Tokyo sugli scudi dopo la vittoria di Sanae Takaichi a nuova premier

(Teleborsa) - Seduta perlopiù in denaro
per i principali listini asiatici, orfani di Cina, Corea del Sud e Taiwan chiuse per festività. Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo
, con il Nikkei 225
, che sta mettendo a segno un guadagno del 5,05%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso. Performance a livelli record dopo che la vittoria elettorale nel fine settimana di Sanae Takaichi -
eletta presidente del partito LDP e primo ministro del Giappone - nota per le sue posizioni espansive
in ambito fiscale, ha alimentato le scommesse su maggiori spese fiscali e stimoli
da parte del governo.
In rosso Hong Kong
(-0,76%). Poco sopra la parità Mumbai
(+0,4%); in leggera flessione Sydney
(-0,1%).
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'Euro contro la valuta nipponica
, che scambia con una variazione percentuale dello 0,52%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 5 ottobre si presenta piatta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che mostra un esiguo -0,09%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,68%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,86%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati asiatici: Martedì 07/10/2025
01:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,1%; preced. 1,7%) Mercoledì 08/10/2025
01:50 Giappone
: Partite correnti (atteso 3.540 Mld ¥; preced. 2.684 Mld ¥) Venerdì 10/10/2025
01:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%).