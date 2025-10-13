First Capital, Intesa incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 30,4 euro
per azione (dai precedenti 25,5 euro) il target price
su First Capital
, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo, visto l'upside potenziale del 62%.
Grazie a un incremento del fair value degli asset
di 6,8 milioni di euro (rispetto a una diminuzione di 5,4 milioni di euro nel primo semestre del 2024), l'utile netto di First Capital ha raggiunto
i 7,2 milioni di euro nei primi sei mesi del 2025, rispetto a una perdita di 5,5 milioni di euro nel primo semestre del 2024. Tale incremento è stato trainato principalmente dal trend positivo di Generalfinance
, ALA
e Orsero
. I dividendi delle società in portafoglio sono stati leggermente superiori
(2 milioni di euro rispetto a 1,8 milioni di euro nel primo semestre del 2024), le commissioni nette hanno raggiunto gli 0,8 milioni di euro (rispetto a quasi zero nel primo semestre del 2024) grazie all'attività di Value Track, mentre il costo della struttura è aumentato da 1,5 milioni di euro nel primo semestre del 2024 a 1,9 milioni di euro, principalmente a causa del consolidamento di Value Track. A maggio è stato pagato un dividendo di 0,69 euro/azione, con un yield di circa il 4%
, in parte in contanti (0,35 euro/azione) e in parte in azioni (1 azione ogni 50 azioni possedute).
Grazie a una performance di rendimento totale delle società in portafoglio di circa il 19% da inizio anno, i total asset nel primo semestre del 2025 sono aumentati a 114,5 milioni di euro dai 109,5 milioni di euro dell'anno fiscale 2024. Il totale era composto da investimenti strategici (94 milioni di euro) e altri investimenti (0,9 milioni di euro) valutati al fair value, da controllate (12,4 milioni di euro) valutate al valore contabile e da 3,1 milioni di euro di liquidità e mezzi equivalenti. Nel primo semestre del 2025 la società ha colto alcune opportunità per valorizzare il portafoglio
, come la riduzione della partecipazione in Industrie Chimiche Forestali
con un incasso di 1,3 milioni di euro da riacquisto e la riduzione della partecipazione in Orsero con un incasso di 5,6 milioni di euro. Gli analisti ricordano inoltre la recente operazione di ABB su Orsero, che ha ulteriormente ridotto la partecipazione nella società con un incasso di 6,1 milioni di euro e la cessione della partecipazione in ALA, con un closing previsto entro il 21 ottobre 2025 e un incasso di 9,1 milioni di euro (un IRR del 40% considerando anche i dividendi ricevuti da ALA). D'altro canto, First Capital ha investito circa 3 milioni di euro in Magis
, società quotata all'EGM.(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)