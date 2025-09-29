Eventi e scadenze: settimana del 29 settembre 2025

Lunedì 29/09/2025

Martedì 30/09/2025

Mercoledì 01/10/2025

Esprinet

Giovedì 02/10/2025

Venerdì 03/10/2025

Sabato 04/10/2025

(Teleborsa) -- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l'opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Saranno presenti Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperà il 23 e il 24 settembre- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026- Il WTTC Global Summit si svolge a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. È il 25° Summit annuale più influente nel settore del Turismo e dei Viaggi, che riunisce leader globali del settore pubblico, privato e istituzionale per dialoghi strategici e collaborazioni. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà il 29 settembre alle ore 9:30- Astana - Baku - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, in Kazakhstan - Azerbaigian10:00 -- Auditorium Ansaldo Energia, Genova - Cerimonia di inaugurazione del "Master in technologies for nuclear power plants". Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Fabbri (AD Ansaldo Energia), Daniela Gentile (AD Ansaldo Nucleare), Stefano Monti (Presidente Associazione Italiana Nucleare) e, da remoto, Aurelio Regina (Presidente Fondimpresa)10:00 -- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla Cerimonia di inaugurazione della motonave ibrida "Ambrosiana" in servizio sul Lago di Como - Pontile di navigazione, Lago di Como10:30 -- Grattacielo Gioia 22, Milano - Alla conferenza stampa, interverranno Tommaso Corcos (Responsabile Wealth Management Divisions Intesa Sanpaolo), Virginia Borla (AD e DG Intesa Sanpaolo Assicurazioni), Maria Luisa Gota (AD e DG Capital SGR) e Lino Mainolfi (AD e DG Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking)11:00 -- Camera di Commercio di Roma - Conferenza Stampa di presentazione della 13 edizione di Maker Faire 2025 - The European edition, n programma dal 17 al 19 ottobre 2025, con Lorenzo Tagliavanti (Presidente della Camera di Commercio di Roma) e Luciano Mocci (Presidente di Innova Camera)11:00 -- Fondazione Luigi Rovati, Milano - Evento organizzato da AIPB (Associazione Italiana Private Banking) con Intermonte e Politecnico di Milano, dedicato al ruolo strategico che l'industria Private e il risparmio privato possono svolgere come motore di crescita per il Paese. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di AIPB, il Sottosegretario Freni, gli AD di Intermonte, Arca Fondi SGR e Anima Holding e Anima SGR11:45 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Presidente della Repubblica della Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló11:45 -- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla presentazione dello studio strategico territoriale sul futuro dell'area Lario, Valtellina, Chiavenna, Valchiavenna-Confindustria Lecco/Como - Lariofiere15:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Presentazione dei risultati della nuova edizione dell'indagine biennale "EY Global Wealth Research 2025", condotta su un campione di 3.600 clienti wealth in 30 Paesi, inclusa l'Italia. - Regolamento BTP Short - BTP€i- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati alla comunità finanziaria - ore 10:30- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Esame e approvazione della relazione semestrale consolidata del Gruppo Bestbe Holding S.p.A. per il periodo chiuso al 30 giugno 2025- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2025- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana- Astana - Baku - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, in Kazakhstan - Azerbaigian- Il WTTC Global Summit si svolge a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. È il 25° Summit annuale più influente nel settore del Turismo e dei Viaggi, che riunisce leader globali del settore pubblico, privato e istituzionale per dialoghi strategici e collaborazioni. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà il 29 settembre alle ore 9:30 - Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Debito estero dell'Italia; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà il 29 settembre alle ore 9:30- Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Debito estero dell'Italia; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia- Fiera Milano Rho - 12ª Esposizione internazionale per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. Fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia. Riunisce i principali rappresentanti del settore, tra i quali aziende ferroviarie, fornitori di servizi da tutto il mondo e rappresentanti istituzionali governativi. Partecipa, tra gli altri, il ministro Matteo Salvini09:00 -- Teatro Manzoni, Milano - Giornata di confronto e approfondimento sul futuro del retail in Italia e in Europa, con il contributo delle principali realtà del settore. per approfondire i temi su innovazione, finanza, nuove abitudini di consumo e prospettive di