo e rappresentanti istituzionali governativi. Partecipa, tra gli altri, il ministro Matteo Salvini (da martedì 30/09/2025 a giovedì 02/10/2025)
09:00 - "Marketing & Retail Summit – Think Global, Act Local: The New Rules of Retail" - Teatro Manzoni, Milano - Giornata di confronto e approfondimento sul futuro del retail in Italia e in Europa, con il contributo delle principali realtà del settore. per approfondire i temi su innovazione, finanza, nuove abitudini di consumo e prospettive di crescita del retail, con i top manager del settore. Parteciperanno Mediobanca, Bain & Company, Unieuro, TikTok, Carrefour, MD, Lidl, Aldi, Drug Italia, Crai Secom, Conad e molte altre aziende leader
10:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà alla presentazione e annullo filatelico del francobollo celebrativo dedicato al Corriere dello Sport.
10:30 - Attività di Governo - Matteo Salvini - Milano - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla cerimonia di inaugurazione di EXPO Ferroviaria 2025 - Fiera Milano Rho
11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito - Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di agosto 2025
12:00 - Attività di Governo - Matteo Salvini - Milano - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla cerimonia di consegna del Villaggio Olimpico e Paralimpico di MI-CO 2026 - Villaggio Olimpico
12:30 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso, Tavolo RWM di Domusnovas (Sulcis) - Roma, Palazzo Piacentini - Tavolo RWM di Domusnovas (Sulcis), previsto un girotavolo presieduto dal ministro Adolfo Urso, per gli operatori - secondo incontro
12:45 - Presentazione del nuovo treno Regionale a 200 km/h - Expo Ferroviaria 2025 - Deposito Trenord di Milano Fiorenza, Expo Ferroviaria - Presentazione del nuovo treno Regionale a 200km/h, di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Alstom, in occasione di Expo Ferroviaria 2025. Durante l'appuntamento interverranno, tra gli altri, Gianpiero Strisciuglio (AD e DG di Trenitalia) e Michele Viale (AD e e Presidente di Alstom Ferroviaria)
14:00 - 1° Financial Health Forum - Auditorium Deloitte, Roma - Salute Finanziaria, Welfare Aziendale e Promozione della salute femminile sono i temi al centro del 1° Financial Health Forum, organizzato da GLT Foundation ETS, Deloitte e PQE Group. Primo appuntamento in Italia interamente dedicato alla salute finanziaria e ispirato alle linee guida del Financial Health Working Group delle Nazioni Unite. Saranno presenti numerose personalità nazionali e internazionali ed istituzionali
15:00 - A.R.T.E. "Dove scorre il futuro: l'acqua risorsa preziosa" - Il convegno di ARTE – Associazione Reseller e Trader di Energia, che si svolgerà presso la Sala Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato, riunirà esperti, istituzioni e operatori del settore, che offriranno analisi e proposte concrete su uno dei temi più urgenti del nostro tempo. Tra gli interventi, i DG di ISPRA, Utilitalia e Assoidroelettrica, il Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile MASE
15:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso - Roma, Precise Hotel Mantegna - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al convegno ‘Filiere e Territori. Il settore moda, patrimonio economico sociale e culturale del Paese’, organizzato da CNA-Federmoda
Aziende:
Aatech - CDA: Relazione semestrale
B.F - CDA: Relazione semestrale
Bellini Nautica - CDA: Relazione semestrale
Casta Diva Group - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2025
Class Editori - CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/06/2025
Cleanbnb - CDA: Relazione semestrale
Cogefeed - CDA: Relazione semestrale
Com.Tel - CDA: Relazione semestrale
Confinvest - CDA: Relazione semestrale
Datrix - CDA: Relazione semestrale
Dba Group - CDA: Relazione semestrale
Destination Italia - CDA: Relazione semestrale
Dhh - Appuntamento: Presentazione analisti
Diadema Capital - CDA: Relazione semestrale
Digitouch - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale
Ecosuntek - CDA: Relazione semestrale
Edgelab - CDA: Relazione semestrale
E-Globe - CDA: Relazione semestrale
Egomnia - CDA: Relazione semestrale
Emma Villas - CDA: Relazione semestrale
Eprcomunicazione - CDA: Relazione semestrale
Espe - CDA: Relazione semestrale
Estrima - CDA: Relazione semestrale
Expert.Ai - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale
Finanza.Tech - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata 2025, sottoposta volontariamente a revisione contabile
First Capital - CDA: Relazione semestrale
Franchi Umberto Marmi - CDA: Relazione semestrale
G.M. Leather - CDA: Relazione semestrale
Grifal - CDA: Relazione semestrale
Idntt - CDA: Relazione semestrale
ITway - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025
Leone Film Group - CDA: Relazione semestrale
Litix - CDA: Relazione semestrale
Lucisano Media Group - CDA: Relazione semestrale
Matica Fintec - CDA: Relazione semestrale
Met.Extra Group - CDA: Relazione semestrale
Mevim - CDA: Relazione semestrale
Mondo TV - CDA: Relazione semestrale
Netweek - CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025
Nike - Risultati di periodo: Q1 FY26
Nike - Risultati di periodo
Officina Stellare - CDA: Relazione semestrale
Otofarma - CDA: Relazione semestrale
Palingeo - CDA: Relazione semestrale
Pattern - Appuntamento: Presentazione analisti
PLC - CDA: Relazione semestrale
Portobello - CDA: Relazione semestrale
Pozzi Milano - CDA: Relazione semestrale
Redfish Longterm Capital - CDA: Relazione semestrale
Renovalo - CDA: Relazione semestrale
Reway Group - CDA: Relazione semestrale
Rocket Sharing Company - CDA: Relazione semestrale
Rosetti Marino - CDA: Relazione semestrale
Sg Company - CDA: Relazione semestrale
Societa' Editoriale Il Fatto - CDA: Relazione semestrale
Solid World Group - CDA: Relazione semestrale
Tenax International - CDA: Relazione semestrale
Tradelab - CDA: Relazione semestrale
Trawell Co - CDA: Relazione semestrale
Triboo - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025
Ulisse Biomed - CDA: Relazione semestrale
Valica - CDA: Relazione semestrale
Vantea Smart - CDA: Relazione semestrale
Vivenda Group - CDA: Relazione semestrale

