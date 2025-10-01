Milano 10:03
42.575 -0,35%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 10:03
9.397 +0,50%
Francoforte 10:03
23.804 -0,32%

Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

(Teleborsa) - Avvio negativo per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. L'attenzione degli investitori va allo shutdown negli Stati Uniti oltre che alle rilevazioni del mercato del lavoro a stelle e strisce in uscita venerdì. Intanto, sempre sul fronte macroeconomico, nel Vecchio Continente si attende l'uscita del PMI manifatturiero e dell'indice di prezzi al consumo dell'area euro di settembre.

L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,29%. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,51%.

In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +98 punti base, con un forte incremento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,64%.

Tra i mercati del Vecchio Continente tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,36%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,30%, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.

Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,33%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 45.153 punti.

In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,32%); come pure, poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,31%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buoni spunti su Recordati, che mostra un ampio vantaggio del 2,22%.

Ben impostata DiaSorin, che mostra un incremento dell'1,67%.

Tonica Stellantis che evidenzia un bel vantaggio dell'1,53%.

Piccoli passi in avanti per Saipem, che segna un incremento marginale dell'1,10%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -1,85%.

Giornata fiacca per Lottomatica, che segna un calo dell'1,40%.

Piccola perdita per Brunello Cucinelli, che scambia con un -1,35%.

Tentenna BPER, che cede l'1,12%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, De' Longhi (+3,05%), Pirelli (+1,76%), Cembre (+0,92%) e Ariston Holding (+0,90%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri, che continua la seduta con -2,33%.

Preda dei venditori Avio, con un decremento del 2,24%.

Si concentrano le vendite su Maire, che soffre un calo del 2,14%.

Vendite su Cementir, che registra un ribasso del 2,11%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:

Mercoledì 01/10/2025
01:50 Giappone: Indice Tankan, trimestrale (atteso 14 punti; preced. 13 punti)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 48,4 punti; preced. 49,7 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 50,7 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2%).
