Bitcoin, l'intesa USA-Cina spinge la criptovaluta sopra i 115mila dollari

(Teleborsa) - Nuovo spunto rialzista per il Bitcoin che vola sopra la soglia dei 115.000 dollari. La criptovaluta
si è spinta a raggiungere quota 115.440 dollari sull'ottimismo generato dall'accordo preliminare
tra USA e Cina sui dazi.L'accordo USA-Cina
L'intesa verrà sugellata in occasione dell'incontro dei leader Donald Trump e Xi Jinping. Il Presidente americano è volato in Corea del Sud, dove è in calendario l'incontro con il leader cinese, il primo dal 2019, ma nel suo viaggio in Asia visiterà anche la Malesia ed il Giappone, nel tentativo diportare a casa altri fruttuosi accordi per gli USA, soprattutto sul tema dei minerali rari.
L'accordo preliminare Washinghton-Pechino
, che scongiura l'imposizione di dazi al 100%, è stato intanto portato a casa del team dei negoziatori, dopo due giorni di trattative serrate che hanno anticipato l'incontro dei due leader.
A confermare il raggiungimento dell'accordo con la delegazione cinese è stato il Segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, che ha annunciato un'intesa sulle terre rare e la soia, con la Cina che avrebbe acconsentito a rinviare di un anno le restrizioni all'export di minerali e riprenderà gli acquisti di soia dagli USA. Notizia non completamente confermata dalla delegazione cinese, che ha parlato solo di un "consenso positivo" e di una trattativa che pone sulla buona strada per un accordo, senza far cenno specifico alle terre rare.
Il pre-accordo consente anche di prorogare la tregua patteggiata da Cina e Stati Uniti oltre la data del 10 novembre e di scongiurare l'imposizione di dazi al 100% sui prodotti esportati dalla Cina verso gli USA che sarebbe scattata il prossimo 1° novembre.