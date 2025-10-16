Milano 15-ott
Giappone, ordini macchinari core del settore privato delude le attese ad agosto

(Teleborsa) - In calo gli ordini di macchinari del settore privato in Giappone ad agosto 2025. È quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI). Il totale degli ordinativi al settore privato segna un decremento su base mensile del 10,7% dopo il +3,7% riportato a luglio.

In calo dello 0,9% gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, dopo il -4,6% precedente e contro il +0,4% del consensus.

Al dato complessivo degli ordini, che risulta in aumento del 7,3% dopo il -4,2% precedente, ha contribuito il calo di quelli governativi (-41,4%) e l'aumento di quelli esteri (+28,4%).
