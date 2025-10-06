Tokyo sugli scudi dopo la vittoria di Sanae Takaichi a nuova premier

Tokyo

(Teleborsa) -per i principali listini asiatici, orfani di Cina, Corea del Sud e Taiwan chiuse per festività. Scambi in, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 5,05%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso. Performance a livelli record dopo che laeletta presidente del partito LDP e primo ministro del Giappone - nota per le suein ambito fiscale, ha alimentato le scommesse suda parte del governo.In rosso(-0,76%). Poco sopra la parità(+0,4%); in leggera flessione(-0,1%).Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,52%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 5 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,09%.Il rendimento dell'è pari 1,68%, mentre il rendimento delscambia 1,86%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,1%; preced. 1,7%)01:50: Partite correnti (atteso 3.540 Mld ¥; preced. 2.684 Mld ¥)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%).