Mercoledì 01/10/2025


Appuntamenti:
42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) - Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025)
Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Astana - Baku - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, in Kazakhstan - Azerbaigian (da domenica 28/09/2025 a mercoledì 01/10/2025)
EXPO Ferroviaria 2025 - Fiera Milano Rho - 12ª Esposizione internazionale per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. Fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia. Riunisce i principali rappresentanti del settore, tra i quali aziende ferroviarie, fornitori di servizi da tutto il mondo e rappresentanti istituzionali governativi. Partecipa, tra gli altri, il ministro Matteo Salvini (da martedì 30/09/2025 a giovedì 02/10/2025)
Italian Energy Summit 2025 - La 25ª edizione del Summit del Sole 24 Ore, si svolge a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale al quale partecipano istituzioni politiche e principali operatori del settore dell'energia. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin, i CEO di GSE, ENI, Prysmian, Snam, A2A, ERG, Saipem, Acea, Ansaldo Energia e l'AD e DG di Terna (da mercoledì 01/10/2025 a giovedì 02/10/2025)
Riunione informale dei capi di Stato o di governo del Consiglio europeo - I leader dell'UE si riuniranno a Copenaghen per un Consiglio europeo informale e discuteranno di come rafforzare la difesa comune dell'Europa e il sostegno all'Ucraina. La riunione informale sarà presieduta dal presidente del Consiglio europeo António Costa e ospitata dalla prima ministra danese Mette Frederiksen. Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, visita lo stabilimento senese di Beko a Siena in mattinata
Milano Digital Week (MDW2025) - Palazzo Giureconsulti, Milano - 8ª edizione dell'evento diffuso nella città di Milano che mette al centro lo sviluppo e l'innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese, con 150 aziende, 120 eventi e 200 relatori (da mercoledì 01/10/2025 a domenica 05/10/2025)
Auto - Immatricolazioni di settembre a cura del Ministero dei Trasporti
Italian Tech Week 2025 - OGR Torino - 5ª edizione del più grande appuntamento italiano dedicato all'innovazione tecnologica e al futuro delle imprese, con oltre 15.000 partecipanti tra startup, investitori, aziende e professionisti. Il tema 2025 è The Wave Ahead. Tra i protagonisti, ci saranno Jeff Bezos che dialogherà con John Elkann, CEO di Exor e Presidente di Stellantis e Ferrari, e Kevin Scott (CTO, Microsoft) (da mercoledì 01/10/2025 a venerdì 03/10/2025)
09:30 - Camera dei Deputati - PNRR, Comunicazioni ministro Foti - Comunicazioni del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR, Tommaso Foti, in ordine alla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
09:30 - CVUTILITYDAY - Borsa Italiana, Milano - L'evento CVUTILITYDAY, organizzato da Credit Village con La Scala Società tra Avvocati, rappresenta un momento di confronto tra i principali attori del mondo Utility e della credit industry, offrendo spunti di riflessione sui cambiamenti in atto e sulle prospettive future di un comparto in forte evoluzione. Parteciperanno rappresentanti delle maggiori aziende del settore, banche, servicer, esperti e operatori specializzati
11:00 - Presentazione FrecciaRosa 2025 - XV edizione - Auditorium Villa Patrizi, Roma - Conferenza stampa della 15ª edizione di FrecciaRosa, l'iniziativa di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione alla prevenzione in ambito oncologico realizzata dal Gruppo FS Italiane e dalla Fondazione IncontraDonna. All'appuntamento saranno presenti, tra gli altri, il Ministro Orazio Schillaci, Tommaso Tanzilli (Presidente Gruppo FS), Stefano Cuzzilla (Presidente Trenitalia), Adriana Bonifacino (Fondatrice Fondazione IncontraDonna) e Massimo Di Maio (Presidente eletto AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica)
15:00 - Question time - Ministro Urso - Palazzo Montecitorio - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera
Borsa:
Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività
Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festività (da mercoledì 01/10/2025 a mercoledì 08/10/2025)
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento Medio-Lungo
Aziende:
Circle - Appuntamento: Presentazione analisti
Conagra Brands - Risultati di periodo
Esprinet - Appuntamento: Presentazione analisti
Renovalo - Appuntamento: Presentazione analisti
S.S. Lazio - Risultati di periodo: CdS Bilancio

