Mercati europei positivi, inclusa Piazza Affari

(Teleborsa) - Finale rialzista per i listini azionari europei, con l'attenzione degli investitori concentrata soprattutto sulle rilevazioni del mercato del lavoro negli Stati Uniti, in uscita venerdì. Restando sul fronte macroeconomico, l'inflazione continua ad alzare la testa in Germania: la crescita dei prezzi al consumo è risalita al 2,4% a settembre dopo il 2,2% di agosto.
Nel frattempo sui mercati USA si muove in territorio negativo l'S&P-500
, che registra una flessione dello 0,21%. Gli investitori guardano anche alle evoluzioni riguardo all'interruzione dell'attività governativa federale negli USA (shutdown), che dovrà essere evitata con un accordo entro la mezzanotte di oggi.
L'Euro / Dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,173. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,07%) si attesta su 62,77 dollari per barile.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +90 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,53%. Tra i mercati del Vecchio Continente
si muove in modesto rialzo Francoforte
, evidenziando un incremento dello 0,57%, bilancio positivo per Londra
, che vanta un progresso dello 0,54%, e senza spunti Parigi
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che termina a 42.725 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 45.321 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, su di giri Azimut
(+4,04%). A2A
avanza del 2,16%.
Si muove in territorio positivo Brunello Cucinelli
, mostrando un incremento del 2,04%.
Denaro su Italgas
, che registra un rialzo dell'1,56%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Mediobanca
, che ha chiuso a -6,86%.
In rosso Saipem
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,57%.
Spicca la prestazione negativa di Amplifon
, che scende del 2,02%. Stellantis
scende dell'1,56%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Acea
(+3,22%), OVS
(+2,95%), Ariston Holding
(+2,14%) e Avio
(+2,10%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Juventus
, che ha chiuso a -2,29%.
Calo deciso per Danieli
, che segna un -2,25%.
Sotto pressione Ferretti
, con un forte ribasso del 2,11%.
Soffre Piaggio
, che evidenzia una perdita dell'1,81%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso: Martedì 30/09/2025
01:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 0,4%)
01:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,7%; preced. -1,2%)
03:45 Cina
: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,3 punti; preced. 50,5 punti)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,9%)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,5%).