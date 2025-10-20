Tonica la Borsa di Tokyo. Svolta storica in Giappone: Takaichi verso la premiership

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Tokyo
, dopo l'accordo raggiunto per la formazione di un nuovo governo in Giappone. Sanae Takaichi è destinata a diventare la prima donna premier
del Paese, grazie a un accordo storico tra il Partito Liberal Democratico e Nippon Ishin. Si muovono al rialzo anche le altre principali borse asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute sostenute dall'accelerazione degli indici azionari statunitensi.
L'indice giapponese Nikkei 225
segna un rialzo del 3,02%; sulla stessa linea, Shenzhen
guadagna lo 0,91% rispetto alla seduta precedente.
In netto miglioramento Hong Kong
(+2,38%); come pure, in rialzo Seul
(+1,46%).
Guadagni frazionali per Mumbai
(+0,64%); sulla stessa linea, poco sopra la parità Sydney
(+0,34%).
La giornata del 19 ottobre si presenta piatta per l'Euro contro la valuta nipponica
, che mostra un esiguo +0,17%. Giornata fiacca per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che sta facendo un moderato +0,04%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,67%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,76%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati asiatici: Lunedì 20/10/2025
04:00 Cina
: Produzione industriale, annuale (atteso 5%; preced. 5,2%)
04:00 Cina
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,9%; preced. 3,4%)
04:00 Cina
: Tasso disoccupazione (atteso 5,3%; preced. 5,3%)
04:00 Cina
: PIL, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 1%) Mercoledì 22/10/2025
01:50 Giappone
: Bilancia commerciale (preced. -242,5 Mld ¥) Venerdì 24/10/2025
01:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%)
02:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 48,6 punti; preced. 48,5 punti).