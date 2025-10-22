Milano 9:14
Borse europee negative con focus su trimestrali di banche e lusso

(Teleborsa) - Seduta negativa per le Borse europee, Piazza Affari compresa, con l'attenzione rivolta alle trimestrali. L'Oreal crolla a Parigi dopo che la crescita delle vendite del conglomerato francese della bellezza disattende le aspettative; male anche Hermes nonostante abbia registrato un aumento del 9,6% nelle vendite del terzo trimestre e abbia segnalato un leggero miglioramento in Cina. Focus anche sul settore bancario, con Barclays che ha annunciato a sorpresa un riacquisto di azioni per 500 milioni di sterline e migliorato il suo obiettivo di performance per l'anno, mentre UniCredit ha portato a termine un altro trimestre eccellente, con un utile sopra le attese degli analisti.

Sul fronte geopolitico, un vertice tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il presidente russo Putin sulla guerra in Ucraina è stato annullato, a seguito di colloqui tra il Segretario di Stato americano Rubio e il Ministro degli Esteri russo Lavrov. Il vertice di Budapest avrebbe dovuto proseguire i colloqui sulla fine della guerra.

Per quanto riguarda i dati macroeconomici, in Giappone le esportazioni di settembre sono rimbalzate al 4,2% su base annua dopo quattro mesi di contrazione, ma il dato è stato leggermente inferiore alle aspettative del mercato; è risultata sotto le attese l'inflazione del Regno Unito nel mese di settembre: su base annua, la crescita dell'inflazione si è attestata al 3,8%, uguale al mese precedente e sotto il 4% stimato dagli analisti.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,16. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.140,1 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,70%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,35%.

Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato -0,16%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,49%, e piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,7%.

Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,60% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 44.998 punti. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,29%); sulla stessa linea, in lieve ribasso il FTSE Italia Star (-0,6%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Leonardo, che vanta un progresso del 2,36%. Piccolo passo in avanti per A2A, che mostra un progresso dell'1,31%. Composta Saipem, che cresce di un modesto +1,18%. Performance modesta per ENI, che mostra un moderato rialzo dell'1,09%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -3,14%. Scivola Banca Popolare di Sondrio, con un netto svantaggio del 2,54%. In rosso Unicredit, che evidenzia un deciso ribasso del 2,52%. Spicca la prestazione negativa di Moncler, che scende del 2,06%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Maire (+1,36%), Fincantieri (+0,97%), Ascopiave (+0,78%) e ENAV (+0,76%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su NewPrinces, che ottiene -9,88%. Sessione nera per GVS, che lascia sul tappeto una perdita del 6,70%. Ferragamo scende del 2,86%. Calo deciso per Safilo, che segna un -1,64%.