crescita del retail, con i top manager del settore. Parteciperanno Mediobanca, Bain & Company, Unieuro, TikTok, Carrefour, MD, Lidl, Aldi, Drug Italia, Crai Secom, Conad e molte altre aziende leader10:00 -- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà alla presentazione e annullo filatelico del francobollo celebrativo dedicato al Corriere dello Sport.10:30 -- Milano - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla cerimonia di inaugurazione di EXPO Ferroviaria 2025 - Fiera Milano Rho11:00 -- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di agosto 202512:00 -- Milano - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla cerimonia di consegna del Villaggio Olimpico e Paralimpico di MI-CO 2026 - Villaggio Olimpico12:30 -- Roma, Palazzo Piacentini - Tavolo RWM di Domusnovas (Sulcis), previsto un girotavolo presieduto dal ministro Adolfo Urso, per gli operatori - secondo incontro12:45 -- Deposito Trenord di Milano Fiorenza, Expo Ferroviaria - Presentazione del nuovo treno Regionale a 200km/h, di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Alstom, in occasione di Expo Ferroviaria 2025. Durante l'appuntamento interverranno, tra gli altri, Gianpiero Strisciuglio (AD e DG di Trenitalia) e Michele Viale (AD e e Presidente di Alstom Ferroviaria)14:00 -- Auditorium Deloitte, Roma - Salute Finanziaria, Welfare Aziendale e Promozione della salute femminile sono i temi al centro del 1° Financial Health Forum, organizzato da GLT Foundation ETS, Deloitte e PQE Group. Primo appuntamento in Italia interamente dedicato alla salute finanziaria e ispirato alle linee guida del Financial Health Working Group delle Nazioni Unite. Saranno presenti numerose personalità nazionali e internazionali ed istituzionali15:00 -- Il convegno di ARTE – Associazione Reseller e Trader di Energia, che si svolgerà presso la Sala Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato, riunirà esperti, istituzioni e operatori del settore, che offriranno analisi e proposte concrete su uno dei temi più urgenti del nostro tempo. Tra gli interventi, i DG di ISPRA, Utilitalia e Assoidroelettrica, il Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile MASE15:00 -- Roma, Precise Hotel Mantegna - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al convegno ‘Filiere e Territori. - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2025- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/06/2025- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata 2025, sottoposta volontariamente a revisione contabile- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025- Risultati di periodo: Q1 FY26- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana- Astana - Baku - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, in Kazakhstan - Azerbaigian L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana- Astana - Baku - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, in Kazakhstan - Azerbaigian- Fiera Milano Rho - 12ª Esposizione internazionale per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. Fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia. Riunisce i principali rappresentanti del settore, tra i quali aziende ferroviarie, fornitori di servizi da tutto il mondo e rappresentanti istituzionali governativi. Partecipa, tra gli altri, il ministro Matteo Salvini- La 25ª edizione del Summit del Sole 24 Ore, si svolge a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale al quale partecipano istituzioni politiche e principali operatori del settore dell'energia. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin, i CEO di GSE, ENI, Prysmian, Snam, A2A, ERG, Saipem, Acea, Ansaldo Energia e l'AD e DG di Terna- I leader dell'UE si riuniranno a Copenaghen per un Consiglio europeo informale e discuteranno di come rafforzare la difesa comune dell'Europa e il sostegno all'Ucraina. La riunione informale sarà presieduta dal presidente del Consiglio europeo António Costa e ospitata dalla prima ministra danese Mette Frederiksen. Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, visita lo stabilimento senese di Beko a Siena in mattinata- Palazzo Giureconsulti, Milano - 8ª edizione dell'evento diffuso nella città di Milano che mette al centro lo sviluppo e l'innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese, con 150 aziende, 120 eventi e 200 relatori- Immatricolazioni di settembre a cura del Ministero dei Trasporti- OGR Torino - 5ª edizione del più grande appuntamento italiano dedicato all'innovazione tecnologica e al futuro delle imprese, con oltre 15.000 partecipanti tra startup, investitori, aziende e professionisti. Il tema 2025 è The Wave Ahead. Tra i protagonisti, ci saranno Jeff Bezos che dialogherà con John Elkann, CEO di Exor e Presidente di Stellantis e Ferrari, e Kevin Scott (CTO, Microsoft)09:30 -- Comunicazioni del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR, Tommaso Foti, in ordine alla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza09:30 -- Borsa Italiana, Milano - L'evento CVUTILITYDAY, organizzato da Credit Village con La Scala Società tra