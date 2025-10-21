Tonica Tokyo, fiducia su dialogo Usa-Cina e nuova premier Takaichi

Tokyo

(Teleborsa) -continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,54%; sulla stessa linea, in forte aumento, che avanza del 2,21%.Mercati asiatici in forte rialzo, spinta dall'allentamento delle tensioni commerciali trae e e dalla solida performance di Wall Street mentreè stata eletta prima ministra in Giappone.In Corea del Sud, l'indice di riferimento KOSPI è balzato fino al 2,1%, raggiungendo il massimo storico di 3.893,06 punti, per poi ridurre la maggior parte dei guadagni. Il rally è stato sostenuto dai solidi utili nel settore deie dall'ottimismo sullaglobale. Positivo anche l'indice australiano grazie al rialzo deia livello record dopo l'accordo tra Stati Uniti e Australia per l'approvvigionamento di minerali.Sale(+1,52%); con analoga direzione, poco sopra la parità(+0,24%).Sale anche(+0,49%); positivo(+0,7%).Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,36%. La giornata del 20 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,18%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,15%.Il rendimento dell'tratta 1,66%, mentre il rendimento delè pari 1,77%.