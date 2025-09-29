Eventi e scadenze: settimana del 29 settembre 2025

(Teleborsa) -
Lunedì 29/09/2025 Appuntamenti
: 42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO)
- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025) 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA 80)
- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l'opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Saranno presenti Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperà il 23 e il 24 settembre (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025) Milano Fashion Week Women
- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026 (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025) World Travel & Tourism Council Global Summit - WTTC
- Il WTTC Global Summit si svolge a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. È il 25° Summit annuale più influente nel settore del Turismo e dei Viaggi, che riunisce leader globali del settore pubblico, privato e istituzionale per dialoghi strategici e collaborazioni. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà il 29 settembre alle ore 9:30 (da domenica 28/09/2025 a martedì 30/09/2025) Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Astana - Baku - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, in Kazakhstan - Azerbaigian (da domenica 28/09/2025 a mercoledì 01/10/2025)
10:00 - Ansaldo Nucleare - Cerimonia di inaugurazione Master Nucleare
- Auditorium Ansaldo Energia, Genova - Cerimonia di inaugurazione del "Master in technologies for nuclear power plants". Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Fabbri (AD Ansaldo Energia), Daniela Gentile (AD Ansaldo Nucleare), Stefano Monti (Presidente Associazione Italiana Nucleare) e, da remoto, Aurelio Regina (Presidente Fondimpresa)
10:00 - Attività di Governo - Matteo Salvini
- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla Cerimonia di inaugurazione della motonave ibrida "Ambrosiana" in servizio sul Lago di Como - Pontile di navigazione, Lago di Como
10:30 - Wealth Management Divisions, motore di crescita di Intesa Sanpaolo
- Grattacielo Gioia 22, Milano - Alla conferenza stampa, interverranno Tommaso Corcos (Responsabile Wealth Management Divisions Intesa Sanpaolo), Virginia Borla (AD e DG Intesa Sanpaolo Assicurazioni), Maria Luisa Gota (AD e DG Capital SGR) e Lino Mainolfi (AD e DG Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking)
11:00 - Conferenza Stampa di presentazione Maker Faire 2025
- Camera di Commercio di Roma - Conferenza Stampa di presentazione della 13 edizione di Maker Faire 2025 - The European edition, n programma dal 17 al 19 ottobre 2025, con Lorenzo Tagliavanti (Presidente della Camera di Commercio di Roma) e Luciano Mocci (Presidente di Innova Camera)
11:00 - Intermonte, AIPB e PoliMi: Private Banking: il ruolo del risparmio privato per la crescita del Paese
- Fondazione Luigi Rovati, Milano - Evento organizzato da AIPB (Associazione Italiana Private Banking) con Intermonte e Politecnico di Milano, dedicato al ruolo strategico che l'industria Private e il risparmio privato possono svolgere come motore di crescita per il Paese. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di AIPB, il Sottosegretario Freni, gli AD di Intermonte, Arca Fondi SGR e Anima Holding e Anima SGR
11:45 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Umaro Sissoco Embaló
- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Presidente della Repubblica della Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló
11:45 - Attività di Governo - Matteo Salvini
- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla presentazione dello studio strategico territoriale sul futuro dell'area Lario, Valtellina, Chiavenna, Valchiavenna-Confindustria Lecco/Como - Lariofiere
15:00 - EY Global Wealth Research 2025
- Palazzo Mezzanotte, Milano - Presentazione dei risultati della nuova edizione dell'indagine biennale "EY Global Wealth Research 2025", condotta su un campione di 3.600 clienti wealth in 30 Paesi, inclusa l'Italia. Interverranno numerosi rappresentanti di alcune delle principali realtà del Private Banking e del Wealth Management italiano
15:15 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Salman bin Hamad Al Khalifa
- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà Sua Altezza Reale il Principe Salman bin Hamad Al Khalifa, Principe Ereditario e Primo Ministro del Regno del Bahrein Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento BTP Short - BTP€i Aziende
: A.B.P. Nocivelli
- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati alla comunità finanziaria - ore 10:30 Acquazzurra
- CDA: Relazione semestrale Alfio Bardolla
- CDA: Relazione semestrale Alfonsino
- CDA: Relazione semestrale Ambromobiliare
- CDA: Relazione semestrale Arterra Bioscience
- CDA: Relazione semestrale Beewize
- CDA: Relazione semestrale Bestbe Holding
- CDA: Esame e approvazione della relazione semestrale consolidata del Gruppo Bestbe Holding S.p.A. per il periodo chiuso al 30 giugno 2025 Borgosesia
- CDA: Relazione semestrale Circle
- CDA: Relazione semestrale Cofle
- CDA: Relazione semestrale Convergenze
- CDA: Relazione semestrale CSP International Fashion Group
- CDA: Relazione semestrale Cube Labs
- CDA: Relazione semestrale Dedem
- CDA: Relazione semestrale Distribuzione Elettrica Adriatica
- CDA: Relazione semestrale Ediliziacrobatica
- CDA: Relazione semestrale Ena
- CDA: Relazione semestrale Energy Time
- CDA: Relazione semestrale Esi
- CDA: Relazione semestrale Eukedos
- CDA: Relazione semestrale Fae Technology
- CDA: Relazione semestrale Fidia
- CDA: Relazione semestrale Franchetti
- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025 Gel
- CDA: Relazione semestrale Gentili Mosconi
- CDA: Relazione semestrale GPI
- CDA: Relazione semestrale Green Oleo
- CDA: Relazione semestrale Gt Talent Group
- CDA: Relazione semestrale Haiki+
- CDA: Relazione semestrale High Quality Food
- CDA: Relazione semestrale I.Co.P
- CDA: Relazione semestrale Impianti
- CDA: Relazione semestrale International Care Company
- CDA: Relazione semestrale Marzocchi Pompe
- CDA: Relazione semestrale Mit Sim
- CDA: Relazione semestrale Novamarine
- CDA: Relazione semestrale Nusco
- CDA: Relazione semestrale Pattern
- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale Planetel
- CDA: Relazione semestrale Premia Finance
- CDA: Relazione semestrale Promotica
- CDA: Relazione semestrale Riba Mundo Tecnologia
- CDA: Relazione semestrale Rino Petino
- CDA: Relazione semestrale Sciuker Frames
- CDA: Relazione semestrale Seri Industrial
- CDA: Relazione semestrale Siav
- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2025 Solutions Capital Management Sim
- CDA: Relazione semestrale Sostravel.Com
- CDA: Relazione semestrale Tecno
- CDA: Relazione semestrale Telesia
- CDA: Relazione semestrale Ucapital24
- CDA: Relazione semestrale Vinext
- CDA: Relazione semestrale Vne
- CDA: Relazione semestrale
Martedì 30/09/2025 Appuntamenti
: 42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO)
- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025) Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Astana - Baku - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, in Kazakhstan - Azerbaigian (da domenica 28/09/2025 a mercoledì 01/10/2025) World Travel & Tourism Council Global Summit - WTTC
- Il WTTC Global Summit si svolge a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. È il 25° Summit annuale più influente nel settore del Turismo e dei Viaggi, che riunisce leader globali del settore pubblico, privato e istituzionale per dialoghi strategici e collaborazioni. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà il 29 settembre alle ore 9:30 (da domenica 28/09/2025 a martedì 30/09/2025) Banca d'Italia
- Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Debito estero dell'Italia; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia EXPO Ferroviaria 2025
- Fiera Milano Rho - 12ª Esposizione internazionale per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. Fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia. Riunisce i principali rappresentanti del settore, tra i quali aziende ferroviarie, fornitori di servizi da tutto il mondo e rappresentanti istituzionali governativi. Partecipa, tra gli altri, il ministro Matteo Salvini (da martedì 30/09/2025 a giovedì 02/10/2025)
09:00 - "Marketing & Retail Summit – Think Global, Act Local: The New Rules of Retail"
- Teatro Manzoni, Milano - Giornata di confronto e approfondimento sul futuro del retail in Italia e in Europa, con il contributo delle principali realtà del settore. per approfondire i temi su innovazione, finanza, nuove abitudini di consumo e prospettive di crescita del retail, con i top manager del settore. Parteciperanno Mediobanca, Bain & Company, Unieuro, TikTok, Carrefour, MD, Lidl, Aldi, Drug Italia, Crai Secom, Conad e molte altre aziende leader
10:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso
- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà alla presentazione e annullo filatelico del francobollo celebrativo dedicato al Corriere dello Sport.
