Listini asiatici cauti, il vertice Usa-Cina non entusiasma i mercati

(Teleborsa) -continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03% sul, mentre, al contrario,continua la giornata in aumento dell'1,06%.frenano dopo l'incontro tra il presidente Usae il leader cinese, deluso dall'assenza di dettagli emersi dal vertice sulla situazione commerciale tra i due Paesi. Trump ha sottolineato che con la controparte cinese c'è un "ottimo rapporto", mentre Xi ha affermato che entrambe le parti hanno raggiunto "un consenso di base" nonostante le persistenti differenze.A raffreddare il sentiment degli investitori anche la decisione delladi mantenere il tasso di interesse a breve termine allo 0,5% e soprattutto le caute parole del presidente della, Jerome Powell, che ha frenato sulla possibilità di un ulteriore taglio dei tassi a dicembre dopo quello di 25 punti base deciso ieri.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,49%; sui livelli della vigilia(+0,06%).Leggermente negativo(-0,54%); sulla stessa linea, in lieve ribasso(-0,43%).Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,69%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,26%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,14%.Il rendimento dell'tratta 1,65%, mentre il rendimento delè pari 1,76%.