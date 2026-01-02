Milano 13:44
45.196 +0,56%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 13:44
9.973 +0,42%
Francoforte 13:44
24.548 +0,24%

Piazza Affari inizia il 2026 in verde, i metalli preziosi estendono il rally

(Teleborsa) - Il FTSE MIB inizia il 2026 con un buon rialzo, dopo aver chiuso il 2025 in crescita del 31,5%, rappresentando il secondo mercato europeo con la maggiore crescita dopo l'IBEX spagnolo. Gli spunti sono ancora limitati per il clima festivo, con gli investitori che cercano nuovi driver e monitorano gli sviluppi geopolitici e le indicazioni sui tassi, in attesa di dati critici sugli Stati Uniti e sull'area euro che saranno pubblicati nei prossimi giorni.

L'indice londinese delle blue-chip FTSE 100 ha toccato per la prima volta la soglia simbolica dei 10.000 punti. I metalli preziosi estendono il loro rally, dopo che il rialzo dell'oro nel 2025 è stato il più consistente degli ultimi 46 anni, mentre l'argento e il platino hanno registrato i maggiori guadagni di sempre, spinti da diversi fattori tra cui i tagli dei tassi della Fed, le crisi geopolitiche, i forti acquisti delle banche centrali e gli afflussi degli ETF.

Intanto, sul fronte macroeconomico, i prestiti alle imprese e alle famiglie della zona euro hanno registrato un'accelerazione a novembre, secondo i dati della Banca centrale europea. A fine 2025 il settore manifatturiero dell'area euro ha subito una battuta d'arresto, con i livelli di produzione in calo per la prima volta dal febbraio scorso, secondo quanto emerso dalla consueta indagine S&P Global-Hamburg Commercial Bank.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,175. Sessione euforica per l'oro, che mostra un balzo dell'1,69%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 57,01 dollari per barile. In salita lo spread, che arriva a quota +74 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,54%.

Tra le principali Borse europee giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,22%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,42%, e piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,27%.

Aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,56% a 45.198 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 47.908 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,14%); sulla stessa linea, pressoché invariato il FTSE Italia Star (-0,08%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta STMicroelectronics che segna un importante progresso del 4,94%. Vola Fincantieri, con una marcata risalita del 4,37%. Leonardo avanza del 3,50%. Si muove in territorio positivo Banca MPS, mostrando un incremento del 2,73%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari, che prosegue le contrattazioni a -1,23%. Pensosa Ferrari, con un calo frazionale dell'1,16%. Tentenna Nexi, con un modesto ribasso dell'1,11%. Giornata fiacca per Tenaris, che segna un calo dello 0,91%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Technoprobe (+5,82%), Italmobiliare (+3,84%), Comer Industries (+2,86%) e NewPrinces (+2,79%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Interpump, che ottiene -1,92%. In rosso Intercos, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,81%. Spicca la prestazione negativa di SOL, che scende dell'1,53%. Caltagirone SpA scende dell'1,51%.
