Listini asiatici contrastati con Tokyo sugli scudi

(Teleborsa) - Seduta contrastata
per le principali borse asiatiche. Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo
, con il Nikkei 225
, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,16%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, si abbattono le vendite sul mercato di Shenzhen
, che continua la giornata in forte calo dell'1,85%.
In discesa Hong Kong
(-0,92%); poco sopra la parità Seul
(+0,68%). Leggermente negativo Mumbai
(-0,22%); senza direzione Sydney
(-0,01%).
Giappone e Corea del Sud hanno esteso i rally record grazie ai guadagni del settore tecnologico
, mentre le azioni cinesi sono scese dopo i deboli dati sull’attività manifatturiera
che hanno evidenziato le persistenti difficoltà economiche.
Gli operatori hanno anche soppesato i dati sull’inflazione
al consumo della regione di Tokyo e sulla produzione industriale
del Giappone, in aumento oltre le previsioni, un giorno dopo che la Banca del Giappone ha mantenuto i tassi stabili.
Il sentiment degli investitori è stato influenzato anche dalla cautela
persistente dopo l’incontro di giovedì tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
e il presidente cinese Xi Jinping
.
Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un modesto +0,03%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato 0%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,66%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,75%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati asiatici: Venerdì 31/10/2025
00:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso 1,5%; preced. -1,5%)
00:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,8%; preced. -0,9%).