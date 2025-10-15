Bene Piazza Affari in avvio in linea con Eurolandia

(Teleborsa) - Avvio positivo per la Borsa di Milano
, bene come il resto dell'Europa. In un contesto di rinnovate tensioni commerciali tra gli Stati Uniti, gli investitori metabolizzano le nuove previsioni di crescita globale diffuse ieri dal Fondo Monetario Internazionale.
L'FMI ora stima una crescita globale del 3,2% quest'anno e del 3,1% l'anno prossimo
, con un declassamento cumulativo di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni dell'anno precedente. Nonostante molteplici fattori concomitanti, lo shock tariffario sta ulteriormente offuscando le già deboli prospettive di crescita, ha detto oggi nel suo outlook. L'FMI prevede un rallentamento nella seconda metà di quest'anno, con una ripresa solo parziale nel 2026 e, rispetto alle proiezioni dello scorso ottobre, prevede un'inflazione persistentemente più elevata.
Attenzione anche alla stagione delle trimestrali negli Stati Uniti
, che vede oggi i conti, tra gli altri, di Bank of America, Morgan Stanley e United Airlines Holdings.
Sul fronte azionario, si segnala che ASML Holding
, big europea dei semiconduttori, ha chiuso il terzo trimestre 2025 con vendite nette totali pari a 7,52 miliardi di euro (vs 7,69 miliardi nel trimestre precedente). La società prevede per il quarto trimestre 2025 vendite nette totali comprese tra 9,2 e 9,8 miliardi di euro. ASML non prevede
che le vendite nette totali per il 2026 saranno inferiori a quelle del 2025.Stellantis
ha annunciato l’intenzione di investire 13 miliardi di dollari
nell’arco dei prossimi quattro anni per far crescere le proprie operazioni in un mercato fondamentale come quello degli Stati Uniti e aumentare gli impianti produttivi nazionali.
Sul fronte macro, confermata mista l'inflazione in Francia
nel mese di settembre 2025. L'inflazione
è risultata in aumento dell'1,2% su base tendenziale, rispetto al +0,9% del mese precedente, uguale a quanto previsto nella stima preliminare. Su base mensile, i prezzi al consumo hanno registrato un calo dell'1%, uguale alla prima lettura e dopo il +0,4% registrato nel mese precedente.
Rivista al rialzo l'inflazione in Spagna
nel mese di settembre 2025. L'indice dei prezzi al consumo
ha segnato una decrescita dello 0,3% su mese, rispetto al -0,4% della stima preliminare. Ad agosto i prezzi avevano registrato un dato invariato. Su base annua, si rileva una crescita del 3%, superiore al +2,9% della prima lettura e dopo il +2,7% di agosto.
Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA
, che avanza a quota 1,164. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.199,6 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,28%.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +88 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,39%. Tra i listini europei
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,23%, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e ottima performance per Parigi
, che registra un progresso del 2,36%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dello 0,81%, a 42.418 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna lo 0,82% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 45.052 punti.
In denaro il FTSE Italia Mid Cap
(+0,83%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del FTSE Italia Star
(+0,98%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Moncler
(+6,70%), Telecom Italia
(+4,33%), Brunello Cucinelli
(+3,71%) e Stellantis
(+3,38%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi
, che continua la seduta con -3,28%.
Pensosa Leonardo
, con un calo frazionale dell'1,34%.
Tentenna Recordati
, con un modesto ribasso dello 0,58%.
Giornata fiacca per Saipem
, che segna un calo dello 0,54%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Ferragamo
(+11,14%), Cementir
(+5,37%), WIIT
(+2,75%) e Technoprobe
(+2,53%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Avio
, che prosegue le contrattazioni a -3,26%.
Vendite su RCS
, che registra un ribasso dell'1,54%.
Piccola perdita per Fincantieri
, che scambia con un -1,21%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati: Mercoledì 15/10/2025
03:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,2%; preced. -0,4%)
03:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,3%; preced. -2,9%)
06:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -1,2%; preced. -1,2%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,2%; preced. 0,9%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso -1%; preced. 0,4%).