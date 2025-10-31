Milano 30-ott
Listini asiatici contrastati con Tokyo sugli scudi
(Teleborsa) - Seduta contrastata per le principali borse asiatiche. Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,16%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, si abbattono le vendite sul mercato di Shenzhen, che continua la giornata in forte calo dell'1,85%.

In discesa Hong Kong (-0,92%); poco sopra la parità Seul (+0,68%). Leggermente negativo Mumbai (-0,22%); senza direzione Sydney (-0,01%).

Giappone e Corea del Sud hanno esteso i rally record grazie ai guadagni del settore tecnologico, mentre le azioni cinesi sono scese dopo i deboli dati sull’attività manifatturiera che hanno evidenziato le persistenti difficoltà economiche.

Gli operatori hanno anche soppesato i dati sull’inflazione al consumo della regione di Tokyo e sulla produzione industriale del Giappone, in aumento oltre le previsioni, un giorno dopo che la Banca del Giappone ha mantenuto i tassi stabili.

Il sentiment degli investitori è stato influenzato anche dalla cautela persistente dopo l’incontro di giovedì tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping.
Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,03%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato 0%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 1,66%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,75%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:

Venerdì 31/10/2025
00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 1,5%; preced. -1,5%)
00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,8%; preced. -0,9%).
