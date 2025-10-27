Unipol acquista 2.100.000 azioni proprie e conclude il buyback

(Teleborsa) - Unipol Assicurazioni
ha reso noto in un comunicato di aver completato il programma di acquisto di azioni proprie
avviato il 17 ottobre
2025, destinato a supportare i piani di compensi basati su strumenti finanziari per il personale dirigente.
Tra il 17 e il 27 ottobre 2025, sono state acquistate 2.100.000 azioni
, pari a circa lo 0,29% del capitale sociale, per un totale di 38.844.892,20 euro
.
Ad oggi, 27 ottobre, Unipol detiene complessivamente 2.204.951 azioni proprie ordinarie (circa lo 0,31% del capitale sociale), di cui 2.151.147 detenute direttamente e 53.804 indirettamente tramite società controllate, tra cui Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Arca Vita S.p.A., Leithà S.r.l., SIAT S.p.A., UniSalute S.p.A., UnipolRental S.p.A. e UnipolAssistance S.c.r.l.
A Piazza Affari, oggi, bene il Gruppo finanziario a assicurativo italiano
, con un rialzo del 2,38%.