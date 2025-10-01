In rialzo la Borsa di Milano, allineata alle altre Borse europee

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la seduta per Piazza Affari
, al pari delle principali Borse Europee. Negli USA, sostanzialmente stabile l'S&P-500
., dopo i dati dei posti di lavoro del settore privato americano
. I mercati sembrano aver digerito lo shutdown in cui sono entrati, oggi, gli Stati Uniti, con conseguente congelamento di parte dell’amministrazione federale. Una delle principali conseguenze dello stop temporaneo delle attività governative è quella dei ritardi nella pubblicazione dei dati macroeconomici, primo fra tutti il report sull'occupazione previsto per venerdì, privando la Fed di un indicatore chiave.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.866,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,96%) si attesta su 61,77 dollari per barile.
Sale molto lo spread
, raggiungendo +95 punti base, con un deciso aumento di 5 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,59%. Tra gli indici di Eurolandia Francoforte
avanza dello 0,98%, si muove in territorio positivo Londra
, mostrando un incremento dell'1,12%, e denaro su Parigi
, che registra un rialzo dello 0,90%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con il FTSE MIB
in aumento dello 0,83%; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che termina la giornata in aumento dello 0,76% rispetto alla chiusura di ieri.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Tenaris
(+4,11%), Telecom Italia
(+3,53%), Stellantis
(+3,51%) e Amplifon
(+3,50%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Lottomatica
, che ha archiviato la seduta a -2,36%.
Vendite su Brunello Cucinelli
, che registra un ribasso del 2,11%, nel giorno in cui alzerà il velo sui conti e incontrerà gli analisti.
Discesa modesta per Italgas
, che cede un piccolo -1,15%.
Pensosa Terna
, con un calo frazionale dello 0,83%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Pirelli
(+4,04%), Sesa
(+3,36%), ERG
(+3,33%) e De' Longhi
(+1,75%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Safilo
, che ha archiviato la seduta a -2,83%.
Seduta negativa per Technogym
, che mostra una perdita del 2,35%.
Sotto pressione MFE A
, che accusa un calo del 2,08%.
Scivola Technoprobe
, con un netto svantaggio dell'1,97%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
: Mercoledì 01/10/2025
01:50 Giappone
: Indice Tankan, trimestrale (atteso 14 punti; preced. 13 punti)
02:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 48,4 punti; preced. 49,7 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 50,7 punti)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2%).