10:30 - Attività di Governo - Matteo Salvini
- Milano - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla cerimonia di inaugurazione di EXPO Ferroviaria 2025 - Fiera Milano Rho
11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito
- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di agosto 2025
12:00 - Attività di Governo - Matteo Salvini
- Milano - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla cerimonia di consegna del Villaggio Olimpico e Paralimpico di MI-CO 2026 - Villaggio Olimpico
12:30 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso, Tavolo RWM di Domusnovas (Sulcis)
- Roma, Palazzo Piacentini - Tavolo RWM di Domusnovas (Sulcis), previsto un girotavolo presieduto dal ministro Adolfo Urso, per gli operatori - secondo incontro
12:45 - Presentazione del nuovo treno Regionale a 200 km/h - Expo Ferroviaria 2025
- Deposito Trenord di Milano Fiorenza, Expo Ferroviaria - Presentazione del nuovo treno Regionale a 200km/h, di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Alstom, in occasione di Expo Ferroviaria 2025. Durante l'appuntamento interverranno, tra gli altri, Gianpiero Strisciuglio (AD e DG di Trenitalia) e Michele Viale (AD e e Presidente di Alstom Ferroviaria)
14:00 - 1° Financial Health Forum
- Auditorium Deloitte, Roma - Salute Finanziaria, Welfare Aziendale e Promozione della salute femminile sono i temi al centro del 1° Financial Health Forum, organizzato da GLT Foundation ETS, Deloitte e PQE Group. Primo appuntamento in Italia interamente dedicato alla salute finanziaria e ispirato alle linee guida del Financial Health Working Group delle Nazioni Unite. Saranno presenti numerose personalità nazionali e internazionali ed istituzionali
15:00 - A.R.T.E. "Dove scorre il futuro: l'acqua risorsa preziosa"
- Il convegno di ARTE – Associazione Reseller e Trader di Energia, che si svolgerà presso la Sala Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato, riunirà esperti, istituzioni e operatori del settore, che offriranno analisi e proposte concrete su uno dei temi più urgenti del nostro tempo. Tra gli interventi, i DG di ISPRA, Utilitalia e Assoidroelettrica, il Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile MASE
15:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso
- Roma, Precise Hotel Mantegna - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al convegno ‘Filiere e Territori. Il settore moda, patrimonio economico sociale e culturale del Paese’, organizzato da CNA-Federmoda Aziende
: Aatech
- CDA: Relazione semestrale B.F
- CDA: Relazione semestrale Bellini Nautica
- CDA: Relazione semestrale Casta Diva Group
- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2025 Class Editori
- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/06/2025 Cleanbnb
- CDA: Relazione semestrale Cogefeed
- CDA: Relazione semestrale Com.Tel
- CDA: Relazione semestrale Confinvest
- CDA: Relazione semestrale Datrix
- CDA: Relazione semestrale Dba Group
- CDA: Relazione semestrale Destination Italia
- CDA: Relazione semestrale Dhh
- Appuntamento: Presentazione analisti Diadema Capital
- CDA: Relazione semestrale Digitouch
- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale Ecosuntek
- CDA: Relazione semestrale Edgelab
- CDA: Relazione semestrale E-Globe
- CDA: Relazione semestrale Egomnia
- CDA: Relazione semestrale Emma Villas
- CDA: Relazione semestrale Eprcomunicazione
- CDA: Relazione semestrale Espe
- CDA: Relazione semestrale Estrima
- CDA: Relazione semestrale Expert.Ai
- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale Finanza.Tech
- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata 2025, sottoposta volontariamente a revisione contabile First Capital
- CDA: Relazione semestrale Franchi Umberto Marmi
- CDA: Relazione semestrale G.M. Leather
- CDA: Relazione semestrale Grifal
- CDA: Relazione semestrale Idntt
- CDA: Relazione semestrale ITway
- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025 Leone Film Group
- CDA: Relazione semestrale Litix
