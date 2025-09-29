Milano 26-set
Giappone, leading indicator luglio rivisto al rialzo

(Teleborsa) - Si confermano in miglioramento le condizioni economiche del Giappone nel mese di luglio. Il leading indicator è stato rivisto al rialzo a 106,1 punti dai 105,9 preliminari, e rispetto ai 105 punti del mese precedente. Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva.

L'indicatore segna così una variazione pari a +1,1%, superiore al +0,8% preliminare e registrato nel mese precedente.

Nello stesso periodo l'indice coincidente sulle condizioni attuali viene indicato a 114,1 punti dai 115,9 di luglio, mentre l'indice differito (lagging index) sulle condizioni future sale a 113,6 punti dai 113,2 punti precedenti.
