Frenano i mercati asiatici, Trump incontra Takaichi mentre il focus si sposta sulle banche centrali

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Tokyo
, con il Nikkei 225
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%, mentre, al contrario, in rialzo Shenzhen
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all'1,18%.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
ha incontrato a Tokyo la nuova prima ministra giapponese Sanae Takaichi
: sul tavolo difesa, commercio e un pacchetto di investimenti da 550 miliardi di dollari annunciato dagli Stati Uniti all'inizio di quest'anno per rafforzare progetti congiunti in materia di infrastrutture, energia pulita e tecnologia.
Si attende l'incontro di Trump e Xi Jinping
di giovedì in Corea del Sud per formalizzare l'intesa tra Usa e Cina dopo le tensioni delle ultime settimane.
Il focus della settimana si sposta però sulla politica monetaria
. La Federal Reserve
avvierà oggi la due giorni di riunioni che dovrebbe portare mercoledì all'annuncio di un nuovo taglio dei tassi di 25 punti base. Mercoledì è attesa anche la decisione della Banca del Giappone
, mentre giovedì sarà il turno della Banca Centrale Europea
: entrambi gli istituti centrali dovrebbero confermare gli attuali tassi di riferimento.
In lieve ribasso Hong Kong
(-0,37%); sulla stessa linea, in frazionale calo Seul
(-0,7%).
Poco sotto la parità Mumbai
(-0,48%); come pure, sotto la parità Sydney
, che mostra un calo dello 0,60%.
Contenuto ribasso per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra una flessione dello 0,45%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,03%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un modesto +0,12%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,65%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,75%.