- CDA: Relazione semestrale Lucisano Media Group
- CDA: Relazione semestrale Matica Fintec
- CDA: Relazione semestrale Met.Extra Group
- CDA: Relazione semestrale Mevim
- CDA: Relazione semestrale Mondo TV
- CDA: Relazione semestrale Netweek
- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 Nike
- Risultati di periodo: Q1 FY26 Nike
- Risultati di periodo Officina Stellare
- CDA: Relazione semestrale Otofarma
- CDA: Relazione semestrale Palingeo
- CDA: Relazione semestrale Pattern
- Appuntamento: Presentazione analisti PLC
- CDA: Relazione semestrale Portobello
- CDA: Relazione semestrale Pozzi Milano
- CDA: Relazione semestrale Redfish Longterm Capital
- CDA: Relazione semestrale Renovalo
- CDA: Relazione semestrale Reway Group
- CDA: Relazione semestrale Rocket Sharing Company
- CDA: Relazione semestrale Rosetti Marino
- CDA: Relazione semestrale Sg Company
- CDA: Relazione semestrale Societa' Editoriale Il Fatto
- CDA: Relazione semestrale Solid World Group
- CDA: Relazione semestrale Tenax International
- CDA: Relazione semestrale Tradelab
- CDA: Relazione semestrale Trawell Co
- CDA: Relazione semestrale Triboo
- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025 Ulisse Biomed
- CDA: Relazione semestrale Valica
- CDA: Relazione semestrale Vantea Smart
- CDA: Relazione semestrale Vivenda Group
- CDA: Relazione semestrale
Mercoledì 01/10/2025 Appuntamenti
: 42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO)
- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025) Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Astana - Baku - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, in Kazakhstan - Azerbaigian (da domenica 28/09/2025 a mercoledì 01/10/2025) EXPO Ferroviaria 2025
- Fiera Milano Rho - 12ª Esposizione internazionale per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. Fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia. Riunisce i principali rappresentanti del settore, tra i quali aziende ferroviarie, fornitori di servizi da tutto il mondo e rappresentanti istituzionali governativi. Partecipa, tra gli altri, il ministro Matteo Salvini (da martedì 30/09/2025 a giovedì 02/10/2025) Italian Energy Summit 2025
- La 25ª edizione del Summit del Sole 24 Ore, si svolge a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale al quale partecipano istituzioni politiche e principali operatori del settore dell'energia. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin, i CEO di GSE, ENI, Prysmian, Snam, A2A, ERG, Saipem, Acea, Ansaldo Energia e l'AD e DG di Terna (da mercoledì 01/10/2025 a giovedì 02/10/2025) Riunione informale dei capi di Stato o di governo del Consiglio europeo
- I leader dell'UE si riuniranno a Copenaghen per un Consiglio europeo informale e discuteranno di come rafforzare la difesa comune dell'Europa e il sostegno all'Ucraina. La riunione informale sarà presieduta dal presidente del Consiglio europeo António Costa e ospitata dalla prima ministra danese Mette Frederiksen. Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso
- Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, visita lo stabilimento senese di Beko a Siena in mattinata Milano Digital Week (MDW2025)
- Palazzo Giureconsulti, Milano - 8ª edizione dell'evento diffuso nella città di Milano che mette al centro lo sviluppo e l'innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese, con 150 aziende, 120 eventi e 200 relatori (da mercoledì 01/10/2025 a domenica 05/10/2025) Auto
- Immatricolazioni di settembre a cura del Ministero dei Trasporti Italian Tech Week 2025
- OGR Torino - 5ª edizione del più grande appuntamento italiano dedicato all'innovazione tecnologica e al futuro delle imprese, con oltre 15.000 partecipanti tra startup, investitori, aziende e professionisti. Il tema 2025 è The Wave Ahead. Tra i protagonisti, ci saranno Jeff Bezos che dialogherà con John Elkann, CEO di Exor e Presidente di Stellantis e Ferrari, e Kevin Scott (CTO, Microsoft) (da mercoledì 01/10/2025 a venerdì 03/10/2025)
09:30 - Camera dei Deputati - PNRR, Comunicazioni ministro Foti
