DEA sale al 77% di ASPM Soresina e rinvia riassetto manageriale

DEA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella distribuzione di energia elettrica e nella gestione della pubblica illuminazione, ha annunciato ildel conferimento del ramo di distribuzione e misura elettrica delnella controllataL’operazione riguarda una rete di circache serve approssimativamente 300 punti di prelievo (POD), su un territorio comunale di 33,7 chilometri quadrati in provincia dell’Aquila. Il ramo conferito ha un valore netto pari a circa 133 mila euro e ha generato nel 2024 un fatturato complessivo di circa 80 mila euro. A seguito del conferimento, ladi DEA in ASPM Soresina salirà a circa il 77% del capitale sociale.L’acquisizione si inserisce nellaper linee esterne del gruppo DEA, orientata all’aumento dele all’espansione della. Pur trattandosi di un’operazione di dimensioni contenute, la società evidenzia una serie di benefici potenzialmente rilevanti sul piano regolatorio e tariffario. In particolare, l’aggregazione tra operatori inpotrebbe consentire l’accesso a un incentivo monetario una tantum stimato in circa 131 mila euro, pari al 30% dei costi operativi riconosciuti nell’ultima tariffa precedente all’operazione. Inoltre, al verificarsi di specifiche condizioni normative, l’aggregazione potrebbe portare al riconoscimento della qualifica di impresa operante in territorio montano, con un potenziale incremento dei ricavi tariffari annui stimato in circa 130 mila euro.Contestualmente, la società ha comunicato unadei tempi relativi alle modifiche della struttura degli alti dirigenti, previste dal documento di ammissione. Le attività di analisi e implementazione, già in corso, subiranno un rinvio rispetto alla scadenza iniziale del 31 dicembre 2025, a causa dell’evoluzione del quadro normativo del settore della distribuzione elettrica, in particolare in relazione al rinnovo delle concessioni. Lesaranno completate entro il 30 giugno 2026.Con questa operazione, DEA rafforza il proprio posizionamento nel settore dellanel Centro-Nord Italia, proseguendo il percorso di consolidamento avviato negli ultimi anni.