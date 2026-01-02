Nuovo spunto rialzista per Milano, brillano Fincantieri e Leonardo

(Teleborsa) - Il FTSE MIB inizia il 2026 con un buon rialzo, dopo aver chiuso il 2025 in crescita del 31,5%
, rappresentando il secondo mercato europeo con la maggiore crescita dopo l'IBEX spagnolo. Gli spunti sono ancora limitati per il clima ancora festivo, con gli investitori che cercano nuovi driver e monitorano gli sviluppi geopolitici e le indicazioni sui tassi, in attesa di dati critici sugli Stati Uniti e sull'area euro che saranno pubblicati nei prossimi giorni.
Intanto, sul fronte macroeconomico
, i prestiti alle imprese e alle famiglie della zona euro hanno registrato
un'accelerazione a novembre, secondo i dati della Banca centrale europea. A fine 2025 il settore manifatturiero dell'area euro ha subito
una battuta d'arresto, con i livelli di produzione in calo per la prima volta dal febbraio scorso, secondo quanto emerso dalla consueta indagine S&P Global-Hamburg Commercial Bank.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,175. Pioggia di acquisti sull'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,71%. Lieve calo del petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scende a 57,1 dollari per barile.
Sale lo spread
, posizionandosi a +74 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,54%. Tra le principali Borse europee
piccoli passi in avanti per Francoforte
, che segna un incremento marginale dello 0,51%, giornata moderatamente positiva per Londra
, che sale di un frazionale +0,59%, e seduta senza slancio per Parigi
, che riflette un moderato aumento dello 0,57%.
Il listino milanese
mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,67%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 47.961 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,21%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,17%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, exploit di Fincantieri
, che mostra un rialzo del 4,91%. Buoni spunti su Leonardo
, che mostra un ampio vantaggio del 3,09%. Ben impostata STMicroelectronics
, che mostra un incremento del 2,94%. Tonica Banca MPS
che evidenzia un bel vantaggio del 2,51%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Inwit
, che ottiene -0,57%. Deludente Nexi
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Technoprobe
(+5,82%), Italmobiliare
(+4,20%), NewPrinces
(+2,79%) e WIIT
(+1,98%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Fiera Milano
, che ottiene -1,40%. Fiacca Carel Industries
, che mostra un piccolo decremento dell'1,22%. Discesa modesta per Mondadori
, che cede un piccolo -1,18%. Pensosa Banco di Desio e della Brianza
, con un calo frazionale dell'1,06%.