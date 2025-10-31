Listini asiatici contrastati con Tokyo sugli scudi

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -per le principali borse asiatiche. Scambi in forte rialzo per la, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,16%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, si abbattono le vendite sul mercato di, che continua la giornata in forte calo dell'1,85%.In discesa(-0,92%); poco sopra la parità(+0,68%). Leggermente negativo(-0,22%); senza direzione(-0,01%).Giappone e Corea del Sud hanno esteso i rally record grazie ai guadagni del, mentre le azioni cinesi sono scese dopo iche hanno evidenziato le persistenti difficoltà economiche.Gli operatori hanno anche soppesato i dati sull’al consumo della regione di Tokyo e sulladel Giappone, in aumento oltre le previsioni, un giorno dopo che la Banca del Giappone ha mantenuto i tassi stabili.Il sentiment degli investitori è stato influenzato anche dallapersistente dopo l’incontro di giovedì tra il presidente degli Stati Unitie il presidente cineseAppiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,03%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato 0%.Il rendimento dell'tratta 1,66%, mentre il rendimento delè pari 1,75%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 1,5%; preced. -1,5%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,8%; preced. -0,9%).