Avvocati, rappresenta un momento di confronto tra i principali attori del mondo Utility e della credit industry, offrendo spunti di riflessione sui cambiamenti in atto e sulle prospettive future di un comparto in forte evoluzione. Parteciperanno rappresentanti delle maggiori aziende del settore, banche, servicer, esperti e operatori specializzati11:00 -- Auditorium Villa Patrizi, Roma - Conferenza stampa della 15ª edizione di FrecciaRosa, l'iniziativa di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione alla prevenzione in ambito oncologico realizzata dal Gruppo FS Italiane e dalla Fondazione IncontraDonna. - Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Regolamento Medio-Lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo: CdS Bilancio- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana - Fiera Milano Rho - 12ª Esposizione internazionale per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. Fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia. Riunisce i principali rappresentanti del settore, tra i quali aziende ferroviarie, fornitori di servizi da tutto il mondo e rappresentanti istituzionali governativi. Partecipa, tra gli altri, il ministro Matteo Salvini- OGR Torino - 5ª edizione del più grande appuntamento italiano dedicato all'innovazione tecnologica e al futuro delle imprese, con oltre 15.000 partecipanti tra startup, investitori, aziende e professionisti. Il tema 2025 è The Wave Ahead. Tra i protagonisti, ci saranno Jeff Bezos che dialogherà con John Elkann, CEO di Exor e Presidente di Stellantis e Ferrari, e Kevin Scott (CTO, Microsoft) - Palazzo Giureconsulti, Milano - 8ª edizione dell'evento diffuso nella città di Milano che mette al centro lo sviluppo e l'innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese, con 150 aziende, 120 eventi e 200 relatori- La 25ª edizione del Summit del Sole 24 Ore, si svolge a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale al quale partecipano istituzioni politiche e principali operatori del settore dell'energia. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin, i CEO di GSE, ENI, Prysmian, Snam, A2A, ERG, Saipem, Acea, Ansaldo Energia e l'AD e DG di Terna- Bilancio finanza pubblica della Francia- Il vertice della comunità politica europea riunirà i leader di tutta Europa e si terrà a Copenaghen presso il Bella Center. Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni09:15 -- Auditorium CONSOB, Roma - Evento organizzato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Importante occasione di confronto sui temi del diritto dei mercati finanziari, tra regolamentazione dei mercati, strutture contrattuali e protezione degli investitori09:30 -- Comunicazioni del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza10:00 -- Teatro Studio Melato, Milano - All'evento di A2A "FIRST OF A KIND – Nasce A2A Life Ventures: un modello di innovazione che cresce e si rigenera di continuo. Per migliorare la vita di tutti", parteciperanno il Presidente di A2A Roberto Tasca, l'AD di A2A Renato Mazzoncini, l'Editore di MIT Technology Review Italia Tommaso Canonici, l'AD di Tech Europe Foundation Luca De Angelis, l'AD di CDP Venture Capital Emanuele Levi, l'AD di A2A Life Ventures Patrick Oungre10:00 -- Galleria del Cardinale Colonna, Roma - Presentazione del Rapporto di Previsione "Investimenti per muovere l'Italia" del Centro Studi Confindustria (CSC). Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro Urso, i Sottosegretari di Stato Feni e Sbarra, il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Fitto e il Presidente di Confindustria Orsini10:30 -- Hotel Sanpi, Milano - Incontro con la stampa di Ryanair. Nel corso dell'incontro interverrà Eddie Wilson, CEO di Ryanair11:00 -- Camera di Commercio di Roma - Evento organizzato da ANSPC (Associazione nazionale per lo Studio dei problemi del Credito). - Borsa di Shanghai chiusa per festività- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chi Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana- Palazzo Giureconsulti, Milano - 8ª edizione dell'evento diffuso nella città di Milano che mette al centro lo sviluppo e l'innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese, con 150 aziende, 120 eventi e 200 relatori- OGR Torino - 5ª edizione del più grande appuntamento italiano dedicato all'innovazione tecnologica e al futuro delle imprese, con oltre 15.000 partecipanti tra startup, investitori, aziende e professionisti. Il tema 2025 è The Wave Ahead. Tra i protagonisti, ci saranno Jeff Bezos che dialogherà con John Elkann, CEO di Exor e Presidente di Stellantis e Ferrari, e Kevin Scott (CTO, Microsoft)- Ita-coin17:00 -- Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, inaugura la Casa del Made in Italy di Padova- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività- Palazzo Giureconsulti, Milano - 8ª edizione dell'evento diffuso nella città di Milano che mette al centro lo sviluppo e l'innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese, con 150 aziende, 120 eventi e 200 relatori- Borsa di Shanghai chiusa per festività