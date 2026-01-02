Milano 30-dic
Kospi su nuovi record grazie al tech. Tokyo e Cina continentale chiusi

Commento, Finanza
(Teleborsa) - I mercati azionari asiatici hanno aperto il nuovo anno in rialzo, con la performance migliori messe a segno da Hong Kong e Seul grazie al rally dei titoli tecnologici. Alcuni mercati asiatici sono ancora chiusi per festività, tra cui Giappone e Cina continentale.

In particolate, il Kospi ha raggiunto nuovi record con il balzo di Samsung Electronics, dopo che l'azienda ha dichiarato che i clienti avevano elogiato i suoi chip HBM.

Sul fronte macro, l'economia di Singapore è cresciuta del 5,7% su base annua nel quarto trimestre, trainata principalmente dalla forte crescita del settore manifatturiero,

Tra gli annunci societari, il colosso tecnologico cinese Baidu prevede di scorporare la sua controllata Kunlunxin, specializzata in chip per l'intelligenza artificiale, e di quotarla a Hong Kong.

Su di giri Hong Kong (+2,74%); sulla stessa linea, ottima la prestazione di Seul (+2,27%). Bena anche Mumbai (+0,52%); sui livelli della vigilia Sydney (+0,2%).

Seduta trascurata per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra un timido +0,1%. Piccolo spunto rialzista per l'euro nei confronti della divisa cinese, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,24%. Andamento piatto per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 2,07%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,85%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:

Lunedì 05/01/2026
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 48,7 punti)

Venerdì 09/01/2026
00:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (preced. -3,5%)
02:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,7%)
02:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,2%).
