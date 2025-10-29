Somec, divisione Mestieri si aggiudica nuove commesse per 25 milioni

(Teleborsa) - Somec
, specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale, ha acquisito, attraverso la propria divisione Mestieri
, una serie di nuove commesse per un valore complessivo di 25 milioni di euro
relative a progetti di interior di alta gamma ed elementi di architettura iconici in Europa, Medio Oriente e Nord America.
I progetti riguardano molteplici realizzazioni e marchi blasonati nei segmenti retail deluxe
, hospitality di eccellenza
, nonché residenziale di pregio
e in altri ambiti in cui la qualità dei materiali, l’assoluta attenzione al dettaglio e l’unicità del su misura rappresentano elementi distintivi. Le commesse coinvolgono diverse società della divisione Mestieri – Budri, Gino Ceolin, Lamparredo, Skillmax e Mestieri stessa – in un quadro di integrazione crescente e collaborazione sinergica.
Gli interventi avverranno tra l’ultimo trimestre 2025 ed il primo semestre 2026
in località rinomate quali Miami, New York, Los Angeles, Dubai, Ginevra, Parigi, Londra, Venezia, Forte dei Marmi, lago di Como, Costa Smeralda, confermando la vocazione internazionale e il posizionamento di alto profilo della divisione. Gli effetti economici
saranno distribuiti nel medesimo periodo
.