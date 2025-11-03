Asia in chiaroscuro. Borsa di Tokyo chiusa per festività

(Teleborsa) - Asia a due velocità
, con il mercato che risente della chiusura per festività della Borsa di Tokyo
, la principale piazza finanziaria asiatica, mentre digerisce con difficoltà il deludente dato del PMI manifatturiero cinese
.
Il PMI manifatturiero cinese è sceso a 50,6 punti
dai 51,2 precedenti, risultando anche inferiore alle attese
di 50,7 punti, anche se si conferma al di sopra della soglia critica dei 50 punti.
Il dato sta frenando le borse cinesi, con Shenzhen
che si ferma a 13.378 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Negativa Hong Kong
(-1,43%); leggermente positivo Seul
(+0,5%).
In lieve ribasso Mumbai
(-0,59%); sui livelli della vigilia Sydney
(-0,01%), mentre si attendono le decisioni
di politica monetaria della Reserve Bank of Australia
.
Seduta trascurata per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra un timido +0,15%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un modesto +0,1%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,66%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,74%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati asiatici: Martedì 04/11/2025
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 48,3 punti; preced. 48,5 punti) Venerdì 07/11/2025
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (preced. 0,6%).