Borse asiatiche deboli. Giù la piazza di Tokyo

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa diche affonda con una discesa del 2,86%. Si muovono in calo anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, dopo il rally di Wall Street, favorito dalle rassicurazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulle relazioni con la Cina.Tuttavia, lo stato dei colloqui commerciali tra le due maggiori economie USA e Cina rimane incerto, nonostante il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent abbia dichiarato in un'intervista a Fox Business di ritenere "ancora possibile" un incontro tra Donald Trump e Xi Jinping.Tra gli altri mercati, deboleche continua la seduta all'1,95%.In ribasso(-0,74%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso(-0,49%).Senza direzione(-0,1%); in frazionale progresso(+0,27%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,19%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,24%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,12%.Il rendimento dell'è pari 1,66%, mentre il rendimento delscambia 1,76%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,2%; preced. -0,4%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,3%; preced. -2,9%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -1,2%; preced. -1,2%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,5%; preced. -4,6%)06:30: Indice servizi, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,5%).