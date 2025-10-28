Frenano i mercati asiatici, Trump incontra Takaichi mentre il focus si sposta sulle banche centrali

Tokyo

(Teleborsa) - Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%, mentre, al contrario, in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all'1,18%.Il presidente degli Stati Unitiha incontrato a Tokyo la nuova prima ministra giapponese: sul tavolo difesa, commercio e un pacchetto di investimenti da 550 miliardi di dollari annunciato dagli Stati Uniti all'inizio di quest'anno per rafforzare progetti congiunti in materia di infrastrutture, energia pulita e tecnologia.Si attende l'incontro di Trump edi giovedì in Corea del Sud per formalizzare l'intesa tra Usa e Cina dopo le tensioni delle ultime settimane.Il focus della settimana si sposta però sulla. Laavvierà oggi la due giorni di riunioni che dovrebbe portare mercoledì all'annuncio di un nuovo taglio dei tassi di 25 punti base. Mercoledì è attesa anche la decisione della, mentre giovedì sarà il turno della: entrambi gli istituti centrali dovrebbero confermare gli attuali tassi di riferimento.In lieve ribasso(-0,37%); sulla stessa linea, in frazionale calo(-0,7%).Poco sotto la parità(-0,48%); come pure, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,60%.Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,45%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,03%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,12%.Il rendimento dell'tratta 1,65%, mentre il rendimento delè pari 1,75%.