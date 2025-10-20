Tonica la Borsa di Tokyo. Svolta storica in Giappone: Takaichi verso la premiership

Tokyo

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per, dopo l'accordo raggiunto per la formazione di un nuovo governo in Giappone.del Paese, grazie a un accordo storico tra il Partito Liberal Democratico e Nippon Ishin. Si muovono al rialzo anche le altre principali borse asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute sostenute dall'accelerazione degli indici azionari statunitensi.L'indice giapponesesegna un rialzo del 3,02%; sulla stessa linea,guadagna lo 0,91% rispetto alla seduta precedente.In netto miglioramento(+2,38%); come pure, in rialzo(+1,46%).Guadagni frazionali per(+0,64%); sulla stessa linea, poco sopra la parità(+0,34%).La giornata del 19 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,17%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,04%.Il rendimento dell'scambia 1,67%, mentre il rendimento per ilè pari 1,76%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 5%; preced. 5,2%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,9%; preced. 3,4%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,3%; preced. 5,3%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 1%)01:50: Bilancia commerciale (preced. -242,5 Mld ¥)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 48,6 punti; preced. 48,5 punti).