Milano 13:30
42.804 +0,97%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:30
9.433 +0,31%
Francoforte 13:30
24.312 +0,22%

Tonica Tokyo, fiducia su dialogo Usa-Cina e nuova premier Takaichi

Commento, Finanza
Tonica Tokyo, fiducia su dialogo Usa-Cina e nuova premier Takaichi
(Teleborsa) - Tokyo continua la seduta con un guadagno frazionale sul Nikkei 225 dello 0,54%; sulla stessa linea, in forte aumento Shenzhen, che avanza del 2,21%.

Mercati asiatici in forte rialzo, spinta dall'allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e e e dalla solida performance di Wall Street mentre Sanae Takaichi è stata eletta prima ministra in Giappone.

In Corea del Sud, l'indice di riferimento KOSPI è balzato fino al 2,1%, raggiungendo il massimo storico di 3.893,06 punti, per poi ridurre la maggior parte dei guadagni. Il rally è stato sostenuto dai solidi utili nel settore dei semiconduttori e dall'ottimismo sulla domanda tecnologica globale. Positivo anche l'indice australiano grazie al rialzo dei titoli minerari locali a livello record dopo l'accordo tra Stati Uniti e Australia per l'approvvigionamento di minerali.

Sale Hong Kong (+1,52%); con analoga direzione, poco sopra la parità Seul (+0,24%).

Sale anche Mumbai (+0,49%); positivo Sydney (+0,7%).

Allunga timidamente il passo l'Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto progresso dello 0,36%. La giornata del 20 ottobre si presenta piatta per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo -0,18%. Giornata fiacca per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile -0,15%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 1,66%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,77%.
Condividi
```