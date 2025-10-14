Borse asiatiche deboli. Giù la piazza di Tokyo

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di Tokyo
che affonda con una discesa del 2,86%. Si muovono in calo anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, dopo il rally di Wall Street, favorito dalle rassicurazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulle relazioni con la Cina.
Tuttavia, lo stato dei colloqui commerciali tra le due maggiori economie USA e Cina rimane incerto, nonostante il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent abbia dichiarato in un'intervista a Fox Business di ritenere "ancora possibile" un incontro tra Donald Trump e Xi Jinping.
Tra gli altri mercati, debole Shenzhen
che continua la seduta all'1,95%.
In ribasso Hong Kong
(-0,74%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso Seul
(-0,49%).
Senza direzione Mumbai
(-0,1%); in frazionale progresso Sydney
(+0,27%).
Appiattita la performance dell'Euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un modesto -0,19%. Modesto recupero sui valori precedenti per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano in progresso dello 0,24%. Sostanziale invarianza per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile +0,12%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,66%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,76%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati asiatici: Mercoledì 15/10/2025
03:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,2%; preced. -0,4%)
03:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,3%; preced. -2,9%)
06:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -1,2%; preced. -1,2%) Giovedì 16/10/2025
01:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,5%; preced. -4,6%)
06:30 Giappone
: Indice servizi, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,5%).