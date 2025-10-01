Comtel, nel primo semestre ricavi per oltre 31 milioni

Comtel

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso il primo semestre 2025 con un Valore della Produzione di 32,3 milioni di euro, con. Di questi, 22,7 milioni sono generati dalla capogruppo Comtel e 9,0 milioni dalla controllata Novanext nei soli 4 mesi dall’ingresso nel perimetro di consolidamento.L'ammonta a 1,3 milioni, con l'EBITDA margin al 2% (calcolato sui ricavi). Tali risultati riflettono la stagionalità del business che, storicamente, vede il secondo semestre più significativo del primo, sia in termini di volume d’affari che di redditività. Il periodo chiude con unper 0,1 milioni.Ildel Gruppo al 30 giugno 2025 (valore complessivo del portafoglio ordini sottoscritti da clienti per prodotti ancora da consegnare) e` pari a circa 45 milioni, in crescita rispetto a 41,9 milioni del 31 dicembre 2024, con una previsione di conversione in ricavi per circa il 36% nel 2025, per circa il 45% nel 2026 e per circa il 19% negli esercizi successivi.L’e` pari a 6,2 milioni. L’IFN al 30 giugno 2025 beneficia dell’aumento di capitale per circa 4,8 milioni lordi perfezionato nel mese di febbraio nell’ambito del collocamento di azioni ordinarie di nuova emissione sul mercato Euronext GrowthMilan; di contro, l’IFN rettificato, calcolato al netto delle componenti straordinarie legate all’acquisizione di Novanext, risulta migliorativo di 2,2 milioni attestandosi a euro 4,0 milioni (debito netto).L’Amministratore Delegato,, ha commentato: “Il primo semestre dell’anno evidenzia la solidità dei risultati con un incremento degli ordini e un backlog che ci consentono di consolidare ulteriormente il nostro posizionamento rispetto al 2024. Parallelamente, abbiamo migliorato la gestione finanziaria di Comtel sia rispetto all’andamento del circolante che all’indebitamento con laprogressiva riduzione dell’indebitamento a medio-lungo termine. Tutto questo, mantenendo una struttura reddituale solida anche in un semestre caratterizzato da importanti operazioni di carattere straordinario. Ci aspettiamo che le acquisizioni perfezionate ci consentiranno di ottenere benefici concreti in termini di sviluppo del business, offerta e sinergie. Abbiamo definito e lanciato ilche si basa su ottimizzazione nella gestione delle competenze infra Gruppo, riduzione dei costi generali, azioni di costavoidance facendo leva sulle sinergie tra le Società del Gruppo e sul coordinamento commerciale ed economie di scala derivanti da negoziazioni di Gruppo. Questo Piano avrà un. Siamo quindi nelle condizioni di affrontare con fiducia le nuove sfide del mercato e di consolidare la posizione di Comtel quale player di riferimento a livello internazionale”.