Milano 13:13
43.247 -0,03%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:13
9.504 +0,14%
Francoforte 13:13
24.434 +0,22%

Tokyo sugli scudi dopo la vittoria di Sanae Takaichi a nuova premier

(Teleborsa) - Seduta perlopiù in denaro per i principali listini asiatici, orfani di Cina, Corea del Sud e Taiwan chiuse per festività. Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225, che sta mettendo a segno un guadagno del 5,05%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso. Performance a livelli record dopo che la vittoria elettorale nel fine settimana di Sanae Takaichi - eletta presidente del partito LDP e primo ministro del Giappone - nota per le sue posizioni espansive in ambito fiscale, ha alimentato le scommesse su maggiori spese fiscali e stimoli da parte del governo.

In rosso Hong Kong (-0,76%). Poco sopra la parità Mumbai (+0,4%); in leggera flessione Sydney (-0,1%).
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'Euro contro la valuta nipponica, che scambia con una variazione percentuale dello 0,52%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 5 ottobre si presenta piatta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo -0,09%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 1,68%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,86%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:

Martedì 07/10/2025
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,1%; preced. 1,7%)

Mercoledì 08/10/2025
01:50 Giappone: Partite correnti (atteso 3.540 Mld ¥; preced. 2.684 Mld ¥)

Venerdì 10/10/2025
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%).
