Tokyo in stand-by, pesano i deboli dati PMI cinesi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -per i principali listini asiatici, dopo iprovenienti da Cina e Giappone: ’attività manifatturiera cinese si è contratta per il sesto mese consecutivo a settembre e si è indebolita anche l’attività del settore dei servizi; la produzione industriale giapponese è diminuita più del previsto ad agosto dopo un calo simile il mese precedente e le vendite al dettaglio sono scese inaspettatamente ai livelli più bassi degli ultimi quattro anni.Sull'equity, le azioni disono aumentate vertiginosamente nel loro debutto a Hong Kong, dopo che la società ha raccolto 3,2 miliardi di dollari.Nessuna variazione significativa per il listino di(+0,06%), con ilche si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, si muove con il vento in poppa, che arriva al 2,65%.Sui livelli della vigilia(+0,18%); come pure, consolida i livelli della vigilia(-0,03%).Sulla parità(-0,01%); sulla stessa tendenza, senza direzione(-0,09%).Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,11%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 1,65%, mentre il rendimento deltratta 1,87%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 0,4%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,7%; preced. -1,2%)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,3 punti; preced. 50,5 punti)01:50: Indice Tankan, trimestrale (preced. 13 punti)02:30: PMI manifatturiero (atteso 48,4 punti; preced. 49,7 punti)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,3%).