Kospi su nuovi record grazie al tech. Tokyo e Cina continentale chiusi

(Teleborsa) -, con la performance migliori messe a segno da Hong Kong e Seul grazie al rally dei titoli tecnologici. Alcuni mercati asiatici sono ancora chiusi per festività, tra cui Giappone e Cina continentale.In particolate, ilha raggiuntocon il balzo di Samsung Electronics, dopo che l'azienda ha dichiarato che i clienti avevano elogiato i suoi chip HBM.Sul fronte macro, l'è cresciuta del 5,7% su base annua nel quarto trimestre, trainata principalmente dalla forte crescita del settore manifatturiero,Tra gli annunci societari, il colosso tecnologico cineseprevede di, specializzata in chip per l'intelligenza artificiale, e diSu di giri(+2,74%); sulla stessa linea, ottima la prestazione di(+2,27%). Bena anche(+0,52%); sui livelli della vigilia(+0,2%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,1%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,24%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%.Il rendimento dell'scambia 2,07%, mentre il rendimento per ilè pari 1,85%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: PMI manifatturiero (preced. 48,7 punti)00:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. -3,5%)02:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,7%)02:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,2%).