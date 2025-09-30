Milano 10:11
42.386 -0,40%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:11
9.274 -0,28%
Francoforte 10:11
23.704 -0,17%

Tokyo in stand-by, pesano i deboli dati PMI cinesi

Commento, Finanza
Tokyo in stand-by, pesano i deboli dati PMI cinesi
(Teleborsa) - Seduta poco mossa per i principali listini asiatici, dopo i deboli dati macroeconomici provenienti da Cina e Giappone: ’attività manifatturiera cinese si è contratta per il sesto mese consecutivo a settembre e si è indebolita anche l’attività del settore dei servizi; la produzione industriale giapponese è diminuita più del previsto ad agosto dopo un calo simile il mese precedente e le vendite al dettaglio sono scese inaspettatamente ai livelli più bassi degli ultimi quattro anni.

Sull'equity, le azioni di Zijin Gold International sono aumentate vertiginosamente nel loro debutto a Hong Kong, dopo che la società ha raccolto 3,2 miliardi di dollari.

Nessuna variazione significativa per il listino di Tokyo (+0,06%), con il Nikkei 225 che si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, si muove con il vento in poppa Shenzhen, che arriva al 2,65%.

Sui livelli della vigilia Hong Kong (+0,18%); come pure, consolida i livelli della vigilia Seul (-0,03%).

Sulla parità Mumbai (-0,01%); sulla stessa tendenza, senza direzione Sydney (-0,09%).

Giornata incolore per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato +0,11%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.

Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 1,65%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,87%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:

Martedì 30/09/2025
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 0,4%)
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -0,7%; preced. -1,2%)
03:45 Cina: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,3 punti; preced. 50,5 punti)

Mercoledì 01/10/2025
01:50 Giappone: Indice Tankan, trimestrale (preced. 13 punti)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 48,4 punti; preced. 49,7 punti)

Venerdì 03/10/2025
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,3%).
Condividi
```