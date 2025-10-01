Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

(Teleborsa) - Avvio negativo per Piazza Affari e le altre principali Borse europee
. L'attenzione degli investitori va allo shutdown negli Stati Uniti oltre che alle rilevazioni del mercato del lavoro a stelle e strisce in uscita venerdì. Intanto, sempre sul fronte macroeconomico, nel Vecchio Continente si attende l'uscita del PMI manifatturiero e dell'indice di prezzi al consumo dell'area euro di settembre.
L'Euro / Dollaro USA
prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,29%. L'Oro
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,51%.
In deciso rialzo lo spread
, che si posiziona a +98 punti base, con un forte incremento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,64%. Tra i mercati del Vecchio Continente
tentenna Francoforte
, con un modesto ribasso dello 0,36%, guadagno moderato per Londra
, che avanza dello 0,30%, e ferma Parigi
, che segna un quasi nulla di fatto.
Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,33%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata sotto la parità a 45.153 punti.
In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,32%); come pure, poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,31%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, buoni spunti su Recordati
, che mostra un ampio vantaggio del 2,22%.
Ben impostata DiaSorin
, che mostra un incremento dell'1,67%.
Tonica Stellantis
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,53%.
Piccoli passi in avanti per Saipem
, che segna un incremento marginale dell'1,10%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo
, che prosegue le contrattazioni a -1,85%.
Giornata fiacca per Lottomatica
, che segna un calo dell'1,40%.
Piccola perdita per Brunello Cucinelli
, che scambia con un -1,35%.
Tentenna BPER
, che cede l'1,12%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, De' Longhi
(+3,05%), Pirelli
(+1,76%), Cembre
(+0,92%) e Ariston Holding
(+0,90%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri
, che continua la seduta con -2,33%.
Preda dei venditori Avio
, con un decremento del 2,24%.
Si concentrano le vendite su Maire
, che soffre un calo del 2,14%.
Vendite su Cementir
, che registra un ribasso del 2,11%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti: Mercoledì 01/10/2025
01:50 Giappone
: Indice Tankan, trimestrale (atteso 14 punti; preced. 13 punti)
02:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 48,4 punti; preced. 49,7 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 50,7 punti)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2%).