Milano 11:42
45.111 +0,37%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:42
9.972 +0,41%
Francoforte 11:42
24.517 +0,11%

Nuovo spunto rialzista per Milano, brillano Fincantieri e Leonardo

(Teleborsa) - Il FTSE MIB inizia il 2026 con un buon rialzo, dopo aver chiuso il 2025 in crescita del 31,5%, rappresentando il secondo mercato europeo con la maggiore crescita dopo l'IBEX spagnolo. Gli spunti sono ancora limitati per il clima ancora festivo, con gli investitori che cercano nuovi driver e monitorano gli sviluppi geopolitici e le indicazioni sui tassi, in attesa di dati critici sugli Stati Uniti e sull'area euro che saranno pubblicati nei prossimi giorni.

Intanto, sul fronte macroeconomico, i prestiti alle imprese e alle famiglie della zona euro hanno registrato un'accelerazione a novembre, secondo i dati della Banca centrale europea. A fine 2025 il settore manifatturiero dell'area euro ha subito una battuta d'arresto, con i livelli di produzione in calo per la prima volta dal febbraio scorso, secondo quanto emerso dalla consueta indagine S&P Global-Hamburg Commercial Bank.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,175. Pioggia di acquisti sull'oro, che sta portando a casa un guadagno dell'1,71%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 57,1 dollari per barile.

Sale lo spread, posizionandosi a +74 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,54%.

Tra le principali Borse europee piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,51%, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,59%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,57%.

Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,67%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 47.961 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,21%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,17%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di Fincantieri, che mostra un rialzo del 4,91%. Buoni spunti su Leonardo, che mostra un ampio vantaggio del 3,09%. Ben impostata STMicroelectronics, che mostra un incremento del 2,94%. Tonica Banca MPS che evidenzia un bel vantaggio del 2,51%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Inwit, che ottiene -0,57%. Deludente Nexi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Technoprobe (+5,82%), Italmobiliare (+4,20%), NewPrinces (+2,79%) e WIIT (+1,98%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Fiera Milano, che ottiene -1,40%. Fiacca Carel Industries, che mostra un piccolo decremento dell'1,22%. Discesa modesta per Mondadori, che cede un piccolo -1,18%. Pensosa Banco di Desio e della Brianza, con un calo frazionale dell'1,06%.
