Piazza Affari inizia il 2026 in verde, i metalli preziosi estendono il rally

(Teleborsa) - Il FTSE MIB inizia il 2026 con un buon rialzo, dopo aver chiuso il 2025 in crescita del 31,5%
, rappresentando il secondo mercato europeo con la maggiore crescita dopo l'IBEX spagnolo. Gli spunti sono ancora limitati per il clima festivo, con gli investitori che cercano nuovi driver e monitorano gli sviluppi geopolitici e le indicazioni sui tassi, in attesa di dati critici sugli Stati Uniti e sull'area euro che saranno pubblicati nei prossimi giorni.
L'indice londinese delle blue-chip FTSE 100
ha toccato per la prima volta la soglia simbolica dei 10.000 punti
. I metalli preziosi estendono il loro rally, dopo che il rialzo dell'oro nel 2025 è stato il più consistente degli ultimi 46 anni, mentre l'argento e il platino hanno registrato i maggiori guadagni di sempre, spinti da diversi fattori tra cui i tagli dei tassi della Fed, le crisi geopolitiche, i forti acquisti delle banche centrali e gli afflussi degli ETF.
Intanto, sul fronte macroeconomico
, i prestiti alle imprese e alle famiglie della zona euro hanno registrato
un'accelerazione a novembre, secondo i dati della Banca centrale europea. A fine 2025 il settore manifatturiero dell'area euro ha subito
una battuta d'arresto, con i livelli di produzione in calo per la prima volta dal febbraio scorso, secondo quanto emerso dalla consueta indagine S&P Global-Hamburg Commercial Bank.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,175. Sessione euforica per l'oro
, che mostra un balzo dell'1,69%. Vendite diffuse sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 57,01 dollari per barile. In salita lo spread
, che arriva a quota +74 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,54%. Tra le principali Borse europee
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,22%, seduta senza slancio per Londra
, che riflette un moderato aumento dello 0,42%, e piccolo passo in avanti per Parigi
, che mostra un progresso dello 0,27%.
Aumento per la Borsa Milanese
, con il FTSE MIB
che sale dello 0,56% a 45.198 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 47.908 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(+0,14%); sulla stessa linea, pressoché invariato il FTSE Italia Star
(-0,08%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, svetta STMicroelectronics
che segna un importante progresso del 4,94%. Vola Fincantieri
, con una marcata risalita del 4,37%. Leonardo
avanza del 3,50%. Si muove in territorio positivo Banca MPS
, mostrando un incremento del 2,73%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari
, che prosegue le contrattazioni a -1,23%. Pensosa Ferrari
, con un calo frazionale dell'1,16%. Tentenna Nexi
, con un modesto ribasso dell'1,11%. Giornata fiacca per Tenaris
, che segna un calo dello 0,91%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Technoprobe
(+5,82%), Italmobiliare
(+3,84%), Comer Industries
(+2,86%) e NewPrinces
(+2,79%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Interpump
, che ottiene -1,92%. In rosso Intercos
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,81%. Spicca la prestazione negativa di SOL
, che scende dell'1,53%. Caltagirone SpA
scende dell'1,51%.