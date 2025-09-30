Tokyo in stand-by, pesano i deboli dati PMI cinesi

(Teleborsa) - Seduta poco mossa
per i principali listini asiatici, dopo i deboli dati macroeconomici
provenienti da Cina e Giappone: ’attività manifatturiera cinese si è contratta per il sesto mese consecutivo a settembre e si è indebolita anche l’attività del settore dei servizi; la produzione industriale giapponese è diminuita più del previsto ad agosto dopo un calo simile il mese precedente e le vendite al dettaglio sono scese inaspettatamente ai livelli più bassi degli ultimi quattro anni.
Sull'equity, le azioni di Zijin Gold International
sono aumentate vertiginosamente nel loro debutto a Hong Kong, dopo che la società ha raccolto 3,2 miliardi di dollari.
Nessuna variazione significativa per il listino di Tokyo
(+0,06%), con il Nikkei 225
che si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, si muove con il vento in poppa Shenzhen
, che arriva al 2,65%.
Sui livelli della vigilia Hong Kong
(+0,18%); come pure, consolida i livelli della vigilia Seul
(-0,03%).
Sulla parità Mumbai
(-0,01%); sulla stessa tendenza, senza direzione Sydney
(-0,09%).
Giornata incolore per l'Euro contro la valuta nipponica
, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un moderato +0,11%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che scambia sui valori della vigilia.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,65%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,87%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati asiatici: Martedì 30/09/2025
01:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 0,4%)
01:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,7%; preced. -1,2%)
03:45 Cina
: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,3 punti; preced. 50,5 punti) Mercoledì 01/10/2025
01:50 Giappone
: Indice Tankan, trimestrale (preced. 13 punti)
02:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 48,4 punti; preced. 49,7 punti) Venerdì 03/10/2025
01:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,3%).