Listini asiatici cauti, il vertice Usa-Cina non entusiasma i mercati

(Teleborsa) - Tokyo
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03% sul Nikkei 225
, mentre, al contrario, Shenzhen
continua la giornata in aumento dell'1,06%.
I mercati asiatici
frenano dopo l'incontro tra il presidente Usa Donald Trump
e il leader cinese Xi Jinping
, deluso dall'assenza di dettagli emersi dal vertice sulla situazione commerciale tra i due Paesi. Trump ha sottolineato che con la controparte cinese c'è un "ottimo rapporto", mentre Xi ha affermato che entrambe le parti hanno raggiunto "un consenso di base" nonostante le persistenti differenze.
A raffreddare il sentiment degli investitori anche la decisione della Banca del Giappone
di mantenere il tasso di interesse a breve termine allo 0,5% e soprattutto le caute parole del presidente della Federal Reserve
, Jerome Powell, che ha frenato sulla possibilità di un ulteriore taglio dei tassi a dicembre dopo quello di 25 punti base deciso ieri.
Sotto la parità Hong Kong
, che mostra un calo dello 0,49%; sui livelli della vigilia Seul
(+0,06%).
Leggermente negativo Mumbai
(-0,54%); sulla stessa linea, in lieve ribasso Sydney
(-0,43%).
Allunga timidamente il passo l'euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un modesto progresso dello 0,69%. Modesto guadagno per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che avanza di poco a +0,26%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato +0,14%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,65%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,76%.