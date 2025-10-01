Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. L'attenzione degli investitori va allo shutdown negli Stati Uniti oltre che alle rilevazioni del mercato del lavoro a stelle e strisce in uscita venerdì. Intanto, sempre sul fronte macroeconomico, nel Vecchio Continente si attende l'uscita del PMI manifatturiero e dell'indice di prezzi al consumo dell'area euro di settembre.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,29%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,51%.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +98 punti base, con un forte incremento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,64%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,36%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,30%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,33%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 45.153 punti.In frazionale calo il(-0,32%); come pure, poco sotto la parità il(-0,31%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,22%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,67%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,53%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,10%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,85%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,40%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,35%.Tentenna, che cede l'1,12%.Tra i(+3,05%),(+1,76%),(+0,92%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,33%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,24%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,14%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,11%.Tra lepiù importanti:01:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 14 punti; preced. 13 punti)02:30: PMI manifatturiero (atteso 48,4 punti; preced. 49,7 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 50,7 punti)11:00: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,1%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2%).