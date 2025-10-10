Giappone, prezzi produzione in crescita a settembre

(Teleborsa) - Crescono i prezzi alla produzione in Giappone nel mese di settembre. Secondo la, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 2,7% su base annua, come nel mese precedenteSu base mensile, i prezzi all'industria hanno registrato una salita pari a +0,3%,(+0,1%) e contro il -0,2% rilevato ad agosto.hanno segnato un incremento dello 0,3% su base mensile ed un calo dello 0,8% su base tendenziale. Isono saliti dello 0,4% su base mensile e del 2,1% su base annuale.