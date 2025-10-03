In forte rialzo la Borsa di Tokyo

Tokyo

(Teleborsa) - Giornata mista per i listini asiatici, orfani di Cina e Corea del Sud chiuse per festività. Forti guadagni per, con ilin rialzo dell'1,80% ma negativo(-0,84%). Sui livelli della vigilia(-0,12%) e positivo(+0,53%).Resta l'incertezza riguardo all’attualedel governo statunitense e al ritardo nei dati sull’occupazione. Oggi riprendono i lavori al- dove ieri non ci sono state votazioni in osservanza dello Yom Kippur - ma ci sono pochi segnali di un avvicinamento tra le parti. In un'intervista Donald Trump ha affermato che ipotrebbero raggiungere i mille miliardi di dollari all’anno. Il presidente ha spiegato che parte dei fondi contribuirà a ripagare il debito pubblico. E ha aggiunto che "Potremmo anche distribuire qualcosa alla popolazione, quasi come un dividendo per il popolo americano”. "Pensiamo a 1.000-2.000 dollari. Sarebbe fantastico.”Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,31%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,01%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido 0%.Il rendimento dell'scambia 1,67%, mentre il rendimento per ilè pari 1,86%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,3%)01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. 1,7%)01:50: Partite correnti (preced. 2.684 Mld ¥).