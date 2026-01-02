Kospi su nuovi record grazie al tech. Tokyo e Cina continentale chiusi

(Teleborsa) - I mercati azionari asiatici hanno aperto il nuovo anno in rialzo
, con la performance migliori messe a segno da Hong Kong e Seul grazie al rally dei titoli tecnologici. Alcuni mercati asiatici sono ancora chiusi per festività, tra cui Giappone e Cina continentale.
In particolate, il Kospi
ha raggiunto nuovi record
con il balzo di Samsung Electronics, dopo che l'azienda ha dichiarato che i clienti avevano elogiato i suoi chip HBM.
Sul fronte macro, l'economia di Singapore
è cresciuta del 5,7% su base annua nel quarto trimestre, trainata principalmente dalla forte crescita del settore manifatturiero,
Tra gli annunci societari, il colosso tecnologico cinese Baidu
prevede di scorporare la sua controllata Kunlunxin
, specializzata in chip per l'intelligenza artificiale, e di quotarla a Hong Kong
.
Su di giri Hong Kong
(+2,74%); sulla stessa linea, ottima la prestazione di Seul
(+2,27%). Bena anche Mumbai
(+0,52%); sui livelli della vigilia Sydney
(+0,2%).
Seduta trascurata per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra un timido +0,1%. Piccolo spunto rialzista per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,24%. Andamento piatto per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 2,07%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,85%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati asiatici: Lunedì 05/01/2026
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (preced. 48,7 punti) Venerdì 09/01/2026
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (preced. -3,5%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,7%)
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,2%).