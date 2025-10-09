Fast Retailing (Uniqlo), risultati record per il quarto anno consecutivo: crescono ricavi e margini operativi

(Teleborsa) -, gruppo proprietario del marchio, ha registrato nell'esercizio fiscale 2025 (che si è chiuso il 31 agosto 2025) risultati annuali solidi, con ricavi in linea con le attese e un utile operativo superiore alle stime. In valuta locale, i ricavi sono aumentati del 9,6% su base annua a(circa 19,13 miliardi di euro), mentre l’ha segnato una crescita del 13,6% a 551,1 miliardi di yen (circa 3,1 miliardi di euro).L’azienda ha sottolineato che si tratta della, sostenuta da una strategia di espansione mirata e dall’apertura di nuovi punti vendita di successo in tutto il mondo.Ilsi è attestato al 16,2%, in miglioramento di 0,6 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Dopo un calo di 1,3 punti nel terzo trimestre, laè tornata a crescere di 1,2 punti nel quarto trimestre, grazie a una gestione più efficiente del business e delle scorte di fine stagione.A trainare lasono stati in particolare idi Giappone, Corea del Sud, Sud-est asiatico, India, Australia, Nord America ed Europa, dove sono stati registrati forti aumenti di ricavi e utili.Il gruppo prevede per l’un’altra performance da record, con ricavi stimati a 3.750 miliardi di yen (21,1 miliardi di euro), in aumento del 10,3% rispetto all’anno precedente, e un utile operativo atteso di 610 miliardi di yen (3,43 miliardi di euro), in crescita del 10,7%.La società si aspetta inoltre di registrare 50 miliardi di yen (circa 280 milioni di euro) di utile netto da, al netto dei costi. I proventi e gli oneri legati alladovrebbero mantenersi sugli stessi livelli dell’esercizio precedente.