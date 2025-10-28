Milano 27-ott
42.912 0,00%
Nasdaq 27-ott
25.822 +1,83%
Dow Jones 27-ott
47.545 +0,71%
Londra 27-ott
9.654 0,00%
Francoforte 27-ott
24.309 0,00%

Frenano i mercati asiatici, Trump incontra Takaichi mentre il focus si sposta sulle banche centrali

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Tokyo, con il Nikkei 225 che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%, mentre, al contrario, in rialzo Shenzhen, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all'1,18%.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato a Tokyo la nuova prima ministra giapponese Sanae Takaichi: sul tavolo difesa, commercio e un pacchetto di investimenti da 550 miliardi di dollari annunciato dagli Stati Uniti all'inizio di quest'anno per rafforzare progetti congiunti in materia di infrastrutture, energia pulita e tecnologia.

Si attende l'incontro di Trump e Xi Jinping di giovedì in Corea del Sud per formalizzare l'intesa tra Usa e Cina dopo le tensioni delle ultime settimane.

Il focus della settimana si sposta però sulla politica monetaria. La Federal Reserve avvierà oggi la due giorni di riunioni che dovrebbe portare mercoledì all'annuncio di un nuovo taglio dei tassi di 25 punti base. Mercoledì è attesa anche la decisione della Banca del Giappone, mentre giovedì sarà il turno della Banca Centrale Europea: entrambi gli istituti centrali dovrebbero confermare gli attuali tassi di riferimento.


In lieve ribasso Hong Kong (-0,37%); sulla stessa linea, in frazionale calo Seul (-0,7%).

Poco sotto la parità Mumbai (-0,48%); come pure, sotto la parità Sydney, che mostra un calo dello 0,60%.

Contenuto ribasso per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra una flessione dello 0,45%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale pari a -0,03%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un modesto +0,12%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 1,65%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,75%.