Giovedì 02/10/2025


Appuntamenti:
42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) - Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025)
EXPO Ferroviaria 2025 - Fiera Milano Rho - 12ª Esposizione internazionale per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. Fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia. Riunisce i principali rappresentanti del settore, tra i quali aziende ferroviarie, fornitori di servizi da tutto il mondo e rappresentanti istituzionali governativi. Partecipa, tra gli altri, il ministro Matteo Salvini (da martedì 30/09/2025 a giovedì 02/10/2025)
Italian Tech Week 2025 - OGR Torino - 5ª edizione del più grande appuntamento italiano dedicato all'innovazione tecnologica e al futuro delle imprese, con oltre 15.000 partecipanti tra startup, investitori, aziende e professionisti. Il tema 2025 è The Wave Ahead. Tra i protagonisti, ci saranno Jeff Bezos che dialogherà con John Elkann, CEO di Exor e Presidente di Stellantis e Ferrari, e Kevin Scott (CTO, Microsoft) (da mercoledì 01/10/2025 a venerdì 03/10/2025)
Milano Digital Week (MDW2025) - Palazzo Giureconsulti, Milano - 8ª edizione dell'evento diffuso nella città di Milano che mette al centro lo sviluppo e l'innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese, con 150 aziende, 120 eventi e 200 relatori (da mercoledì 01/10/2025 a domenica 05/10/2025)
Italian Energy Summit 2025 - La 25ª edizione del Summit del Sole 24 Ore, si svolge a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale al quale partecipano istituzioni politiche e principali operatori del settore dell'energia. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin, i CEO di GSE, ENI, Prysmian, Snam, A2A, ERG, Saipem, Acea, Ansaldo Energia e l'AD e DG di Terna (da mercoledì 01/10/2025 a giovedì 02/10/2025)
Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia
Vertice della Comunità Politica Europea (CPE) - Il vertice della comunità politica europea riunirà i leader di tutta Europa e si terrà a Copenaghen presso il Bella Center. Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
09:15 - CONSOB - Seminario: "I contratti del Mercato Finanziario: fattispecie, regole e tutele" - Auditorium CONSOB, Roma - Evento organizzato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Importante occasione di confronto sui temi del diritto dei mercati finanziari, tra regolamentazione dei mercati, strutture contrattuali e protezione degli investitori
09:30 - Camera dei Deputati - Striscia di Gaza, Comunicazioni ministro Tajani - Comunicazioni del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza
10:00 - A2A - FIRST OF A KIND - Teatro Studio Melato, Milano - All'evento di A2A "FIRST OF A KIND – Nasce A2A Life Ventures: un modello di innovazione che cresce e si rigenera di continuo. Per migliorare la vita di tutti", parteciperanno il Presidente di A2A Roberto Tasca, l'AD di A2A Renato Mazzoncini, l'Editore di MIT Technology Review Italia Tommaso Canonici, l'AD di Tech Europe Foundation Luca De Angelis, l'AD di CDP Venture Capital Emanuele Levi, l'AD di A2A Life Ventures Patrick Oungre
10:00 - Confindustria - Rapporto di Previsione sull’economia italiana - Autunno 2025 - Galleria del Cardinale Colonna, Roma - Presentazione del Rapporto di Previsione "Investimenti per muovere l'Italia" del Centro Studi Confindustria (CSC). Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro Urso, i Sottosegretari di Stato Feni e Sbarra, il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Fitto e il Presidente di Confindustria Orsini
10:30 - Conferenza stampa Ryanair - Hotel Sanpi, Milano - Incontro con la stampa di Ryanair. Nel corso dell'incontro interverrà Eddie Wilson, CEO di Ryanair
11:00 - 57ª Giornata del Credito - Camera di Commercio di Roma - Evento organizzato da ANSPC (Associazione nazionale per lo Studio dei problemi del Credito). "Banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari per la crescita del paese". Partecipano, tra gli altri, Luigi Federico Signorini (Direttore Generale Banca d'Italia e Presidente IVASS), Antonio Patuelli (Presidente ABI), Giovanni Liverani (Presidente ANIA) e Fabio Pompei (CEO Deloitte Italia)
14:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso, Tavolo Portovesme (Sulcis) - Roma, Palazzo Piacentini - Tavolo Portovesme (Sulcis), previsto un girotavolo presieduto dal ministro Adolfo Urso, per gli operatori
Borsa:
Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festività (da mercoledì 01/10/2025 a mercoledì 08/10/2025)
India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Venerdì 03/10/2025


Appuntamenti:
42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) - Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025)
Milano Digital Week (MDW2025) - Palazzo Giureconsulti, Milano - 8ª edizione dell'evento diffuso nella città di Milano che mette al centro lo sviluppo e l'innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese, con 150 aziende, 120 eventi e 200 relatori (da mercoledì 01/10/2025 a domenica 05/10/2025)
Italian Tech Week 2025 - OGR Torino - 5ª edizione del più grande appuntamento italiano dedicato all'innovazione tecnologica e al futuro delle imprese, con oltre 15.000 partecipanti tra startup, investitori, aziende e professionisti. Il tema 2025 è The Wave Ahead. Tra i protagonisti, ci saranno Jeff Bezos che dialogherà con John Elkann, CEO di Exor e Presidente di Stellantis e Ferrari, e Kevin Scott (CTO, Microsoft) (da mercoledì 01/10/2025 a venerdì 03/10/2025)
Banca d'Italia - Ita-coin
17:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, inaugura la Casa del Made in Italy di Padova
Borsa:
Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festività (da mercoledì 01/10/2025 a mercoledì 08/10/2025)
Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività

Sabato 04/10/2025


Appuntamenti:
Milano Digital Week (MDW2025) - Palazzo Giureconsulti, Milano - 8ª edizione dell'evento diffuso nella città di Milano che mette al centro lo sviluppo e l'innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese, con 150 aziende, 120 eventi e 200 relatori (da mercoledì 01/10/2025 a domenica 05/10/2025)
Borsa:
Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festività (da mercoledì 01/10/2025 a mercoledì 08/10/2025)