- Comunicazioni del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR, Tommaso Foti, in ordine alla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
09:30 - CVUTILITYDAY
- Borsa Italiana, Milano - L'evento CVUTILITYDAY, organizzato da Credit Village con La Scala Società tra Avvocati, rappresenta un momento di confronto tra i principali attori del mondo Utility e della credit industry, offrendo spunti di riflessione sui cambiamenti in atto e sulle prospettive future di un comparto in forte evoluzione. Parteciperanno rappresentanti delle maggiori aziende del settore, banche, servicer, esperti e operatori specializzati
11:00 - Presentazione FrecciaRosa 2025 - XV edizione
- Auditorium Villa Patrizi, Roma - Conferenza stampa della 15ª edizione di FrecciaRosa, l'iniziativa di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione alla prevenzione in ambito oncologico realizzata dal Gruppo FS Italiane e dalla Fondazione IncontraDonna. All'appuntamento saranno presenti, tra gli altri, il Ministro Orazio Schillaci, Tommaso Tanzilli (Presidente Gruppo FS), Stefano Cuzzilla (Presidente Trenitalia), Adriana Bonifacino (Fondatrice Fondazione IncontraDonna) e Massimo Di Maio (Presidente eletto AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica)
15:00 - Question time - Ministro Urso
- Palazzo Montecitorio - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera Borsa
: Hong Kong
- Borsa di Hong Kong chiusa per festività Cina
- Borsa di Shanghai chiusa per festività (da mercoledì 01/10/2025 a mercoledì 08/10/2025) Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento Medio-Lungo Aziende
: Circle
- Appuntamento: Presentazione analisti Conagra Brands
- Risultati di periodo Esprinet
- Appuntamento: Presentazione analisti Renovalo
- Appuntamento: Presentazione analisti S.S. Lazio
- Risultati di periodo: CdS Bilancio
Giovedì 02/10/2025 Appuntamenti
: 42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO)
- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025) EXPO Ferroviaria 2025
- Fiera Milano Rho - 12ª Esposizione internazionale per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. Fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia. Riunisce i principali rappresentanti del settore, tra i quali aziende ferroviarie, fornitori di servizi da tutto il mondo e rappresentanti istituzionali governativi. Partecipa, tra gli altri, il ministro Matteo Salvini (da martedì 30/09/2025 a giovedì 02/10/2025) Italian Tech Week 2025
- OGR Torino - 5ª edizione del più grande appuntamento italiano dedicato all'innovazione tecnologica e al futuro delle imprese, con oltre 15.000 partecipanti tra startup, investitori, aziende e professionisti. Il tema 2025 è The Wave Ahead. Tra i protagonisti, ci saranno Jeff Bezos che dialogherà con John Elkann, CEO di Exor e Presidente di Stellantis e Ferrari, e Kevin Scott (CTO, Microsoft) (da mercoledì 01/10/2025 a venerdì 03/10/2025) Milano Digital Week (MDW2025)
- Palazzo Giureconsulti, Milano - 8ª edizione dell'evento diffuso nella città di Milano che mette al centro lo sviluppo e l'innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese, con 150 aziende, 120 eventi e 200 relatori (da mercoledì 01/10/2025 a domenica 05/10/2025) Italian Energy Summit 2025
- La 25ª edizione del Summit del Sole 24 Ore, si svolge a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale al quale partecipano istituzioni politiche e principali operatori del settore dell'energia. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin, i CEO di GSE, ENI, Prysmian, Snam, A2A, ERG, Saipem, Acea, Ansaldo Energia e l'AD e DG di Terna (da mercoledì 01/10/2025 a giovedì 02/10/2025) Economia - Francia
- Bilancio finanza pubblica della Francia Vertice della Comunità Politica Europea (CPE)
- Il vertice della comunità politica europea riunirà i leader di tutta Europa e si terrà a Copenaghen presso il Bella Center. Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
