Milano 9:49
43.357 +0,65%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:49
9.466 +0,41%
24.481 +0,24%

In forte rialzo la Borsa di Tokyo

(Teleborsa) - Giornata mista per i listini asiatici, orfani di Cina e Corea del Sud chiuse per festività. Forti guadagni per Tokyo, con il Nikkei 225 in rialzo dell'1,80% ma negativo Hong Kong (-0,84%). Sui livelli della vigilia Mumbai (-0,12%) e positivo Sydney (+0,53%).

Resta l'incertezza riguardo all’attuale shutdown del governo statunitense e al ritardo nei dati sull’occupazione. Oggi riprendono i lavori al Congresso - dove ieri non ci sono state votazioni in osservanza dello Yom Kippur - ma ci sono pochi segnali di un avvicinamento tra le parti. In un'intervista Donald Trump ha affermato che i ricavi derivanti dai nuovi dazi potrebbero raggiungere i mille miliardi di dollari all’anno. Il presidente ha spiegato che parte dei fondi contribuirà a ripagare il debito pubblico. E ha aggiunto che "Potremmo anche distribuire qualcosa alla popolazione, quasi come un dividendo per il popolo americano”. "Pensiamo a 1.000-2.000 dollari. Sarebbe fantastico.”
Modesto guadagno per l'Euro contro la valuta nipponica, che avanza di poco a +0,31%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato -0,01%. Seduta trascurata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un timido 0%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 1,67%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,86%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:

Venerdì 03/10/2025
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,3%)

Martedì 07/10/2025
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (preced. 1,7%)

Mercoledì 08/10/2025
01:50 Giappone: Partite correnti (preced. 2.684 Mld ¥).
