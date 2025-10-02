Seduta all'insegna del toro a Tokyo

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di Tokyo
, che segue i rialzi, seppur cauti, messi a segno da Wall Street la vigilia, dopo i dati dei posti di lavoro del settore privato americano. I mercati sembrano aver digerito lo shutdown in cui sono entrati, ieri, gli Stati Uniti, con conseguente congelamento di parte dell’amministrazione federale.
Una delle principali conseguenze dello stop temporaneo delle attività governative è quella dei ritardi nella pubblicazione dei dati macroeconomici, primo fra tutti il report sull'occupazione previsto per venerdì, privando la Fed di un indicatore chiave.
L'indice giapponese Nikkei 225
mostra una plusvalenza dell'1,15%; sulla stessa linea, balzo di Shenzhen
, che continua la giornata al 2,40%.
Chiuse per festività le piazze cinesi, così come la borsa di Mumbai.
Bene Seul
(+2,56%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione di Sydney
(+1,22%).
Sostanziale invarianza per l'Euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile +0,13%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un moderato +0,05%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che scambia sui valori della vigilia.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,66%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,86%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati asiatici: Venerdì 03/10/2025
01:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,3%).