09:15 - CONSOB - Seminario: "I contratti del Mercato Finanziario: fattispecie, regole e tutele"
- Auditorium CONSOB, Roma - Evento organizzato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Importante occasione di confronto sui temi del diritto dei mercati finanziari, tra regolamentazione dei mercati, strutture contrattuali e protezione degli investitori
09:30 - Camera dei Deputati - Striscia di Gaza, Comunicazioni ministro Tajani
- Comunicazioni del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza
10:00 - A2A - FIRST OF A KIND
- Teatro Studio Melato, Milano - All'evento di A2A "FIRST OF A KIND – Nasce A2A Life Ventures: un modello di innovazione che cresce e si rigenera di continuo. Per migliorare la vita di tutti", parteciperanno il Presidente di A2A Roberto Tasca, l'AD di A2A Renato Mazzoncini, l'Editore di MIT Technology Review Italia Tommaso Canonici, l'AD di Tech Europe Foundation Luca De Angelis, l'AD di CDP Venture Capital Emanuele Levi, l'AD di A2A Life Ventures Patrick Oungre
10:00 - Confindustria - Rapporto di Previsione sull’economia italiana - Autunno 2025
- Galleria del Cardinale Colonna, Roma - Presentazione del Rapporto di Previsione "Investimenti per muovere l'Italia" del Centro Studi Confindustria (CSC). Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro Urso, i Sottosegretari di Stato Feni e Sbarra, il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Fitto e il Presidente di Confindustria Orsini
10:30 - Conferenza stampa Ryanair
- Hotel Sanpi, Milano - Incontro con la stampa di Ryanair. Nel corso dell'incontro interverrà Eddie Wilson, CEO di Ryanair
11:00 - 57ª Giornata del Credito
- Camera di Commercio di Roma - Evento organizzato da ANSPC (Associazione nazionale per lo Studio dei problemi del Credito). "Banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari per la crescita del paese". Partecipano, tra gli altri, Luigi Federico Signorini (Direttore Generale Banca d'Italia e Presidente IVASS), Antonio Patuelli (Presidente ABI), Giovanni Liverani (Presidente ANIA) e Fabio Pompei (CEO Deloitte Italia)
14:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso, Tavolo Portovesme (Sulcis)
- Roma, Palazzo Piacentini - Tavolo Portovesme (Sulcis), previsto un girotavolo presieduto dal ministro Adolfo Urso, per gli operatori Borsa
: Cina
- Borsa di Shanghai chiusa per festività (da mercoledì 01/10/2025 a mercoledì 08/10/2025) India
- Borsa di Mumbai chiusa per festività
Venerdì 03/10/2025 Appuntamenti
: 42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO)
- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025) Milano Digital Week (MDW2025)
- Palazzo Giureconsulti, Milano - 8ª edizione dell'evento diffuso nella città di Milano che mette al centro lo sviluppo e l'innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese, con 150 aziende, 120 eventi e 200 relatori (da mercoledì 01/10/2025 a domenica 05/10/2025) Italian Tech Week 2025
- OGR Torino - 5ª edizione del più grande appuntamento italiano dedicato all'innovazione tecnologica e al futuro delle imprese, con oltre 15.000 partecipanti tra startup, investitori, aziende e professionisti. Il tema 2025 è The Wave Ahead. Tra i protagonisti, ci saranno Jeff Bezos che dialogherà con John Elkann, CEO di Exor e Presidente di Stellantis e Ferrari, e Kevin Scott (CTO, Microsoft) (da mercoledì 01/10/2025 a venerdì 03/10/2025) Banca d'Italia
- Ita-coin
17:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso
- Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, inaugura la Casa del Made in Italy di Padova Borsa
: Cina
- Borsa di Shanghai chiusa per festività (da mercoledì 01/10/2025 a mercoledì 08/10/2025) Corea del Sud
- Borsa di Seoul chiusa per festività
Sabato 04/10/2025 Appuntamenti
: Milano Digital Week (MDW2025)
- Palazzo Giureconsulti, Milano - 8ª edizione dell'evento diffuso nella città di Milano che mette al centro lo sviluppo e l'innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese, con 150 aziende, 120 eventi e 200 relatori (da mercoledì 01/10/2025 a domenica 05/10/2025) Borsa
: Cina
