Tessellis, ricavi primo semestre a 100,9 milioni

(Teleborsa) - Tessellis
ha chiuso il primo semestre con un risultato netto consolidato negativo
per Euro 26,2 milioni, in linea con Euro 26,1 milioni dello stesso periodo del 2024.
I Ricavi
e altri proventi si attestano a 100,9 milioni, rispetto ai 110,2 milioni del 2024. L'EBITDA
pari a Euro 8,9 milioni si confronta con i 14,8 milioni del primo semestre 2024.
L'Indebitamento Finanziario Netto
al 30 giugno 2025 per Euro 87,5 è in miglioramento
rispetto ad Euro 97,7 milioni al 31.12.2024.
Nella nota dei conti, la società fa sapere che è stato confermato il supporto del socio ShellNet con il differimento delle scadenze dei propri crediti per circa Euro 35 milioni per i prossimi 12 mesi. Inoltre, si legge, è stata ricevuta la comfort letter con riferimento all’avvio dell’iter istruttorio per un nuovo finanziamento senior.
Il Consiglio di Stato, si evidenzia ancora nella nota dei conti, ha accolto il ricorso di Tiscali Italia per l’accesso al Fondo Grandi Imprese in Difficoltà (Fondo GID) per l’ottenimento di un finanziamento agevolato da 30 milioni
di Euro a supporto dell’implementazione del business plan.
"In questi primi mesi di gestione è stato possibile prendere contezza delle potenzialità del gruppo Tessellis, di cui Tiscali ed XStream sono riferimenti essenziali. La strategia intrapresa prevede la selezione degli investimenti sulla base dei loro ritorni, il miglioramento continuo dell’esperienza cliente, lo sviluppo degli asset interni e delle realtà territoriali di elezione. Tutto questo, unitamente alle disponibilità provenienti dal Fondo GID, consentirà al Gruppo di smarcarsi dalle logiche aggressive di prezzo proposte dai competitors ed anche di sviluppare dei rapporti strategici con i Partners tecnologici e commerciali, anche locali", ha dichiarato Stefano Zacutti, Co-Amministratore Delegato di Tessellis, con deleghe commerciali.
"In un contesto di mercato altamente competitivo ed in uno scenario di incertezza globale, la capacità di realizzare gli obiettivi del Piano Industriale 2025-2028 passa anche attraverso la stabilizzazione degli indicatori patrimoniali. A tal proposito, abbiamo registrato numerosi elementi che denotano una mitigazione dei fattori di incertezza prospettica: la riduzione della posizione finanziaria netta di circa 10 milioni di Euro rispetto a dicembre 2024, l'ulteriore miglioramento conseguente al rimborso a settembre '25 di circa 10 milioni di Euro del Senior Loan, la riduzione dell'esposizione commerciale verso i fornitori di beni e servizi per circa 12 milioni di Euro, il potenziamento della capacità del Gruppo di ottimizzare gli incassi, denotato da una riduzione dei crediti verso i clienti di circa 6 milioni di Euro. Tali circostanze, unitamente all’imminente formalizzazione del finanziamento derivante dai Fondi GID per 30 milioni di Euro, rappresentano il punto di partenza di un nuovo trend positivo, anche grazie alla fiducia dimostrata sinora dai principali stakeholder e dalle istituzioni finanziarie", ha dichiarato Fabio Bartoloni, Co-Amministratore Delegato di Tessellis, con deleghe finanziarie.