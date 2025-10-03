In forte rialzo la Borsa di Tokyo

(Teleborsa) - Giornata mista per i listini asiatici, orfani di Cina e Corea del Sud chiuse per festività. Forti guadagni per Tokyo
, con il Nikkei 225
in rialzo dell'1,80% ma negativo Hong Kong
(-0,84%). Sui livelli della vigilia Mumbai
(-0,12%) e positivo Sydney
(+0,53%).
Resta l'incertezza riguardo all’attuale shutdown
del governo statunitense e al ritardo nei dati sull’occupazione. Oggi riprendono i lavori al Congresso
- dove ieri non ci sono state votazioni in osservanza dello Yom Kippur - ma ci sono pochi segnali di un avvicinamento tra le parti. In un'intervista Donald Trump ha affermato che i ricavi derivanti dai nuovi dazi
potrebbero raggiungere i mille miliardi di dollari all’anno. Il presidente ha spiegato che parte dei fondi contribuirà a ripagare il debito pubblico. E ha aggiunto che "Potremmo anche distribuire qualcosa alla popolazione, quasi come un dividendo per il popolo americano”. "Pensiamo a 1.000-2.000 dollari. Sarebbe fantastico.”
Modesto guadagno per l'Euro contro la valuta nipponica
, che avanza di poco a +0,31%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro nei confronti della divisa cinese
, che sta facendo un moderato -0,01%. Seduta trascurata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che mostra un timido 0%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,67%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,86%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati asiatici: Venerdì 03/10/2025
01:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,3%) Martedì 07/10/2025
01:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (preced. 1,7%) Mercoledì 08/10/2025
01:50 Giappone
: Partite correnti (preced. 2.684 Mld ¥).